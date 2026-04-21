Inicio / Deportes / URA Clan se proclama por segundo año campeón de la Liga Andaluza de Rugby Inclusivo

URA Clan se proclama por segundo año campeón de la Liga Andaluza de Rugby Inclusivo

Por
No hay comentarios
abril 21, 2026 8:10 pm

El concejal Antonio Casimiro destaca “la calidad de los jugadores y los valores que reúne este equipo alrededor del deporte”

URA Clan es un referente en el rugby inclusivo en toda España, en el día a día, con más de cincuenta personas entrenando dos veces por semana, y en las competiciones. El último éxito se ha producido en la Liga Andaluza de Rugby Inclusivo, donde se han proclamado campeones por segundo año consecutivo. El presidente, Miguel Palanca, explica que “en la primera edición jugaron cuatro equipos y este año han sido seis de toda Andalucía. Hemos ganado todos los partidos”.

En la competición han participado equipos de Jaén. Sevilla, Puerto de Santa María, la Línea de Concepción, Adra y Almería, que han practicado deporte juntos, fomentado la inclusión y la convivencia”. Los equipos están integrados por personas con y sin discapacidad, compuesto por hombres y mujeres, y se desarrolla con prácticamente las mismas reglas que el rugby tradicional.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, afirma que “es un orgullo y un ejemplo a seguir el trabajo que se realiza en el URA Clan, uno de los pioneros del rugby inclusivo en España, de enorme calidad y que reúne los buenos valores que transmite el deporte”.

El presidente, Miguel Palanca, ya está planificando con el equipo técnico, la próxima competición, el Campeonato de España, en el mes de junio en Santiago de Compostela, y recuerda que “en el último mundial, celebrado el año pasado en Paplona, fuimos los octavos del mundo. Un éxito sin precedentes”.

URA Clan entrena todos los martes y jueves, en un grupo de más de 50 jugadores, y están integrados en la gran familia de Unión Rugby Almería.

GabinetedePrensa

Related Posts

HISTÓRICO: El Clínicas Dentales Manuel Cara CB La Mojonera se cor ...
abril 21, 2026
Una final, dos patrocinadores; el boom salarial de la WNBA, el ec ...
abril 19, 2026
EL CLÍNICAS DENTALES MANUEL CARA SELLA SU BILLETE A LOS PLAYOFFS ...
abril 15, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *