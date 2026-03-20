AGAMA Bajo Guadalquivir insiste al MAPA en la urgencia de la autorización de excepcional de fitosanitarios eficaces para combatir el pulgón y la araña en el tomate de industria andaluz

En menos de un mes se empezarán a ver las consecuencias, la pérdida de potencial productivo y de rendimiento con el ataque del pulgón, la araña roja o los ácaros del tomate.

AGAMA Bajo Guadalquivir, tras la respuesta negativa a la carta remitida a través de Unión de Uniones, organización en la que se integra a nivel estatal, en la que se pedía la autorización de manera excepcional, como permite el Reglamente (CE) 1107/2009, de ciertos fitosanitarios para abordar los problemas de sanidad que afectan al tomate, insiste en que las alternativas no ayudan y que la administración se está poniendo de perfil con este problema.

AGAMA considera inaceptable la respuesta del MAPA a la carta remitida por el sector del tomate de industria y reclama al Ministerio que deje de esconderse detrás de la burocracia y utilice de inmediato las herramientas que la propia normativa europea pone a disposición de los Estados miembros. El artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009 permite autorizar durante un máximo de 120 días productos fitosanitarios para un uso controlado y limitado cuando exista un peligro que no pueda controlarse por otros medios razonables.

En la zona del Bajo Guadalquivir las siembras se iniciaron hace 15 o 20 días y, si no se actúa de inmediato, en menos de un mes se empezarán a ver las consecuencias, la pérdida de potencial productivo y de rendimiento con el ataque del pulgón, la araña roja o los ácaros del tomate.

Desde la organización, además, creen que es posible que, por las borrascas, los umbrales de plaga se incrementen debido al desarrollo vegetativo espontáneo que no dejan de ser nichos para este tipo de insectos.

El tomate en la zona es uno de los cultivos más importantes y es la referencia en el tomate de industria en Andalucía. AGAMA considera que, dada la situación actual de altos costes e incertidumbre, el Ministerio debería hacer lo que esté en su mano para el apoyo de los productores. “La vía legal existe. Lo que falta es voluntad política para usarla en defensa del agricultor”, comentan desde la organización.

Asimismo, recuerda que la propia Junta de Andalucía también ha solicitado la autorización excepcional por el impacto que las plagas van a tener también en otras zonas de Andalucía como en Almería, no sólo en el tomate sino en otros cultivos como la lechuga y otros.