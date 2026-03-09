La UAL se convierte en el epicentro del debate internacional sobre el merecimiento en la asistencia social

El campus acoge el I Congreso Internacional del proyecto EMAS, un encuentro que reúne a expertos de primer nivel para analizar cómo las políticas de bienestar y exclusión afectan a los colectivos más vulnerables

El campus universitario de La Cañada acoge, entre este lunes y mañana martes, el I Congreso Internacional ‘Merecimiento, Asistencia Social y Migraciones’, el evento principal de difusión y debate del proyecto nacional de I+D+i EMAS (Economía Moral de la Asistencia Social). Este encuentro académico, organizado por el Centro de Estudios de las Migraciones y las Relaciones Interculturales de la Universidad de Almería (CEMyRI), tiene como objetivo principal generar un espacio de reflexión crítica y comparada sobre las dinámicas que configuran la provisión de ayuda social en la actualidad, poniendo especial foco en el concepto de merecimiento y en las políticas migratorias.

El proyecto EMAS se propone, en primer lugar, recoger y analizar material empírico para caracterizar la economía moral de la asistencia social en Almería, tomando la provincia como un caso de estudio representativo de la realidad española dentro de un contexto global. Durante estos dos días, expertos y estudiantes pondrán el foco en debatir sobre cuestiones como quién es considerado digno de ayuda o bajo qué condiciones y marcos ideológicos se organiza la asistencia.

La jornada inaugural ha contado con la presencia de José Antonio Sánchez, vicerrector de Política Científica y Ángeles Arjona, directora del Centro de Estudio de las Migraciones y la Relaciones Interculturales (CEMyRI).

El vicerrector ha destacado que “el encuentro se define como un ejercicio de transferencia social fundamental para abordar temas de actualidad candente». Según se ha destacado en la apertura, el objetivo principal es “poner ciencia y conocimiento contrastado sobre temas tan polémicos» permitiendo así un “debate sosegado que facilite la creación de una sociedad más acogedora e integradora». Asimismo, ha hecho hincapié en que este enfoque científico es la clave para “aplicar políticas mucho más cercanas a las personas», beneficiando no solo a la comunidad universitaria, sino también a instituciones, agentes sociales y profesionales del sector.

Por su parte, Ángeles Arjona ha destacado que el foco del congreso se ha puesto en el merecimiento, “en qué merecen los grupos vulnerables, de ahí viene la idea; cuando el Estado de Bienestar se rompe, quién atiende a los grupos excluidos, vulnerables o que están fuera del circuito de la sociedad».

En cuanto al rigor académico y los temas a tratar, la directora ha señalado que se van a centrar en “merecimiento, economía moral, justicia social, atención al otro, acogida, refugio… todos esos conceptos que nos preocupan ahora mismo en el ámbito internacional, en cómo se está llevando a cabo desde la política internacional. Hemos traído a los mejores exponentes del mundo en esta temática, los que están en la punta de lanza de estas investigaciones como son Irene Sabaté, Tom Boland y Ray Griffin. Sobre estos dos últimos ha indicado que “son unos investigadores de altísimo nivel en el ámbito anglosajón, vienen de la Universidad de Cork y están investigando sobre casi todas las dimensiones de exclusión social. Por ejemplo, el desempleo: qué ocurre cuando una persona entra en desempleo y se queda fuera de todo lo que pueda ser la ayuda o el estado de bienestar”. Además, han presentado su tercer libro, ‘Workocracy’.

Áreas de investigación y trabajo de campo

La investigación central del congreso se sustenta en un riguroso trabajo de campo desarrollado en Almería, centrado en tres ámbitos clave. Por un lado, programas de ONGs en asentamientos chabolistas a través de los cuales se ha realizado un análisis de la asistencia dirigida a la población migrante residente en infraviviendas.

Por otro lado, la intervención social y sanitaria con mujeres. En este programa se ha realizado un estudio de las entidades que trabajan con mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, especialmente en contextos de prostitución. Y, por último, servicios sociales públicos, con el examen de los programas y la gestión de la asistencia dentro de la red pública de servicios sociales de la ciudad de Almería.

Un pilar fundamental de este congreso es su dimensión internacional y comparativa. Los datos recogidos en Almería se contrastarán con investigaciones similares realizadas en Irlanda, donde tres miembros del equipo han desarrollado estudios previos. Para ello, el congreso ha contado con la presencia de dos de los sociólogos más importantes en este ámbito como son los mencionados Tom Boland y Ray Griffin.

Irlanda representa, junto con el Reino Unido, uno de los ejemplos más claros del modelo liberal de estado de bienestar. Esta comparación es crucial para entender una tendencia global dominante en las políticas sociales contemporáneas: el avance de los programas de “workfare” o “activación”, que condicionan la ayuda a la participación en el mercado laboral y redefinen los criterios de merecimiento. El diálogo entre el caso almeriense y el irlandés permitirá desentrañar cómo los modelos globales se adaptan, resisten o transforman en contextos locales específicos.

Entre los objetivos del congreso destacan: presentar y debatir los hallazgos empíricos del proyecto EMAS sobre el terreno almeriense; establecer un diálogo transdisciplinar y transnacional entre académicos, profesionales y actores sociales; contrastar críticamente el modelo de asistencia español/andaluz con el modelo liberal anglosajón, tomando Irlanda como caso de estudio; analizar el impacto de las políticas migratorias en el acceso a los sistemas de protección social y generar un foro de encuentro para la transferencia de conocimiento entre la investigación académica y la práctica profesional.

En cuanto a la programación, ha comenzado con la ponencia magistral, titulada ‘The Pathologisation of Unemployment’, a cargo de Tom Boland y Ray Griffin. Tras un breve descanso, la actividad se ha retomado con un panel de comunicaciones que ha analizado el merecimiento en programas para personas sin hogar, la perspectiva antropológica en la atención a refugiados y la labor de los intermediarios en el servicio del hogar. La sesión de la tarde se dedica a un taller práctico sobre metodologías participativas en la investigación con colectivos migrantes, liderado por Estefanía Acién y Rubén Rodríguez, para concluir con un segundo bloque de comunicaciones centrado en la economía moral de la ayuda humanitaria, el modelo de los albergues católicos en México y el estigma social que afecta a las madres migrantes.

Mañana martes, el congreso continuará con una conferencia plenaria de Irene Sabaté sobre la economía moral de la vivienda. El último panel de expertos abordará cuestiones críticas como la violencia en la pareja, la gobernanza de la protección internacional y las estrategias de autocuidado de jóvenes no acompañados en centros de acogida. El evento finalizará a mediodía con una síntesis de conclusiones por parte de la coordinación y la entrega de certificados a los participantes.