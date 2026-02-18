La exposición ‘Talento que inspira’ del Consejo Social de la UAL se expone en el Centro Cultural Hispano-Filipino de Laujar

Antonio Verdegay Flores

La muestra cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y acerca los proyectos científicos, culturales y sociales de los ganadores de las tres ediciones de los Premios del Consejo Social

Se exhiben en 30 paneles, con fotografías, contenidos y QR de acceso a vídeos, que se podrá visitar hasta el 15 de marzo de 2026

La exposición ‘Talento que inspira’ sigue su recorrido por la provincia de Almería y desde el pasado 2 de febrero ha hecho escala en el Centro Cultural Hispano-Filipino de Laujar de Andarax. Se trata de una muestra creada por el Consejo Social de la Universidad de Almería, que en esta ocasión cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Laujar, y acerca los proyectos científicos, sociales y culturales que están beneficiando al tejido productivo y social de la provincia almeriense, a través de las iniciativas ganadoras de las tres ediciones de los Premios del Consejo Social de la UAL. La muestra está producida por Contraportada y Asiento Vip.

La exposición ocupa las dos plantas del Centro Cultural Hispano-Filipino de Laujar y se desarrolla con una narrativa transmedia, a través de fotografías muy cuidadas, un contenido explicativo de cada proyecto, y acceso a entrevistas a los investigadores a través del QR de cada panel.

El Consejo Social de la Universidad de Almería quiere agradecer la colaboración y el compromiso del Ayuntamiento de Laujar para ceder este espacio cultural, con el fin de que todos los vecinos y turistas puedan contemplar la exposición. Ya ha organizado exposiciones en Almería Ciudad, Roquetas de Mar, Cuevas del Almanzora, Vera, Adra, Níjar, El Ejido, y, ahora, en Laujar. Hasta el 15 de marzo se podrá visitar esta muestra.

En la exposición ‘Talento que Inspira’ se profundiza en los premios de la primera, segunda y tercera edición, más los galardonados en los Premios a Startup de los años 2021, 2022 y 2023, así como información sobre la labor del Consejo Social y un panel dedicado a mostrar en cifras la relevante labor investigadora de la UAL.

En la exposición se explican los galardonados de la primera edición: se comparte la trayectoria del pensador Emilio Lledó, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, las investigaciones de María Jesús Martínez y José María Muyor, el trabajo del Departamento de Psicología, el grupo de investigación Sport Research Group, la contribución al desarrollo social del catedrático Antonio Bañón, la transferencia de conocimiento de la multinacional InTouch Health, y los proyectos de José Antonio García y Juan Lisardo Delgado.

En la segunda edición, las investigaciones de Lucía López, José Luis Blanco y el grupo de investigación ‘Advanced NMR Methods and Metal-Based Catalysts’, la docencia del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, la empresa de base tecnológica de la catedrática Pilar Flores, el Ayuntamiento de El Ejido y su proyecto arqueológico de Ciavieja, que ha dirigido la profesora Carmen Pardo, del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de la UAL, y la trayectoria de Ginés Morata. Además, se ha premiado a las startup Southern Biorefinery y ‘Alma’, así como las tres patentes de Mila Santos y Fernando Diánez.

Y, en la tercera, las investigaciones de Sonia Chamizo y Alberto Soriano, la labor docente de José Ángel Aznar, el proyecto ‘Diseño y puesta en marcha de la Biblioteca Central José María Artero de Almería’, cuyos autores son Encarna Fuentes Melero, Mila Cascajares Rupérez, Carmen Pérez Agudo y Juan Luis Sánchez Martín, la empresa Biorizon Biotech, y la trayectoria de la astrónoma Josefa Masegosa.

Son investigaciones sobre microalgas aplicadas a la salud y la agricultura, deporte para prevención del cáncer, el proyecto innovador de la Biblioteca Central José María Artero, el uso de biocostras para restaurar tierras secas, análisis científico de los procesos psicosociales en los que se ven envueltas las relaciones entre grupos sociales, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Ciavieja, creación elsoftware para usar robots móviles en hospitales, investigaciones sobre la evaluación de las ventajas/desventajas de la reutilización de aguas regeneradas para uso agrícola… Conocimientos, investigación e innovación universitaria al servicio de la sociedad almeriense.

La exposición está abierta hasta el 15 de marzo den el Centro Cultural Hispano-Filipino de Laujar de Andarax.