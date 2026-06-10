La UE movilizará hasta 25 000 millones de euros de aquí a 2035 para energías renovables y tecnologías limpias en el marco del Pacto por el Mediterráneo

La Unión Europea pone en marcha hoy la Cooperación transmediterránea en materia de energías renovables y tecnología limpia (T-MED), una iniciativa emblemática en el marco del Pacto por el Mediterráneo. T-MED tiene por objeto acelerar el desarrollo de las energías renovables, el hidrógeno, la fabricación de tecnologías limpias y las redes eléctricas modernas en toda la región mediterránea, con el fin de fomentar un mercado mediterráneo de la energía más integrado, sostenible e interconectado.

Presentada durante la Semana Europea de la Energía Sostenible por la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, la iniciativa T-MED pretende movilizar hasta 25 000 millones de euros en inversiones de aquí a 2035. La Comisión Europea ha puesto a disposición más de 5 000 millones de euros en capacidad de garantía en el marco delFondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus.Esta capacidad de garantía contribuirá a desbloquear la inversión pública y privada en los sectorescubiertos por la iniciativa T-MED.

El objetivo principal de T-MED es reforzar la cooperación energética en todo el Mediterráneo. De aquí a 2035, se espera que la iniciativa contribuya al desarrollo de 15 gigavatios de nueva capacidad de energía renovable, impulse reformas normativas en los países socios y ayude a crear más de 100 000 puestos de trabajo en los sectores de las energías limpias.

T- MED promoverá la cooperación transfronteriza y las asociaciones estratégicas en materia de energía, ya que reunirá a los gobiernos, las instituciones financieras, los agentes privados y las partes interesadas locales. Al apoyar la diversificación de los sistemas energéticos y las cadenas de suministro, la iniciativa mejorará la seguridad energética, reforzará la competitividad, apoyará la descarbonización y contribuirá a la prosperidad y la estabilidad a largo plazo de la región, tanto para la UE como para sus socios del Mediterráneo meridional.

Cinco pilares para impulsar las inversiones, la cooperación, las capacidades y el comercio de energías renovables y las tecnologías limpias

T-MED se ejecutará a través de cinco acciones coordinadas:

1. Movilización de las inversiones: T-MED reunirá a la Comisión, a las instituciones financieras europeas e internacionales y al sector privado para reducir los riesgos de inversión, atraer financiación y apoyar proyectos de energías renovables y tecnologías limpias en toda la región.

2. Cooperación en materia de regulación: T-MED ayudará a los países socios a mejorar el clima de inversión, en particular simplificando los procedimientos de concesión de permisos, armonizando la normativa y reduciendo los obstáculos a la inversión.

3. Desarrollo de capacidades: a través de una Agenda de Capacidades T-MED, contribuirá a adaptar la formación profesional a las necesidades del sector de las energías limpias, garantizando que la mano de obra local pueda beneficiarse de las nuevas oportunidades de empleo creadas por la transición energética. En particular, la Agenda de Capacidades incluirá el apoyo a la modernización de los sistemas de educación y formación técnica y profesional, el refuerzo de las asociaciones universitarias y la promoción de la excelencia en ingeniería, tecnologías digitales y financiación ecológica.

4. Mejora de las infraestructuras y comercio de energías renovables: al movilizar inversiones en los próximos años, T-MED impulsará la modernización de las redes eléctricas, promoverá el comercio transfronterizo de energía y fomentará el despliegue de tecnologías inteligentes para integrar mejor las energías renovables en los sistemas eléctricos.

5. Cooperación industrial en tecnologías limpias: T-MED apoyará la fabricación local, una mayor resiliencia de las cadenas de suministro y fomentará la innovación y las asociaciones industriales en todo el Mediterráneo.

Próximas etapas

La Comisión ha puesto en marcha unaconvocatoria de manifestaciones de interés para inversores privados(como bancos comerciales, gestores de activos y fondos de impacto) abierta hasta el 15 de junio y unaconvocatoria de manifestaciones de interés para promotores de proyectos (como empresas que desarrollan proyectos) abierta desde hoy hasta el 15de agosto. A más tardar en octubre de 2026, la Comisión Europea presidirá la primera reunión operativa de la Plataforma de Inversión T- MED.

De aquí a 2027, se pondrán en marcha las primeras colaboraciones industriales entre la UE y el Mediterráneo en el ámbito de las tecnologías limpias, que reunirán a empresas de ambas orillas del Mediterráneo.

Contexto general

El Pacto por el Mediterráneo, que se puso en marcha el 28 de noviembre de 2025 en Barcelona, refuerza la cooperación y la asociación de la UE con los países de Oriente Próximo y del norte de África. Organizado en torno a tres pilares —de los cuales, uno centrado en «economías más fuertes, sostenibles e integradas»— sitúa a T-MED como una de las principales iniciativas.

Más información

Ficha informativa

Iniciativa T-MED

Iniciativa de Cooperación transmediterránea en materia de energías renovables y tecnologías limpias (T-MED) — Oriente Próximo, Norte de África y Golfo

Cita(s):

«La región mediterránea posee un enorme potencial de energías renovables aún sin explotar (2 300 GW, lo que representa más del doble de la capacidad actual de la UE), con unos costes de la energía solar y eólica entre un 30 y un 40 % más bajos que en Europa. Sin embargo, muchos países mediterráneos siguen dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, lo que los deja expuestos a las fluctuaciones bruscas de los precios y las tensiones geopolíticas, y causa un retraso a la hora de alcanzar los objetivos climáticos. La región tiene potencial para convertirse en uno de los principales centros mundiales de energías renovables y tecnologías limpias. En un momento de incertidumbre geopolítica, creciente demanda de energía y crecientes presiones climáticas, liberar este potencial redunda en el interés común tanto de la UE como de sus socios del Mediterráneo meridional».

Dubravka Šuica, comisaria para el Mediterráneo

«La actual crisis energética pone de relieve que la seguridad energética no puede depender únicamente de la diversificación de las importaciones de combustibles fósiles. Debemos avanzar hacia sistemas energéticos electrificados basados en energía limpia, interconexiones sólidas y redes eficientes. Esta iniciativa será clave para liberar el potencial de energía limpia sin explotar de la región del Mediterráneo meridional y fomentar las inversiones en tecnologías limpias. Redundará en interés tanto de Europa como de la región, al reducir la vulnerabilidad ante las perturbaciones de los precios de los combustibles fósiles».

Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda

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