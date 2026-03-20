Miski Liu Suria

Ekhart Thole tuvo una experiencia mística, pero luego se adaptó al sistema para sobrevivir. No lo culpo, porque es mi espejo. El problema es que esa ‘adaptación’ causa mucho sufrimiento.

¿Divulgación?

No estamos solos

Nueva web ‘aliens.gov’

El caos trae oportunidades

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Se ha ordenado la publicación en EEUU de todos los archivos oficiales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y ovnis. La publicación podría incluir vídeos y fotos de naves no humanas que demuestran que no estamos solos según el New York Post.

JUST IN – Trump says he has directed the release of all government files related to "alien and extraterrestrial life, UAP, and UFOs." pic.twitter.com/JLRFhBaRSq — Disclose.tv (@disclosetv) February 20, 2026

https://x.com/nypost/status/2032793360541286829?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2032793360541286829%7Ctwgr%5Ef91a491afe206b1d59806a7a5306772b65b3b489%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Ftechnology%2Fdisclosure-us-government-registers-aliensgov-domain

La Oficina Ejecutiva del Presidente ha registrado el dominio ‘aliens.gov’, un paso discreto pero inequívoco hacia un posible portal público para materiales desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados. Esto se produce tras la directiva de publicar todos los archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados de ovnis.

El cineasta Dan Farah también predijo en el podcast de Joe Rogan que Trump podría declarar que la humanidad no está sola, confirmando la recuperación de tecnología no humana en medio de una carrera mundial secreta. También se destaca la advertencia de Helen McCaw, ex analista del Banco de Inglaterra, sobre la necesidad de prepararse para un posible impacto económico derivado de la divulgación de información, incluyendo la volatilidad del mercado y la pérdida de confianza institucional.

La administración parece decidida a imponer transparencia donde sus predecesores permitieron que persistiera la compartimentación. Los escépticos han desestimado los relatos, pero pilotos, datos de radar y testigos militares fidedignos siguen describiendo fenómenos que desafían las explicaciones convencionales.

https://www.zerohedge.com/technology/disclosure-us-government-registers-aliensgov-domain

JUICIO FINAL

Cuanto peor parece, más cerca estamos. Según Kabamur, el llamado día del juicio final es el cambio donde se separan la oscuridad y la luz en dos realidades. La élite tiene búnkeres subterráneos. Saben que se acerca algo. No creo que les preocupe un cambio de polos. ¿Cómo saben lo que se acerca? Contacto con entidades negativas en rituales oscuros.

Los ovnis que desactivan armas nucleares pertenecen a la coalición de mundos. Nos están protegiendo de las amenazas y nos están dando pistas. Los mandos militares ajenos al círculo interno de los buenos no quieren hablar de la coalición de mundos porque eso revela lo impotentes que son en realidad.

ENCRUCIJADA

La conmoción que trae el caos crea oportunidades para la luz según Steve Beckow. La humanidad se encuentra en una encrucijada que conduce a lo que muchos han llamado el gran despertar, y no es momento de permanecer en silencio ni dormidos. La mayor parte del mundo está dormida ante el peligro que representa el lado oscuro. El poder fáctico está contra las cuerdas, y ya no puede amenazar al mundo con su dominio, pero aún así puede causar estragos.

Necesitamos unirnos para apoyar el papel de lo que Werner Erhard llamó “un mundo que funcione para todos”. Tal mundo es un mundo ascendido, donde el amor que sentimos hace que funcione el mundo para todos. Ésta es la batalla que vinimos a librar, cada uno a su manera, para liberar y allanar el camino hacia la ascensión.

Según Judy Byington, la coalición incluía originalmente diecisiete países: Australia, Francia, Hungría, Alemania, Polonia, Rumanía, España, Países Bajos, Noruega, Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Croacia, Canadá, Corea del Norte y EEUU, incluida una fuerza internacional autorizada para realizar detenciones en cualquier país.

ORIENTE MEDIO

Escasez de misiles por la guerra con drones .https://es.euronews.com/2026/03/19/el-jefe-de-rheinmetall-advierte-sobre-la-escasez-de-misiles-por-la-guerra-con-drones

por la guerra con .https://es.euronews.com/2026/03/19/el-jefe-de-rheinmetall-advierte-sobre-la-escasez-de-misiles-por-la-guerra-con-drones Derribado sobre Irán otro avión ‘furtivo’ de combate F-35 .https://t.me/medmannews/37410

otro avión ‘furtivo’ de combate .https://t.me/medmannews/37410 Trump descarta desplegar tropas en Irán .https://es.euronews.com/2026/03/19/trump-descarta-desplegar-tropas-en-iran-mientras-que-netanyahu-asegura-que-israel-esta-gan

descarta desplegar tropas en .https://es.euronews.com/2026/03/19/trump-descarta-desplegar-tropas-en-iran-mientras-que-netanyahu-asegura-que-israel-esta-gan Trump contempla la posibilidad de desplegar tropas a lo largo de la costa de Ormuz .https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-eyes-boots-ground-along-hormuz-shoreline

contempla la posibilidad de desplegar tropas a lo largo de la costa de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-eyes-boots-ground-along-hormuz-shoreline El Senado rechaza el intento de restringir el poder de Trump en la guerra contra Irán .https://www.zerohedge.com/markets/senate-again-rejects-effort-restrict-trumps-iran-war-powers

rechaza el intento de restringir el poder de en la guerra contra .https://www.zerohedge.com/markets/senate-again-rejects-effort-restrict-trumps-iran-war-powers La Casa Blanca pedirá 200.000 millones de dólares más al Congreso para la guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-19/administracion-trump-dolares-congreso-guerra-iran/

para la guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-19/administracion-trump-dolares-congreso-guerra-iran/ Netanyahu desmiente su muerte con un clip que Grok tachó de IA.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/the-cube-netanyahu-desmiente-su-muerte-en-un-clip-que-grok-tacho-de-ia

desmiente su muerte con un clip que Grok tachó de IA.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/the-cube-netanyahu-desmiente-su-muerte-en-un-clip-que-grok-tacho-de-ia Israel da luz verde a asesinatos selectivos contra altos cargos iraníes.https://noticiaslatam.lat/20260320/israel-da-luz-verde-a-asesinatos-selectivos-contra-altos-cargos-iranies-1172629580.html

da luz verde a asesinatos selectivos contra altos cargos iraníes.https://noticiaslatam.lat/20260320/israel-da-luz-verde-a-asesinatos-selectivos-contra-altos-cargos-iranies-1172629580.html Nueva ola de misiles sobre el cielo de Israel .https://esrt.press/actualidad/594046-nueva-ola-misiles-cielo-israel

.https://esrt.press/actualidad/594046-nueva-ola-misiles-cielo-israel El Líbano pide a Trump que Israel deje de bombardear el país.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/mundo/primer-ministro-libano-cese-ataque-israel-trax

pide a que deje de bombardear el país.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/mundo/primer-ministro-libano-cese-ataque-israel-trax Irán lanza misiles contra la Quinta Flota de EEUU y refinerías israelíes.https://efe.com/mundo/2026-03-19/iran-amenaza-ataques-infraestructuras-energeticas/

lanza misiles contra la Quinta Flota de EEUU y refinerías israelíes.https://efe.com/mundo/2026-03-19/iran-amenaza-ataques-infraestructuras-energeticas/ EEUU asegura haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares.https://efe.com/mundo/2026-03-19/eeuu-submarinos-puertos-militares-iran/

de y sus puertos militares.https://efe.com/mundo/2026-03-19/eeuu-submarinos-puertos-militares-iran/ Irán advierten de un “segundo Vietnam ” a medida que se intensifica el conflicto.https://www.naturalnews.com/2026-03-18-iranian-officials-warns-us-of-second-vietnam.html

advierten de un “segundo ” a medida que se intensifica el conflicto.https://www.naturalnews.com/2026-03-18-iranian-officials-warns-us-of-second-vietnam.html Ataques israelíes alcanzaron el yacimiento de gas de South Pars , afectando a la cadena del suministro mundial de fertilizantes .https://www.naturalnews.com/2026-03-18-iranian-industrial-facility-targeted-in-strike-damage-reported.html

, afectando a la cadena del suministro mundial de .https://www.naturalnews.com/2026-03-18-iranian-industrial-facility-targeted-in-strike-damage-reported.html Trump habló con Netanyahu tras atacar al campo de gas: «no vamos a hacerlo nunca más».https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-desvela-hablo-netanyahu-ataque-campo-gas-south-pars-no-vamos-hacerlo-nunca-mas-20260319173310.html

habló con tras atacar al campo de gas: «no vamos a hacerlo nunca más».https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-desvela-hablo-netanyahu-ataque-campo-gas-south-pars-no-vamos-hacerlo-nunca-mas-20260319173310.html La Otan mantiene debates intensos sobre cómo reabrir el estrecho de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-03-19/otan-bloqueo-estrecho-ormuz-iran/

.https://efe.com/mundo/2026-03-19/otan-bloqueo-estrecho-ormuz-iran/ EEUU toma el control de las rutas petroleras iraníes en el estrecho de O rmuz .https://gazetteller.com/u-s-military-takes-control-of-iranian-oil-routes-in-the-strait-of-hormuz-global-supply-restored-fuel-prices-to-drop-fast-in-america/

petroleras iraníes en el estrecho de .https://gazetteller.com/u-s-military-takes-control-of-iranian-oil-routes-in-the-strait-of-hormuz-global-supply-restored-fuel-prices-to-drop-fast-in-america/ La escolta naval no garantiza la seguridad de un petrolero al 100% en el estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/markets/us-naval-escort-wont-100-guarantee-tanker-safety-hormuz-chokepoint

.https://www.zerohedge.com/markets/us-naval-escort-wont-100-guarantee-tanker-safety-hormuz-chokepoint Atacado e incendiado un buque frente a Emiratos .https://www.europapress.es/internacional/noticia-atacado-incendiado-buque-frente-emiratos-arabes-impacto-proyectil-desconocido-20260319021614.html

.https://www.europapress.es/internacional/noticia-atacado-incendiado-buque-frente-emiratos-arabes-impacto-proyectil-desconocido-20260319021614.html Irán golpea las instalaciones cataríes de gas , que ya duplica su precio en un mes.https://www.expansion.com/economia/2026/03/19/69bc6a6a468aebcc758b456f.html

golpea las instalaciones de , que ya duplica su precio en un mes.https://www.expansion.com/economia/2026/03/19/69bc6a6a468aebcc758b456f.html El ataque contra el gas natural de Qatar es peor que el del Nord Stream.https://www.zerohedge.com/energy/worse-nord-stream-irans-attack-qatars-lng-sends-shockwaves-across-global-energy-markets

es peor que el del Nord Stream.https://www.zerohedge.com/energy/worse-nord-stream-irans-attack-qatars-lng-sends-shockwaves-across-global-energy-markets Dubái pasó en medio siglo de comer insectos y lagartijas a convertirse en el epicentro del lujo.https://www.eleconomista.es/podcasts/noticias/13823349/03/26/como-dubai-paso-en-medio-siglo-de-comer-insectos-y-lagartijas-a-convertirse-en-el-epicentro-del-lujo-y-la-ostentacion.html

ECONOMÍA

Cae el dólar y se desploma el oro .https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/dollar-falls-gold-plunges-hawkish-144249300.html

y se desploma el .https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/dollar-falls-gold-plunges-hawkish-144249300.html El oro se encamina a su peor semana en seis años.https://finance.yahoo.com/news/gold-set-worst-week-six-224248771.html

se encamina a su peor semana en seis años.https://finance.yahoo.com/news/gold-set-worst-week-six-224248771.html Se dispara la exportación de petróleo iraní.https://www.zerohedge.com/energy/iran-oil-exports-soar-bessent-float-unsactioning-iranian-oil-already-sea

iraní.https://www.zerohedge.com/energy/iran-oil-exports-soar-bessent-float-unsactioning-iranian-oil-already-sea Cierran a la baja las bolsas debido a la preocupación por la inflación .https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stocks-finish-lower-iran-war-204954270.html

.https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stocks-finish-lower-iran-war-204954270.html El FMI alerta de «perturbaciones significativas» en la economía mundial.https://www.expansion.com/economia/2026/03/20/69bc3ded468aebd25d8b45a1.html

Se desploman los mercados mundiales ante el aumento del precio de la energía .https://www.zerohedge.com/markets/us-stock-futures-global-markets-plunge-energy-prices-explode

.https://www.zerohedge.com/markets/us-stock-futures-global-markets-plunge-energy-prices-explode Cae el precio del petróleo hasta los 106 dólares tras repuntar durante la jornada.https://www.europapress.es/economia/noticia-precio-petroleo-cae-106-dolares-repuntar-jornada-20260319205320.html

hasta los 106 dólares tras repuntar durante la jornada.https://www.europapress.es/economia/noticia-precio-petroleo-cae-106-dolares-repuntar-jornada-20260319205320.html El crudo Brent superó brevemente los 119 dólares por barril, antes de retroceder.https://finance.yahoo.com/economy/articles/asian-shares-skid-oil-tops-030343647.html

No se descarta la idea de que cueste 200 dólares el petróleo , dado el colapso de la oferta.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/200-oil-no-longer-crazy-000000718.html

, dado el colapso de la oferta.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/200-oil-no-longer-crazy-000000718.html Los ataques a las energéticas del Golfo ponen en riesgo el suministro mundial de gas .https://es.euronews.com/business/2026/03/19/ataques-contra-centros-energeticos-del-golfo-amenazan-el-suministro-global-de-gnl-durante

ponen en riesgo el suministro mundial de .https://es.euronews.com/business/2026/03/19/ataques-contra-centros-energeticos-del-golfo-amenazan-el-suministro-global-de-gnl-durante La crisis geopolítica impulsa la diversificación energética.https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-bbva-research-crisis-geopoliticas-impulsan-diversificacion-energetica-si-hay-tecnologias-viables-20260317141501.html

energética.https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-bbva-research-crisis-geopoliticas-impulsan-diversificacion-energetica-si-hay-tecnologias-viables-20260317141501.html EEUU acelera la venta de miles de millones de dólares en armas de emergencia a los países del Golfo, eludiendo al Congreso.https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-fast-tracks-billions-emergency-arms-sales-gulf-bypassing-congress

Los bancos centrales compran más oro en pleno conflicto.http://expansion.com/mercados/2026/03/20/6Los%20bancos%20centrales%20compran%20m%C3%A1s%20oro%20en%20pleno%20conflicto9bc9b50468aeb243b8b4570.html

en pleno conflicto.http://expansion.com/mercados/2026/03/20/6Los%20bancos%20centrales%20compran%20m%C3%A1s%20oro%20en%20pleno%20conflicto9bc9b50468aeb243b8b4570.html Comienza a desmoronarse el mercado saturado de oro .https://www.zerohedge.com/the-market-ear/darling-disaster-golds-crowded-trade-starts-unwind

.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/darling-disaster-golds-crowded-trade-starts-unwind El nuevo dólar se lanzará este año.https://rafapal.com/2026/03/18/este-ano-se-lanza-el-dolar-oro-dolar-dividendo/

se lanzará este año.https://rafapal.com/2026/03/18/este-ano-se-lanza-el-dolar-oro-dolar-dividendo/ El ‘súper dólar‘ provoca la mayor caída de metales preciosos desde la crisis sanitaria.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13829391/03/26/el-superdolar-dispara-la-mayor-salida-de-metales-preciosos-desde-la-pandemia-6000-millones-abandonan-los-etfs.html

Judy Shelton afirma que habrá bonos del Tesoro respaldados por oro para el 4 de julio, y, con suerte, también moneda respaldada por oro en esa misma fecha.https://dinarchronicles.com/2026/03/19/prospects-coffee-with-markz-and-dr-scott-young-intel-stream-highlights-3-19-25/

afirma que habrá bonos del respaldados por para el 4 de julio, y, con suerte, también moneda respaldada por oro en esa misma fecha.https://dinarchronicles.com/2026/03/19/prospects-coffee-with-markz-and-dr-scott-young-intel-stream-highlights-3-19-25/ Rusia recauda miles de millones en dos semanas de guerra.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/19/rusia-recauda-millones-en-dos-semanas-guerra-irani

recauda miles de millones en dos semanas de guerra.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/19/rusia-recauda-millones-en-dos-semanas-guerra-irani China estudia liberar la mayor reserva de crudo del planeta.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13829706/03/26/el-gigante-que-puede-cambiar-por-completo-el-mercado-de-petroleo-empieza-a-moverse-china-estudia-liberar-las-mayores-reservas-del-planeta.html

estudia liberar la mayor reserva de del planeta.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13829706/03/26/el-gigante-que-puede-cambiar-por-completo-el-mercado-de-petroleo-empieza-a-moverse-china-estudia-liberar-las-mayores-reservas-del-planeta.html El sector renovable apuesta por el almacenamiento y la hibridación.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13819735/03/26/el-sector-renovable-apuesta-por-el-almacenamiento-y-la-hibridacion-para-su-despegue-definitivo.html

EUROPA

La UE confirma contactos diplomáticos con Irán para buscar una solución al conflicto.https://efe.com/mundo/2026-03-19/ue-guerra-iran-consejo-europeo/

diplomáticos con para buscar una solución al conflicto.https://efe.com/mundo/2026-03-19/ue-guerra-iran-consejo-europeo/ La UE busca una salida diplomática en Ormuz y marca distancia con EEUU.https://www.expansion.com/economia/2026/03/20/69bc8a01e5fdea365b8b45ad.html

y marca distancia con EEUU.https://www.expansion.com/economia/2026/03/20/69bc8a01e5fdea365b8b45ad.html Los líderes europeos ven necesario una desescalada en Irán para dar una oportunidad a la negociación.https://www.europapress.es/internacional/noticia-lideres-ue-ven-necesaria-desescalada-iran-dar-oportunidad-negociaciones-20260319133047.html

para dar una oportunidad a la negociación.https://www.europapress.es/internacional/noticia-lideres-ue-ven-necesaria-desescalada-iran-dar-oportunidad-negociaciones-20260319133047.html Los sistemas Patriot griegos han derribado dos misiles balísticos iraníes en Arabia Saudita .https://es.euronews.com/2026/03/19/arabia-saudi-sistemas-patriot-griegos-han-derribado-2-misiles-balisticos-iranies

han derribado dos misiles balísticos iraníes en .https://es.euronews.com/2026/03/19/arabia-saudi-sistemas-patriot-griegos-han-derribado-2-misiles-balisticos-iranies El BCE eleva la inflación prevista en 2026 al 2,6% y rebaja el crecimiento al 0,9%.https://efe.com/economia/2026-03-19/bce-eleva-inflacion-2026-26-rebaja-crecimiento-09/

prevista en 2026 al 2,6% y rebaja el al 0,9%.https://efe.com/economia/2026-03-19/bce-eleva-inflacion-2026-26-rebaja-crecimiento-09/ Lagarde advierte de que la guerra podría subir la inflación hasta el 3,5% en 2026.https://es.euronews.com/business/2026/03/19/lagarde-advierte-de-que-la-guerra-en-iran-tiene-un-impacto-real-en-la-inflacion

advierte de que la guerra podría subir la inflación hasta el 3,5% en 2026.https://es.euronews.com/business/2026/03/19/lagarde-advierte-de-que-la-guerra-en-iran-tiene-un-impacto-real-en-la-inflacion El BCE hace pública su peor pesadilla: el crudo a 150 dólares y la inflación al 5%.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13833005/03/26/el-bce-hace-publicas-sus-peores-pesadillas-un-barril-petroleo-en-150-dolares-y-la-inflacion-casi-en-el-5-el-ano-que-viene.html

a 150 dólares y la al 5%.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13833005/03/26/el-bce-hace-publicas-sus-peores-pesadillas-un-barril-petroleo-en-150-dolares-y-la-inflacion-casi-en-el-5-el-ano-que-viene.html La crisis de los fertilizantes azota a Europa: precios altos y dependencia de Rusia .https://es.euronews.com/2026/03/19/crisis-fertilizantes-azota-europa-precios-altos-iran-dependencia-rusia

azota a Europa: precios altos y dependencia de .https://es.euronews.com/2026/03/19/crisis-fertilizantes-azota-europa-precios-altos-iran-dependencia-rusia El Gobierno de Portugal aprueba una ley para acelerar la deportación de inmigrantes.https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-portugal-aprueba-ley-acelerar-deportacion-migrantes-irregulares-20260319185659.html

aprueba una ley para acelerar la deportación de inmigrantes.https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-portugal-aprueba-ley-acelerar-deportacion-migrantes-irregulares-20260319185659.html Orbán mantiene su veto al préstamo a Ucrania .https://efe.com/euro-efe/2026-03-19/orban-consejo-europeo-ue-ucrania/

mantiene su al préstamo a .https://efe.com/euro-efe/2026-03-19/orban-consejo-europeo-ue-ucrania/ Zelenski se compromete a restablecer el suministro de crudo lo antes posible.https://efe.com/economia/2026-03-19/zelenski-compromete-ue-restablecer-suministro-crudo-antes-posible/

se compromete a restablecer el suministro de lo antes posible.https://efe.com/economia/2026-03-19/zelenski-compromete-ue-restablecer-suministro-crudo-antes-posible/ Suspendidas las conversaciones de paz en Ucrania.https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-peace-talks-are-suspended-likely-indefinitely-thanks-iran-war

ESPAÑA

Fuerte tirón del turismo en Semana Santa con 164.000 empleos, un 12,1% más que en 2025.https://www.expansion.com/economia/2026/03/20/69bc4396468aeb61568b4593.html

en Semana Santa con 164.000 empleos, un 12,1% más que en 2025.https://www.expansion.com/economia/2026/03/20/69bc4396468aeb61568b4593.html España ya busca su hueco en la carrera cuántica. Firmas como Santander, BBVA o Telefónica ya están trabajando en tecnologías cuánticas.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13830507/03/26/la-ia-espera-el-nacimiento-de-su-hermana-pequena-para-ser-rentable-20-del-top-100-de-expertos-mundiales-en-cuantica-son-espanoles.html

El Ibex pierde los 17.000 puntos presionado por el petróleo, la Fed y el BCE.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/19/69bb9d30e5fdea061f8b4573.html

Evacuados cien militares españoles de Irak a Turquía y otros doscientos lo serán en las próximas horas.https://efe.com/espana/2026-03-19/militares-espanoles-evacuados-irak-turquia-guerra-iran/

a y otros doscientos lo serán en las próximas horas.https://efe.com/espana/2026-03-19/militares-espanoles-evacuados-irak-turquia-guerra-iran/ La falta de leyes eficaces contra los okupas ahuyenta la entrada de grandes patrimonios.https://www.eleconomista.es/legal/noticias/13831028/03/26/la-falta-de-leyes-eficaces-contra-los-okupas-ahuyenta-la-entrada-de-grandes-patrimonios.html

Las marcas chinas de coches avivan la batalla del descuento en España.https://www.expansion.com/empresas/motor/2026/03/19/69bb0a8c468aeb9a418b457e.html

AMÉRICAS

México analiza diversas estrategias para enviar petróleo a Cuba .https://noticiaslatam.lat/20260319/1172623621.html

analiza diversas estrategias para enviar a .https://noticiaslatam.lat/20260319/1172623621.html Cuba invita a sus exiliados a invertir en la isla.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/cuba-exilio-perez-oliva-anuncio-sot

invita a sus exiliados a en la isla.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/cuba-exilio-perez-oliva-anuncio-sot Aumenta la crisis en Cuba entre apagones y escasez de alimentos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/crisi-cuba-apagones-protestas-estados-unidos

entre apagones y escasez de alimentos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/crisi-cuba-apagones-protestas-estados-unidos Una flotilla de Open Arms llevará generadores fotovoltaicos a Cuba. https://www.europapress.es/nacional/noticia-flotilla-open-arms-apoyada-sumar-podemos-bildu-llevara-generadores-fotovoltaicos-cuba-20260319124557.html

https://www.europapress.es/nacional/noticia-flotilla-open-arms-apoyada-sumar-podemos-bildu-llevara-generadores-fotovoltaicos-cuba-20260319124557.html Dos buques petroleros con banderas de Rusia y Hong Kong estarían camino a Cuba .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/latinoamerica/buques-rusia-china-petroleo-cuba-orix

y estarían camino a .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/latinoamerica/buques-rusia-china-petroleo-cuba-orix Costa Rica rompe relaciones diplomáticas con el régimen cubano .https://www.zerohedge.com/geopolitical/costa-ricas-president-cuts-diplomatic-ties-cuban-regime

rompe relaciones diplomáticas con el régimen .https://www.zerohedge.com/geopolitical/costa-ricas-president-cuts-diplomatic-ties-cuban-regime La captura en México del Lobo Menor es un golpe importante contra el narcotráfico.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/mexico/video/analisis-captura-lobo-menor-perspectivas-mexico-tv

del Lobo Menor es un golpe importante contra el narcotráfico.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/mexico/video/analisis-captura-lobo-menor-perspectivas-mexico-tv Cristina Fernández de Kirchner vuelve a los tribunales de Argentina para declarar en una causa por corrupción .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/argentina/cristina-fernandez-kirchner-tribunal-corrupcion-efe

vuelve a los tribunales de para declarar en una causa por .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/argentina/cristina-fernandez-kirchner-tribunal-corrupcion-efe El muro de Chile en la frontera con Perú podría reabrir viejas disputas.https://noticiaslatam.lat/20260319/un-muro-de-chile-en-la-frontera-con-peru-podria-reabrir-viejas-disputas-advierten-analistas-1172625417.html

en la frontera con podría reabrir viejas disputas.https://noticiaslatam.lat/20260319/un-muro-de-chile-en-la-frontera-con-peru-podria-reabrir-viejas-disputas-advierten-analistas-1172625417.html Brasil se ofrece a mediar entre Colombia y Ecuador.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/19/latinoamerica/brasil-mediar-colombia-ecuador-escalado-tensiones-orix

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.