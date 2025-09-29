La Subdelegación acoge la reunión preparatoria del Plan Director para el nuevo curso escolar 2025/26

Durante el pasado curso escolar un total de 262 centros se sumaron a esta iniciativa del Ministerio del Interior

Uno de los aspectos más demandados durante tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil son las charlas preventivas frente a los distintos riesgos de los entornos digitales

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha acogido la reunión de la comisión provincial del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos. Esta comisión, presidida por el subdelegado del Gobierno, José María Martín, está integrada por representantes de la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de la Mujer, IAM, Guardia Civil y Policía Nacional.

Tras el encuentro, el subdelegado ha querido animar a los centros educativos y a las Ampas “a adherirse a este plan para que los estudiantes puedan conocer las herramientas que existen a su alcance para saber tratar temas relacionados con el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, los riesgos de Internet y poder actuar en casos de acoso escolar dentro de los centros”.

El Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos, impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, tiene como objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en colegios, institutos y entornos escolares, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar.

Gracias a este programa, se ponen a disposición de los centros los conocimientos técnicos y la colaboración de expertos policiales para la prevención, detección y solución de los eventuales episodios de violencia, acoso u otros actos delictivos que puedan producirse en este entorno y que afecten a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso educativo: alumnado, profesorado y familias.

Policía Nacional y Guardia Civil abordan con sus actividades las acciones preventivas frente a los distintos riesgos a los que se ven sometidos niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, como el uso fraudulento de la IA, el acceso al porno, el robo de identidad en la red, retos virales que pueden ser peligrosos o acoso on line a menores con fines de carácter sexual.

Además de las charlas impartidas por efectivos policiales, los centros pueden solicitar también otro tipo de actuaciones como reuniones con la comunidad educativa, acceso permanente de un experto policial, mejora de la vigilancia del entorno escolar o exhibiciones y demostraciones policiales. Ya está abierto el plazo para que tanto centros educativos como las AMPAs puedan inscribirse en las actividades del Plan Director previstas para el curso 25/26. El mail es:

plandirector.almeria@correo.gob.es