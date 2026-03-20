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No estamos solos

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marzo 20, 2026 9:59 pm

Miski Liu Suria

Ekhart Thole tuvo una experiencia mística, pero luego se adaptó al sistema para sobrevivir. No lo culpo, porque es mi espejo. El problema es que esa ‘adaptación’ causa mucho sufrimiento.

¿Divulgación?

  • No estamos solos
  • Nueva web aliens.gov
  • El caos trae oportunidades
https://miski-liu-suria.blogspot.com

Se ha ordenado la publicación en EEUU de todos los archivos oficiales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y ovnis. La publicación podría incluir vídeos y fotos de naves no humanas que demuestran que no estamos solos según el New York Post.

https://x.com/nypost/status/2032793360541286829?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2032793360541286829%7Ctwgr%5Ef91a491afe206b1d59806a7a5306772b65b3b489%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Ftechnology%2Fdisclosure-us-government-registers-aliensgov-domain

La Oficina Ejecutiva del Presidente ha registrado el dominio aliens.gov, un paso discreto pero inequívoco hacia un posible portal público para materiales desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados. Esto se produce tras la directiva de publicar todos los archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados de ovnis.

El cineasta Dan Farah también predijo en el podcast de Joe Rogan que Trump podría declarar que la humanidad no está sola, confirmando la recuperación de tecnología no humana en medio de una carrera mundial secreta. También se destaca la advertencia de Helen McCaw, ex analista del Banco de Inglaterra, sobre la necesidad de prepararse para un posible impacto económico derivado de la divulgación de información, incluyendo la volatilidad del mercado y la pérdida de confianza institucional.

La administración parece decidida a imponer transparencia donde sus predecesores permitieron que persistiera la compartimentación. Los escépticos han desestimado los relatos, pero pilotos, datos de radar y testigos militares fidedignos siguen describiendo fenómenos que desafían las explicaciones convencionales.

https://www.zerohedge.com/technology/disclosure-us-government-registers-aliensgov-domain

JUICIO FINAL

Cuanto peor parece, más cerca estamos. Según Kabamur, el llamado día del juicio final es el cambio donde se separan la oscuridad y la luz en dos realidades. La élite tiene búnkeres subterráneos. Saben que se acerca algo. No creo que les preocupe un cambio de polos. ¿Cómo saben lo que se acerca? Contacto con entidades negativas en rituales oscuros.

Los ovnis que desactivan armas nucleares pertenecen a la coalición de mundos. Nos están protegiendo de las amenazas y nos están dando pistas. Los mandos militares ajenos al círculo interno de los buenos no quieren hablar de la coalición de mundos porque eso revela lo impotentes que son en realidad.

Kabamur Taygeta: Judgement Day is the Shift

ENCRUCIJADA

La conmoción que trae el caos crea oportunidades para la luz según Steve Beckow. La humanidad se encuentra en una encrucijada que conduce a lo que muchos han llamado el gran despertar, y no es momento de permanecer en silencio ni dormidos. La mayor parte del mundo está dormida ante el peligro que representa el lado oscuro. El poder fáctico está contra las cuerdas, y ya no puede amenazar al mundo con su dominio, pero aún así puede causar estragos.

Necesitamos unirnos para apoyar el papel de lo que Werner Erhard llamó “un mundo que funcione para todos”. Tal mundo es un mundo ascendido, donde el amor que sentimos hace que funcione el mundo para todos. Ésta es la batalla que vinimos a librar, cada uno a su manera, para liberar y allanar el camino hacia la ascensión.

Según Judy Byington, la coalición incluía originalmente diecisiete países: Australia, Francia, Hungría, Alemania, Polonia, Rumanía, España, Países Bajos, Noruega, Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Croacia, Canadá, Corea del Norte y EEUU, incluida una fuerza internacional autorizada para realizar detenciones en cualquier país.

Humanity is at a Crossroads: The Great Awakening

ORIENTE MEDIO

ECONOMÍA

EUROPA

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AMÉRICAS

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

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