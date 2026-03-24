El Ayuntamiento de Almería promueve mejoras en infraestructuras hídricas y residuos con inversiones clave en la Rambla y El Toyo

La Junta de Gobierno Local adjudica la renovación de la red de riego de la Rambla y licita actuaciones en el sistema neumático de recogida de residuos

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, acompañada de los concejales de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juanjo Segura, y de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha informado de dos importantes actuaciones aprobadas en el seno de la Junta de Gobierno Local que se ejecutarán en breve.



En primer lugar, se ha dado cuenta de la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de renovación de la tubería general de suministro de agua para riego en la Rambla de Almería, una actuación que ha sido adjudicada a la empresa ‘Grupocopsa S.L.U.’ por importe de 967.944,86 euros, frente a un presupuesto base de licitación de 1.063.333,72 euros. El plazo de ejecución previsto es de ocho meses.



Este proyecto, promovido desde el Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, tiene como objetivo optimizar una infraestructura clave que, debido al paso del tiempo, requiere su renovación pese a las labores de mantenimiento realizadas hasta la fecha.



“Se trata de una red hídrica de más de cuatro kilómetros de longitud que discurre de norte a sur por Rambla Belén y Rambla Amatisteros, abasteciendo de agua tanto a las zonas verdes como a cerca de una treintena de fuentes ornamentales del municipio”, ha explicado el concejal responsable del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juanjo Segura, adelantando el inicio de esta actuación “a las próximas semanas”.

La renovación de la actual red de riego por otra nueva red, formada por una tubería principal de polietileno de alta densidad (PEAD), discurrirá a lo largo de la Avenida Federico García Lorca (Rambla Belén), con una derivación secundaria a lo largo de Rambla Amatisteros. Ambas tuberías, con una longitud total de 3.296 metros y 986 metros, respectivamente, transcurrirán bajo ambas ramblas mediante soportes y anclajes mecánicos anclados a la losa superior del canal rectangular de encauzamiento.

Además, se dotará a la infraestructura hidráulica de tres arquetas de regulación hidráulica, arquetas de conexión con reposición de elementos (válvulas, filtros, contadores…), arquetas con reposición de electroválvulas (cabezales), de un sistema de telemando y telecontrol y el reacondicionamiento del sondeo número 4 (valvulería, piezas especiales y sistema de telemando y telecontrol).

Una “importantísima” actuación, según Segura, que afecta a una infraestructura “clave”, subrayando además que los trabajos no tendrán afectación al tráfico rodado.

Recogida neumática



Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también la contratación de las obras de conservación del sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos (RSU) de El Toyo I, con un presupuesto base de licitación de 225.232,73 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.



Esta actuación tiene como finalidad resolver las pérdidas de presión detectadas en la red de tuberías enterradas, derivadas del uso continuado de este sistema, que lleva en funcionamiento desde el año 2005.



Desde su puesta en marcha, el sistema ha contado con labores de mantenimiento preventivo y correctivo, si bien su rendimiento se ha visto condicionado en los últimos años por el incremento de población y, en consecuencia, del volumen de residuos generados.



El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha explicado que esta infraestructura, con más de 20 años de antigüedad, dispone de un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, si bien existen actuaciones específicas que quedan fuera de dicho servicio. En este sentido, ha recordado que ya en 2025 se llevó a cabo una primera intervención para garantizar su correcto funcionamiento.



El nuevo proyecto contempla principalmente la sustitución de válvulas, juntas de desgaste y otros elementos esenciales para asegurar la estanqueidad del sistema, condición imprescindible para el adecuado transporte de los residuos a través de la red subterránea.



El concejal ha destacado que el sistema de recogida neumática de El Toyo es una instalación moderna y diferencial, que permite el traslado de residuos mediante tuberías subterráneas desde buzones hasta una central de recogida.



Asimismo, ha subrayado que las actuaciones previstas serán compatibles con el uso habitual del sistema, evitando interrupciones salvo en momentos puntuales, por lo que vecinos y actividades económicas podrán seguir utilizándolo con normalidad.



Finalmente, Urdiales ha señalado que el Ayuntamiento inicia ahora el proceso de licitación con el objetivo de agilizar los plazos y comenzar las obras a lo largo de este mismo año.