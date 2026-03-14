Las ayudas directas al campo tras las borrascas se dividen en cuatro bloques para ganar agilidad

Fernández-Pacheco clausura el acto del decimoctavo Premio Simón de Rojas Clemente y pone en valor la colaboración con el sector

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha avanzado este miércoles el desglose de las ayudas directas al campo por 700 millones de euros tras el tren de borrascas. Unas ayudas que tal y como ha explicado el consejero se dividirán en cuatro bloques.

Durante su intervención en la clausura del acto del decimoctavo Premio Simón de Rojas Clemente, Fernández-Pacheco ha detallado que el primer bloque de ayudas se destina a aquellas explotaciones que se ubican en la capa inundada y que ya ocupa 272.000 hectáreas, de las cuales 70.000 son de cultivos leñosos y 200.000 de tierra arable.

“Este bloque cuenta con unos 500 millones de euros y contempla ayudas bajo reglamento de exención que se delimitan por recintos y están dirigidas a la restitución del potencial productivo. Actualmente, se está haciendo el estudio del importe por hectárea para recuperar el potencial productivo y, a la hora de establecer la cuantía, que tendrá un máximo fijado de 150.000 euros por beneficiario, diferenciaremos entre cultivos leñosos, tierra arable e invernaderos”, ha desglosado.

Ha continuado diciendo que en el segundo bloque se destinarán alrededor de 75 millones de euros para ayudas a la ganadería extensiva, incluida la apicultura. Asimismo, habrá un tercer bloque para aquellas explotaciones que estén fuera de la capa de inundación y que acrediten daños de más del 30 por ciento en el potencial productivo por viento, inundación para invernaderos, macrotúneles o árboles caídos. “En este caso será por solicitud individual, previo informe técnico y justificando pérdidas por importe superior a esa cantidad”, ha añadido.

Por último, el consejero ha indicado que habrá un cuarto bloque de ayudas por diez millones euros para las industrias de manipulación o comercialización que estén ubicadas en la zona inundada. “Actualmente estamos definiendo los sectores que vamos a incluir con el objetivo de que la recuperación sea lo más ágil posible y puedan exportar sus productos sin inconvenientes”, ha señalado.

“Unas ayudas de 700 millones de euros que se irán perfilando hasta el último momento y que se han diseñado en cuatro bloques una vez conocidas, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), las ayudas del Ministerio. El objetivo es que sean compatibles con lo que aparece en el BOE y los agricultores y ganaderos andaluces puedan restituir lo antes posible sus pérdidas como consecuencias de este tren de borrascas”, ha abundado Fernández-Pacheco.

El titular del ramo ha recordado cómo desde la administración se ha trabajado desde el primer momento de forma coordinada con el sector para focalizar las ayudas allí donde más se necesitan y ha agradecido enormemente su colaboración, mano tendida y su buena interlocución. Así, ha dicho que en estos momentos los técnicos siguen trabajando en el diseño de las ayudas para no dejar a nadie atrás y llegar a todos.

Abanderados del sector agrario

Durante su discurso, Fernández-Pacheco ha tenido palabras de agradecimiento para los galardonados en esta edición. “Gracias a los consejos reguladores de las denominaciones de origen de Jabugo y Los Pedroches por abanderar uno de los productos más preciados de nuestra tierra, como es el jamón ibérico; así como a los dos hermanos premiados, Juan y Nicolás, por la labor que han realizado durante estos años en el sector del olivar, la naranja o la almendra”, ha señalado.

En esta línea, ha reiterado que “los galardonados en esta y otras ediciones con el Premio Simón de Rojas Clemente son los mejores abanderados de nuestro sector agrario y que, gracias a su labor, nuestra agricultura y nuestra industria son ejemplo para otros países”.