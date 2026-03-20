Miski Liu Suria
Ekhart Thole tuvo una experiencia mística, pero luego se adaptó al sistema para sobrevivir. No lo culpo, porque es mi espejo. El problema es que esa ‘adaptación’ causa mucho sufrimiento.
¿Divulgación?
- No estamos solos
- Nueva web ‘aliens.gov’
- El caos trae oportunidades
Se ha ordenado la publicación en EEUU de todos los archivos oficiales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y ovnis. La publicación podría incluir vídeos y fotos de naves no humanas que demuestran que no estamos solos según el New York Post.
https://x.com/nypost/status/2032793360541286829?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2032793360541286829%7Ctwgr%5Ef91a491afe206b1d59806a7a5306772b65b3b489%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Ftechnology%2Fdisclosure-us-government-registers-aliensgov-domain
La Oficina Ejecutiva del Presidente ha registrado el dominio ‘aliens.gov’, un paso discreto pero inequívoco hacia un posible portal público para materiales desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados. Esto se produce tras la directiva de publicar todos los archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados de ovnis.
El cineasta Dan Farah también predijo en el podcast de Joe Rogan que Trump podría declarar que la humanidad no está sola, confirmando la recuperación de tecnología no humana en medio de una carrera mundial secreta. También se destaca la advertencia de Helen McCaw, ex analista del Banco de Inglaterra, sobre la necesidad de prepararse para un posible impacto económico derivado de la divulgación de información, incluyendo la volatilidad del mercado y la pérdida de confianza institucional.
La administración parece decidida a imponer transparencia donde sus predecesores permitieron que persistiera la compartimentación. Los escépticos han desestimado los relatos, pero pilotos, datos de radar y testigos militares fidedignos siguen describiendo fenómenos que desafían las explicaciones convencionales.
JUICIO FINAL
Cuanto peor parece, más cerca estamos. Según Kabamur, el llamado día del juicio final es el cambio donde se separan la oscuridad y la luz en dos realidades. La élite tiene búnkeres subterráneos. Saben que se acerca algo. No creo que les preocupe un cambio de polos. ¿Cómo saben lo que se acerca? Contacto con entidades negativas en rituales oscuros.
Los ovnis que desactivan armas nucleares pertenecen a la coalición de mundos. Nos están protegiendo de las amenazas y nos están dando pistas. Los mandos militares ajenos al círculo interno de los buenos no quieren hablar de la coalición de mundos porque eso revela lo impotentes que son en realidad.
ENCRUCIJADA
La conmoción que trae el caos crea oportunidades para la luz según Steve Beckow. La humanidad se encuentra en una encrucijada que conduce a lo que muchos han llamado el gran despertar, y no es momento de permanecer en silencio ni dormidos. La mayor parte del mundo está dormida ante el peligro que representa el lado oscuro. El poder fáctico está contra las cuerdas, y ya no puede amenazar al mundo con su dominio, pero aún así puede causar estragos.
Necesitamos unirnos para apoyar el papel de lo que Werner Erhard llamó “un mundo que funcione para todos”. Tal mundo es un mundo ascendido, donde el amor que sentimos hace que funcione el mundo para todos. Ésta es la batalla que vinimos a librar, cada uno a su manera, para liberar y allanar el camino hacia la ascensión.
Según Judy Byington, la coalición incluía originalmente diecisiete países: Australia, Francia, Hungría, Alemania, Polonia, Rumanía, España, Países Bajos, Noruega, Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Croacia, Canadá, Corea del Norte y EEUU, incluida una fuerza internacional autorizada para realizar detenciones en cualquier país.
ORIENTE MEDIO
- Escasez de misiles por la guerra con drones.https://es.euronews.com/2026/03/19/el-jefe-de-rheinmetall-advierte-sobre-la-escasez-de-misiles-por-la-guerra-con-drones
- Derribado sobre Irán otro avión ‘furtivo’ de combate F-35.https://t.me/medmannews/37410
- Trump descarta desplegar tropas en Irán.https://es.euronews.com/2026/03/19/trump-descarta-desplegar-tropas-en-iran-mientras-que-netanyahu-asegura-que-israel-esta-gan
- Trump contempla la posibilidad de desplegar tropas a lo largo de la costa de Ormuz.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-eyes-boots-ground-along-hormuz-shoreline
- El Senado rechaza el intento de restringir el poder de Trump en la guerra contra Irán.https://www.zerohedge.com/markets/senate-again-rejects-effort-restrict-trumps-iran-war-powers
- La Casa Blanca pedirá 200.000 millones de dólares más al Congreso para la guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-19/administracion-trump-dolares-congreso-guerra-iran/
- Netanyahu desmiente su muerte con un clip que Grok tachó de IA.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/the-cube-netanyahu-desmiente-su-muerte-en-un-clip-que-grok-tacho-de-ia
- Israel da luz verde a asesinatos selectivos contra altos cargos iraníes.https://noticiaslatam.lat/20260320/israel-da-luz-verde-a-asesinatos-selectivos-contra-altos-cargos-iranies-1172629580.html
- Nueva ola de misiles sobre el cielo de Israel.https://esrt.press/actualidad/594046-nueva-ola-misiles-cielo-israel
- El Líbano pide a Trump que Israel deje de bombardear el país.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/mundo/primer-ministro-libano-cese-ataque-israel-trax
- Irán lanza misiles contra la Quinta Flota de EEUU y refinerías israelíes.https://efe.com/mundo/2026-03-19/iran-amenaza-ataques-infraestructuras-energeticas/
- EEUU asegura haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares.https://efe.com/mundo/2026-03-19/eeuu-submarinos-puertos-militares-iran/
- Irán advierten de un “segundo Vietnam” a medida que se intensifica el conflicto.https://www.naturalnews.com/2026-03-18-iranian-officials-warns-us-of-second-vietnam.html
- Ataques israelíes alcanzaron el yacimiento de gas de South Pars, afectando a la cadena del suministro mundial de fertilizantes.https://www.naturalnews.com/2026-03-18-iranian-industrial-facility-targeted-in-strike-damage-reported.html
- Trump habló con Netanyahu tras atacar al campo de gas: «no vamos a hacerlo nunca más».https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-desvela-hablo-netanyahu-ataque-campo-gas-south-pars-no-vamos-hacerlo-nunca-mas-20260319173310.html
- La Otan mantiene debates intensos sobre cómo reabrir el estrecho de Ormuz.https://efe.com/mundo/2026-03-19/otan-bloqueo-estrecho-ormuz-iran/
- EEUU toma el control de las rutas petroleras iraníes en el estrecho de Ormuz.https://gazetteller.com/u-s-military-takes-control-of-iranian-oil-routes-in-the-strait-of-hormuz-global-supply-restored-fuel-prices-to-drop-fast-in-america/
- La escolta naval no garantiza la seguridad de un petrolero al 100% en el estrecho de Ormuz.https://www.zerohedge.com/markets/us-naval-escort-wont-100-guarantee-tanker-safety-hormuz-chokepoint
- Atacado e incendiado un buque frente a Emiratos.https://www.europapress.es/internacional/noticia-atacado-incendiado-buque-frente-emiratos-arabes-impacto-proyectil-desconocido-20260319021614.html
- Irán golpea las instalaciones cataríes de gas, que ya duplica su precio en un mes.https://www.expansion.com/economia/2026/03/19/69bc6a6a468aebcc758b456f.html
- El ataque contra el gas natural de Qatar es peor que el del Nord Stream.https://www.zerohedge.com/energy/worse-nord-stream-irans-attack-qatars-lng-sends-shockwaves-across-global-energy-markets
- Dubái pasó en medio siglo de comer insectos y lagartijas a convertirse en el epicentro del lujo.https://www.eleconomista.es/podcasts/noticias/13823349/03/26/como-dubai-paso-en-medio-siglo-de-comer-insectos-y-lagartijas-a-convertirse-en-el-epicentro-del-lujo-y-la-ostentacion.html
ECONOMÍA
- Cae el dólar y se desploma el oro.https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/dollar-falls-gold-plunges-hawkish-144249300.html
- El oro se encamina a su peor semana en seis años.https://finance.yahoo.com/news/gold-set-worst-week-six-224248771.html
- Se dispara la exportación de petróleo iraní.https://www.zerohedge.com/energy/iran-oil-exports-soar-bessent-float-unsactioning-iranian-oil-already-sea
- Cierran a la baja las bolsas debido a la preocupación por la inflación.https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stocks-finish-lower-iran-war-204954270.html
- El FMI alerta de «perturbaciones significativas» en la economía mundial.https://www.expansion.com/economia/2026/03/20/69bc3ded468aebd25d8b45a1.html
- Se desploman los mercados mundiales ante el aumento del precio de la energía.https://www.zerohedge.com/markets/us-stock-futures-global-markets-plunge-energy-prices-explode
- Cae el precio del petróleo hasta los 106 dólares tras repuntar durante la jornada.https://www.europapress.es/economia/noticia-precio-petroleo-cae-106-dolares-repuntar-jornada-20260319205320.html
- El crudo Brent superó brevemente los 119 dólares por barril, antes de retroceder.https://finance.yahoo.com/economy/articles/asian-shares-skid-oil-tops-030343647.html
- No se descarta la idea de que cueste 200 dólares el petróleo, dado el colapso de la oferta.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/200-oil-no-longer-crazy-000000718.html
- Los ataques a las energéticas del Golfo ponen en riesgo el suministro mundial de gas.https://es.euronews.com/business/2026/03/19/ataques-contra-centros-energeticos-del-golfo-amenazan-el-suministro-global-de-gnl-durante
- La crisis geopolítica impulsa la diversificación energética.https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-bbva-research-crisis-geopoliticas-impulsan-diversificacion-energetica-si-hay-tecnologias-viables-20260317141501.html
- EEUU acelera la venta de miles de millones de dólares en armas de emergencia a los países del Golfo, eludiendo al Congreso.https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-fast-tracks-billions-emergency-arms-sales-gulf-bypassing-congress
- Los bancos centrales compran más oro en pleno conflicto.http://expansion.com/mercados/2026/03/20/6Los%20bancos%20centrales%20compran%20m%C3%A1s%20oro%20en%20pleno%20conflicto9bc9b50468aeb243b8b4570.html
- Comienza a desmoronarse el mercado saturado de oro.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/darling-disaster-golds-crowded-trade-starts-unwind
- El nuevo dólar se lanzará este año.https://rafapal.com/2026/03/18/este-ano-se-lanza-el-dolar-oro-dolar-dividendo/
- El ‘súper dólar‘ provoca la mayor caída de metales preciosos desde la crisis sanitaria.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13829391/03/26/el-superdolar-dispara-la-mayor-salida-de-metales-preciosos-desde-la-pandemia-6000-millones-abandonan-los-etfs.html
- Judy Shelton afirma que habrá bonos del Tesoro respaldados por oro para el 4 de julio, y, con suerte, también moneda respaldada por oro en esa misma fecha.https://dinarchronicles.com/2026/03/19/prospects-coffee-with-markz-and-dr-scott-young-intel-stream-highlights-3-19-25/
- Rusia recauda miles de millones en dos semanas de guerra.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/19/rusia-recauda-millones-en-dos-semanas-guerra-irani
- China estudia liberar la mayor reserva de crudo del planeta.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13829706/03/26/el-gigante-que-puede-cambiar-por-completo-el-mercado-de-petroleo-empieza-a-moverse-china-estudia-liberar-las-mayores-reservas-del-planeta.html
- El sector renovable apuesta por el almacenamiento y la hibridación.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13819735/03/26/el-sector-renovable-apuesta-por-el-almacenamiento-y-la-hibridacion-para-su-despegue-definitivo.html
EUROPA
- La UE confirma contactos diplomáticos con Irán para buscar una solución al conflicto.https://efe.com/mundo/2026-03-19/ue-guerra-iran-consejo-europeo/
- La UE busca una salida diplomática en Ormuz y marca distancia con EEUU.https://www.expansion.com/economia/2026/03/20/69bc8a01e5fdea365b8b45ad.html
- Los líderes europeos ven necesario una desescalada en Irán para dar una oportunidad a la negociación.https://www.europapress.es/internacional/noticia-lideres-ue-ven-necesaria-desescalada-iran-dar-oportunidad-negociaciones-20260319133047.html
- Los sistemas Patriot griegos han derribado dos misiles balísticos iraníes en Arabia Saudita.https://es.euronews.com/2026/03/19/arabia-saudi-sistemas-patriot-griegos-han-derribado-2-misiles-balisticos-iranies
- El BCE eleva la inflación prevista en 2026 al 2,6% y rebaja el crecimiento al 0,9%.https://efe.com/economia/2026-03-19/bce-eleva-inflacion-2026-26-rebaja-crecimiento-09/
- Lagarde advierte de que la guerra podría subir la inflación hasta el 3,5% en 2026.https://es.euronews.com/business/2026/03/19/lagarde-advierte-de-que-la-guerra-en-iran-tiene-un-impacto-real-en-la-inflacion
- El BCE hace pública su peor pesadilla: el crudo a 150 dólares y la inflación al 5%.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13833005/03/26/el-bce-hace-publicas-sus-peores-pesadillas-un-barril-petroleo-en-150-dolares-y-la-inflacion-casi-en-el-5-el-ano-que-viene.html
- La crisis de los fertilizantes azota a Europa: precios altos y dependencia de Rusia.https://es.euronews.com/2026/03/19/crisis-fertilizantes-azota-europa-precios-altos-iran-dependencia-rusia
- El Gobierno de Portugal aprueba una ley para acelerar la deportación de inmigrantes.https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-portugal-aprueba-ley-acelerar-deportacion-migrantes-irregulares-20260319185659.html
- Orbán mantiene su veto al préstamo a Ucrania.https://efe.com/euro-efe/2026-03-19/orban-consejo-europeo-ue-ucrania/
- Zelenski se compromete a restablecer el suministro de crudo lo antes posible.https://efe.com/economia/2026-03-19/zelenski-compromete-ue-restablecer-suministro-crudo-antes-posible/
- Suspendidas las conversaciones de paz en Ucrania.https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-peace-talks-are-suspended-likely-indefinitely-thanks-iran-war
ESPAÑA
- Fuerte tirón del turismo en Semana Santa con 164.000 empleos, un 12,1% más que en 2025.https://www.expansion.com/economia/2026/03/20/69bc4396468aeb61568b4593.html
- España ya busca su hueco en la carrera cuántica. Firmas como Santander, BBVA o Telefónica ya están trabajando en tecnologías cuánticas.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13830507/03/26/la-ia-espera-el-nacimiento-de-su-hermana-pequena-para-ser-rentable-20-del-top-100-de-expertos-mundiales-en-cuantica-son-espanoles.html
- El Ibex pierde los 17.000 puntos presionado por el petróleo, la Fed y el BCE.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/19/69bb9d30e5fdea061f8b4573.html
- Evacuados cien militares españoles de Irak a Turquía y otros doscientos lo serán en las próximas horas.https://efe.com/espana/2026-03-19/militares-espanoles-evacuados-irak-turquia-guerra-iran/
- La falta de leyes eficaces contra los okupas ahuyenta la entrada de grandes patrimonios.https://www.eleconomista.es/legal/noticias/13831028/03/26/la-falta-de-leyes-eficaces-contra-los-okupas-ahuyenta-la-entrada-de-grandes-patrimonios.html
- Las marcas chinas de coches avivan la batalla del descuento en España.https://www.expansion.com/empresas/motor/2026/03/19/69bb0a8c468aeb9a418b457e.html
AMÉRICAS
- México analiza diversas estrategias para enviar petróleo a Cuba.https://noticiaslatam.lat/20260319/1172623621.html
- Cuba invita a sus exiliados a invertir en la isla.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/cuba-exilio-perez-oliva-anuncio-sot
- Aumenta la crisis en Cuba entre apagones y escasez de alimentos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/crisi-cuba-apagones-protestas-estados-unidos
- Una flotilla de Open Arms llevará generadores fotovoltaicos a Cuba.https://www.europapress.es/nacional/noticia-flotilla-open-arms-apoyada-sumar-podemos-bildu-llevara-generadores-fotovoltaicos-cuba-20260319124557.html
- Dos buques petroleros con banderas de Rusia y Hong Kong estarían camino a Cuba.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/latinoamerica/buques-rusia-china-petroleo-cuba-orix
- Costa Rica rompe relaciones diplomáticas con el régimen cubano.https://www.zerohedge.com/geopolitical/costa-ricas-president-cuts-diplomatic-ties-cuban-regime
- La captura en México del Lobo Menor es un golpe importante contra el narcotráfico.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/mexico/video/analisis-captura-lobo-menor-perspectivas-mexico-tv
- Cristina Fernández de Kirchner vuelve a los tribunales de Argentina para declarar en una causa por corrupción.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/argentina/cristina-fernandez-kirchner-tribunal-corrupcion-efe
- El muro de Chile en la frontera con Perú podría reabrir viejas disputas.https://noticiaslatam.lat/20260319/un-muro-de-chile-en-la-frontera-con-peru-podria-reabrir-viejas-disputas-advierten-analistas-1172625417.html
- Brasil se ofrece a mediar entre Colombia y Ecuador.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/latinoamerica/brasil-mediar-colombia-ecuador-escalado-tensiones-orix
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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.