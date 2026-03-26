La UAL acoge el ‘Agro Day’ sobre biotecnología aplicada al suelo

Organizado por la Cátedra TIMAC AGRO-UAL, expertos de la academia y la industria analizan el papel de la microbiota y la innovación en el sector hortícola. El evento ha servido de marco para la entrega de becas de la Cátedra para los mejores TFG y TFM

El Auditorio de la Universidad de Almería ha sido hoy el escenario del ‘Agro Day: Biotecnología aplicada al suelo’. Este evento, organizado por la Cátedra TIMAC AGRO-UAL en Innovación en Hortícolas, ha reunido a estudiantes, docentes y profesionales del sector agrícola para profundizar en los últimos avances en la gestión y salud del suelo.

La jornada, conducida por Salvador Martínez de Infoagro 24TV, ha comenzado con la inauguración institucional, que ha contado con Miriam Álvarez, representante del Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales. “Es un día que organiza la Cátedra de Timac Agro y dentro de las funciones de esta cátedra, precisamente, está la conexión entre la investigación, la docencia de la universidad, con el mayor tejido productivo de esta provincia, que es el agrícola. Hoy se va a hablar de biotecnología de suelos, que es muy importante para la innovación en todo el campo”.

También ha estado presente Mario Domingo, director general comercial de TIMAC AGRO España. “Creo que la celebración de este día es importante tanto para la Universidad de Almería como para TIMAC AGRO, a través de esta Cátedra Universidad-Empresa. Es un día para hacer una transferencia de conocimiento tanto de la Universidad a la empresa como de la empresa a la Universidad y a toda la comunidad universitaria, principalmente a los alumnos; que sepan a lo que se van a enfrentar en un futuro y qué salidas profesionales tienen. Además, de hacer transferencia para los agentes del sector, que tienen que estar informados de todas las novedades que estamos haciendo”.

También ha destacado la larga colaboración entre la UAL y TIMAC Agro. “Llevamos más de 30 años de colaboración estrecha. Tenemos más de 20 egresados de la Universidad de Almería trabajando en TIMAC AGRO. Y casi tres años con la cátedra haciendo distintas acciones como jornadas de este tipo, cursos de empleabilidad, formación a alumnos en distintas asignaturas”.

El programa técnico ha contado con la participación de destacados expertos del ámbito académico y empresarial, quienes han abordado la importancia de la microbiota y la innovación natural frente al estrés vegetal.

El bloque de conferencias ha analizado el ecosistema del suelo desde diversas perspectivas como el impacto del manejo en la microbiota con Fernando del Moral, profesor de Edafología de la UAL, quien ha analizado cómo las prácticas agrícolas redefinen el suelo de los invernaderos.

Otra de las perspectivas ha sido la innovación y microorganismos. En este campo, Berta Rodríguez, coordinadora científica de TIMAC AGRO, ha expuesto el uso de microorganismos y compuestos orgánicos volátiles (VOCs) para combatir el estrés en las plantas.

En el campo de la gestión biotecnológica, Erik Zozaya, jefe de producto de TIMAC AGRO, ha profundizado en la reorganización funcional del sistema suelo-planta-microbiota basada en VOCs .

Por último, la perspectiva sobre la evaluación agrofisiológica, ha sido abordada por Emilio Nicolás, investigador del CEBAS-CSIC, quien ha presentado los resultados sobre los potenciadores biológicos del suelo.

La cátedra es una iniciativa que nace de la alianza estratégica entre la Universidad de Almería y TIMAC AGRO, empresa líder en nutrición vegetal biotecnológica. Tiene como misión principal potenciar la investigación, la transferencia de conocimiento y la formación en el sector de la horticultura mediterránea.

Entre sus ejes de actuación destacan la optimización de insumos, el desarrollo de soluciones biotecnológicas para la salud del suelo y el fomento del talento joven. Una muestra de este compromiso ha sido la entrega de becas de la Cátedra celebrada en el marco de esta jornada para los mejores Trabajos de Final de Grado (TFG) y Trabajos Final de Máster (TFM).

Como broche final, Miguel de Lucas ha impartido la conferencia invitada titulada ‘Hay un mago en ti’, aportando un enfoque motivador a los asistentes antes de la clausura.