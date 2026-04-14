LOLO ORTÍZ

Hoy y mañana se desplaza un equipo de TorreCárdenas de Almería para poder dar sangre será desde las 5has las 9 en salón. Del molino del Perrillo de Berja

EL Creacionismo de Vicente Huidobro será protagonista en el X Festival de Poesía Visual de Berja.

El viernes 17 y el sábado 18 de abril se celebra en Berja el X FESTPOVIBER. Anterior a estas fechas se han celebrado jornadas del Festival en la Universidad de Almería y en Laujar de Andarax.

Un Festival ya consolidado con importantes premios a sus espaldas, como el de la Junta de Andalucía 2018 y el de Iberbibliotecas 2025.

Diez años son muchos y había que celebrarlo con dos importantes colaboraciones:

La bienal ex!poesía Euskadi presentará el Proyecto “Buscando a Huidobro”. Instalaciones, charlas y performances de Juan Miguel Cortés y Esperanza Gómez Herce, que darán a conocer a este poeta vanguardista cercano al futurismo y al cubismo, donde el lenguaje se volvía libre y el poema se inventaba y se construía.

El Festival Internacional de Performance, Abierto de Acción, con sede en Murcia, presentará todos los años, de la mano de su director artístico Domix Garrido, a un artista de acción. Este año será Sergio Muro, de Zaragoza, que realizará la performance Abecedario para la Paz.

Como siempre, no faltarán los talleres del Festival para los centros educativos: Taller de Arte Postal impartido por Javier Seco para el IES Villavieja y Taller Arcimboldo impartido por Francisco Escudero para el CEIP Celia Viñas.

Este año el pregonero será el poeta experimental de León, Raúl Reguera, que plantará un árbol en el bosque de la poesía.

El Centro de Poesía Visual de Berja tendrá su momento especial con la inauguración de la Sala Miester Minio (Pepe Criado) y la Sala Abierta Perra Martínez. También se inaugurará el Museo Contenedor Brossa.

Un Festival que saca la poesía a la calle, por ejemplo a la Plaza Porticada, con la Serie BALCONING, poemas visuales en los balcones y las Saetas poéticas. También ExpoesíaExcaparates, poemas visuales en los escaparates de los comercios. Este año el autor invitado será Alfonso Aguado Ortuño, de Mislata, Valencia.

Además, los comercios se abren a otras actividades: presentación de personajes históricos, este año Concha Méndez. Un libro ladrillo, botellas de vino de Vanguardia.

La Sala San Pedro acogerá una gran exposición de fotografías. Trabajos realizados en el Taller de fotografía creativa de la Universidad Popular de Loja, Granada. Son más de 30 imágenes con el título “El reto es la metáfora”. Una de ellas, la de Inma Martín Lopera, ha sido seleccionada para el cartel del X FESTPOVIBER.

Y como todos los años, el Edificio Molino del Perrillo tendrá un recorrido que comenzará en la Biblioteca Municipal, donde podremos ir viendo diversas exposiciones, presentaciones, charlas, performances, concierto y homenaje.

En la clausura, en el Teatro Ciudad de Berja, se entregará el Premio X FESTPOVIBER, otorgado a la Revista Ensamblada Lalata, que cumple 25 años y cerramos el Festival con el concierto de Juan Manuel Cidrón & Anonimus S.XXII.

Programación del X FESTPOVIBER

Viernes 17 de abril

9:30 en el Bosque de la Poesía:

Plantación de un árbol a cargo del pregonero, Raúl Reguera.

Taller “Arcimboldo”. Francisco Escudero. CEIP Celia Viñas.

-10:15 en la Biblioteca Pública:

Taller de “Arte postal”. Javier Seco. IES Villavieja.

17:00 en la Biblioteca:

Café en lata con Manuela Martínez Romero y Carmina G. Palacios. Charla y Exposición Lalata.

-18.00 en las calles:

ExpoesíaExcaparates. 20 poemas visuales de Alfonso Aguado Ortuño.

-19:00 en la Plaza Porticada:

BALCONING y Saetas poéticas.

Acción poética de Javier Seco, “Poemas transitantes”.

Sábado 18 de abril

10:30 en el Centro de Poesía Visual de Berja, Casa de la Cultura:

Presentación de “Mano que señala”, Kiko Barca.

Pregón de Raúl Reguera.

Inauguración del Museo Contenedor Brossa.

Inauguración de la Sala Miester Minio.

Inauguración de la Sala Abierta Perra Martínez.