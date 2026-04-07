La Semana Santa de Huércal-Overa supera las 80.000 reproducciones en su retransmisión por streaming

Patricia López Rojas

El Ayuntamiento ha dado un salto de calidad en esta edición con un despliegue de más de 10 cámaras y técnicos municipales operando los equipos en directo para captar cada detalle

La Semana Santa de Huércal-Overa, declarada de Interés Turístico Nacional, continúa consolidándose como un referente internacional gracias a la retransmisión en directo a través de Internet. En esta edición, el seguimiento de los desfiles procesionales ha superado todas las expectativas, alcanzando la cifra de más de 80.000 reproducciones.

Este año, el Consistorio ha realizado una apuesta decidida por la excelencia tecnológica, incrementando el despliegue técnico a más de 10 cámaras estratégicamente ubicadas. Contando con técnicos del propio Ayuntamiento operando varias de ellas en directo, permitiendo movimientos en tiempo real para captar el mejor plano y los momentos más emocionantes de cada cofradía por las calles del municipio.

El Alcalde, Domingo Fernández, ha destacado el éxito de esta iniciativa: «La retransimisión en directo de nuestra Semana Santa es ya una ventana abierta al mundo, este año hemos dado un salto de calidad técnica para que, quienes nos siguen desde la distancia, sientan la emoción de nuestras procesiones casi como si estuvieran aquí. Ver que superamos las 80.000 reproducciones confirma que Huércal-Overa traspasa fronteras, repercutiendo las retransmisiones de nuestra Semana Santa en cientos de miles de personas».

Los datos de audiencia reflejan que las procesiones han sido seguidas desde diversos países como Francia, Reino Unido, Polonia, Suiza, Marruecos, Estados Unidos, Alemania, México, Argentina, Países Bajos, Turquía o Eslovaquia y prácticamente todas las comunidades autónomas de España. En cuanto a los dispositivos utilizados, los teléfonos móviles se mantienen como la principal vía de acceso, seguidos por ordenadores y televisores inteligentes.

A este éxito digital se suma la masiva afluencia de turistas que han llenado las calles del municipio durante toda la semana, confirmando la trascendencia de estos actos para la provincia.

Desde el Ayuntamiento se ha querido reconocer el inmenso trabajo y esfuerzo de las Cofradías y Hermandades, costaleros, horquilleros, nazarenos, mantillas y agrupaciones musicales. Asimismo, el alcalde ha hecho un agradecimiento especial a los trabajadores municipales que han estado detrás de las distintas labores para que todo luciera perfecto en Semana Santa.