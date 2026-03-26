UAL, Junta de Andalucía y Fundación Descubre lanzan una V Feria de la Innovación y la Ciencia “espectacular”

Tendrá lugar el próximo 17 de abril en el pasillo central de la Universidad de Almería bajo el lema de ‘Una ventana abierta a la Ciencia’, esperándose una participación global cercana a los tres millares de estudiantes preuniversitarios y sumando como objetivo de fondo “que la sociedad reconozca la importancia del conocimiento para seguir avanzado”

Almería, 26/03/26.- La unión de fuerzas será la base sobre la que se levantará la quinta edición de la Feria de la Innovación y la Ciencia de la Universidad de Almería. Así ha quedado plasmado en el acto de presentación de este importante evento, que va a tener lugar el próximo día 17 de abril. Junto a José Antonio Sánchez, vicerrector de Política Científica han dado todos los detalles que la definirán Francisco Alonso, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y Teresa Cruz, directora general de la Fundación Descubre. En sus respectivas intervenciones han coincidido en el pronóstico de una feria “espectacular”, plena de participación y vida, que cumplirá con creces sus objetivos.

En datos, y recordando que el lema de esta edición será ‘Una ventana abierta a la ciencia’, confirma que se ha concebido como un espacio de encuentro, divulgación y participación, en el que la ciencia se muestra de forma cercana, dinámica y accesible a toda la ciudadanía. De hecho, su magnitud demuestra el creciente interés por la ciencia en la provincia de Almería. Contendrá 43 proyectos en exposición, realizados por 31 centros educativos de la provincia, contando con la participación de 47 investigadores de la UAL y destacándose 17 proyectos colaborativos en ejecución. Y es que precisamente la Feria no es solo un espacio expositivo, sino el resultado de meses de trabajo conjunto, analizando cómo se estructuran los proyectos y aplicando un riguroso proceso de selección que garantiza la excelencia científica del evento.

José Antonio Sánchez ha insistido en que se organiza conjuntamente por la Universidad de Almería, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería y la Fundación Descubre, dando su agradecimiento a Francisco Alonso y Teresa Cruz por “reforzar la colaboración entre instituciones educativas, científicas y sociales”. Sin dudarlo, ha manifestado que “se consolida como una cita de referencia para la promoción de la cultura científica en la provincia”. Ha añadido que “destaca por romper la barrera entre la escuela y la universidad”, poniendo como muestra que “de los 43 proyectos totales, 26 nacen de la iniciativa de los centros preuniversitarios, mientras que 17 son el resultado de propuestas originadas en la propia UAL”. Junto a la exposición como tal en el pasillo central del campus, cuyo horario será entre las 9 de la mañana y la una y media de la tarde, ha puesto el foco en “las diferentes actividades en paralelo” y en la participación de Antonio Tovar, que ofrecerá una conferencia y participará en un ‘Café con Ciencia’. El Pabellón de Historia Natural ofrecerá visitas guiadas.

Un añadido importante que ha puesto el vicerrector es que, “como en los años anteriores, aquellos proyectos de innovación y ciencia más destacados tendrán la oportunidad de presentarse en la próxima Noche Europea de los Investigadores”. Ha reconocido que para la UAL “siempre es un placer contar con la formación preuniversitaria, con esa vocación científica y esos inicios hacia el mundo de la ciencia, porque lo que siempre buscamos es que nuestra sociedad tenga mayor conciencia científica”. Por lo tanto, no es solo una mayor aproximación “a futuras estudiantes en la universidad”, sino “también a la sociedad, porque este tipo de ferias logran que haya una mayor comprensión, un mayor conocimiento hacia la verdad, alejada de bulos y desinformación”. En ese sentido, ha remarcado que “el impacto real que queremos es también que la sociedad reconozca la importancia de la ciencia y del conocimiento para seguir avanzando”.

Francisco Alonso ha enfatizado que esta feria “es un espacio de encuentro, de divulgación, de participación, donde se presenta la ciencia de una manera muy cercana al participante, de manera muy divulgativa”. Además, “pretende poner en valor el trabajo que se desarrolla en el aula, en los laboratorios, en los equipos de investigación, y también, como es lógico, mostrar ese trabajo, ese esfuerzo que realiza el alumnado, el profesorado y los equipos de investigación”. Para él, por su cercanía a los centros, es fundamental que “este año se cuenta con una exposición de los trabajos realizados por todos los centros que participaron en el proyecto Descubriendo la Antártida, que permitió que tuvieran un contacto directo con la estación de investigación de España allí”. En cuanto a cifras, “son magnificas, con 780 alumnos expositores, 135 de Educación Primaria, 535 de Educación Secundaria y 110 de Bachillerato, más la invitación a visitarla para toda la provincia, con una previsión que podría irse a más de 3.000 alumnos y alumnas en el campus ese día”.

Teresa Cruz ha felicitado “al equipo que está poniendo en pie esta iniciativa liderada por la Universidad de Almería y la Delegación, porque han sabido sumar esfuerzos para impulsar una iniciativa valiosísima”. Ha explicado ese calificativo: “Es valiosísima por varios motivos; en primer lugar porque va a permitir generar afición por la ciencia desde los primeros años de la escolarización y, si lo hacemos bien, se pondrá el germen para que de ahí surjan nuevos investigadores”. Y es que “el hecho de que los estudiantes presenten los proyectos de investigación que han trabajado en el aula, en muchos casos de la mano de investigadores de la UAL, le da un valor especial, porque va a ser una experiencia vital para muchos de los niños y de las niñas que están participando, y estamos seguros de que eso va a traer consecuencias que habrá que medir a medio y largo plazo, porque va a ser una buenísima inversión”. Igualmente ha llamado la atención sobre “el hecho de esta feria forme parte de la Red de Ferias de la Ciencia de Andalucía, nacida en 2012 y que finalmente está implantada en las ocho provincias andaluzas”. En Almería “se ha dado un salto cualitativo”.

A través de demostraciones en directo de los proyectos educativos, experimentos y experiencias de aula, el alumnado de los centros adquirirá un papel protagonista, convirtiéndose en divulgador activo de la ciencia. Sobre el complemento de actividades que atesora el programa, habrá charlas y encuentros en los que profesorado, alumnado, personal investigador y profesionales compartirán sus conocimientos, experiencias y vocaciones científicas. De este modo, la feria es una auténtica ‘ventana abierta’ al conocimiento, fomentando el pensamiento crítico, la innovación y el interés por la ciencia como motor de desarrollo social y económico.