Pedro Fernández resalta la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía almeriense

El delegado del Gobierno ha presidido la toma de posesión del comisario Antonio Delgado al frente de la comisaría provincial de Almería

Pedro Fernández destaca la eficacia policial de las operaciones ‘Zaka-Kremlin’, ‘Pantera’ y ‘Polo Sur’, que permitieron desmantelar redes de estructura criminal e inmigración ilegal

Subraya como ejemplo de colaboración el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, señalando que “este trabajo es la respuesta que ofrece garantía de libertad para la ciudadanía, así como del desarrollo y cumplimiento del Estado de Derecho”

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido la toma de posesión de Antonio Delgado como comisario jefe provincial de Almería, un nombramiento que ha enmarcado en “la continuidad de una trayectoria ejemplar al servicio de la Policía Nacional y de la noble misión de salvaguardar el libre ejercicio de los derechos y libertades constitucionales”.

Durante el acto, Fernández ha manifestado su orgullo por la labor de la Policía Nacional y ha trasladado su reconocimiento a todos los hombres y mujeres que integran esta institución “por su dedicación, profesionalidad y sacrificio en defensa de los valores fundamentales”.

El representante del Ejecutivo en Andalucía ha puesto en valor la vocación de servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha destacado como ejemplo de colaboración el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, señalando que “este trabajo es la respuesta que ofrece garantía de libertad para la ciudadanía, así como del desarrollo y del ejercicio del Estado de Derecho”.

En este contexto, ha definido la figura del nuevo comisario jefe provincial, Antonio Delgado, como “un ejemplo de vocación de servicio público, acreditado a lo largo de casi treinta años de dedicación a la Policía Nacional en los distintos destinos y responsabilidades que ha desempeñado”.

Antonio Delgado ingresó en la Policía Nacional en 1998 tras licenciarse en Derecho y ha desarrollado una extensa trayectoria en distintos destinos y responsabilidades. Entre ellos, Fernández ha indicado su etapa en Cádiz y Dos Hermanas como jefe del MIP y de la Brigada Local de Información, su ascenso a inspector jefe en 2011 y su desempeño en Sevilla y en la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, al frente de la UDYCO y la UDEV.

Tras su ascenso a comisario en 2019, Delgado dirigió la Brigada Local de Seguridad Ciudadana en Algeciras y la Comisaría de La Línea de la Concepción, regresando posteriormente a Andalucía Occidental como jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial y coordinador zonal en Málaga, hasta asumir en junio de 2025 la jefatura provincial de Almería.

El delegado del Gobierno ha señalado también los méritos del comisario Delgado, quien ha recibido cinco Cruces al Mérito Policial y las Medallas de Oro de las ciudades de La Línea de la Concepción, Algeciras y San Roque, entre otros reconocimientos, “consolidando su experiencia y capacidad para liderar a los 850 hombres y mujeres que integran la Comisaría de Almería”, ha indicado.

En su intervención, Fernández ha subrayado la efectividad de la labor policial en la provincia: “Los índices de criminalidad en Almería se sitúan cerca de cinco puntos por debajo de la media nacional, y gracias al esfuerzo permanente y continuo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se esclarecen cerca la mitad de los delitos denunciados”.

En la misma línea ha destacado la efectividad de operaciones policiales recientes que reflejan la complejidad y el alcance del trabajo del cuerpo: la Operación ‘Zaka-Kremlin’, que desarticuló una estructura criminal con 21 detenidos, la incautación de más de 3 toneladas de marihuana y 18 armas de guerra; la Operación ‘Pantera’, que permitió desmantelar una red organizada de inmigración ilegal, con la detención de 15 personas, la intervención de 8 embarcaciones, 10 armas de fuego y confiscación de toda la logística utilizada para transportar inmigrantes; y la Operación Polo Sur , también contra el tráfico internacional de hachís, con la detención de 2 personas y la localización de dos guarderías donde se almacenaban más de 4 toneladas de hachís, entre otras como Operación Mármol en colaboración con la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

Asimismo, el delegado ha explicado los retos actuales a los que se enfrenta la sociedad, como la ciberdelincuencia o los delitos de odio, así como “una de las mayores amenazas para el desarrollo y avance de nuestra sociedad: la violencia de género”, frente a la cual ha subrayado que “la labor policial es imprescindible para la protección de las víctimas”.

Finalmente, Fernández ha felicitado expresamente a todos los policías nacionales de la provincia de Almería y ha deseado al nuevo comisario jefe provincial “éxitos y aciertos en esta nueva etapa”, destacando que bajo su liderazgo la Policía Nacional en Almería “seguirá desempeñando su labor con profesionalidad, dedicación y con el servicio a la ciudadanía como eje central”.