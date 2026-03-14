Jesús Carmona hace de ‘Baile de Bestias’ un vibrante ‘exorcismo’ de pasión por la danza y la expresión corporal

El bailaor, con la instrumentación y voz de Manu Masaedo, conquistó un Teatro Apolo con entradas agotadas en la segunda de las cinco citas del ciclo Trasladanza de Butaka 13 y el Área de Cultura

‘Baile de Bestias’… ¿O una bestia del baile? Jesús Carmona hizo vibrar anoche a un Teatro Apolo ‘hasta la bola’ en lo que fue la segunda cita de las cinco incluidas en la segunda edición del ciclo Trasladanza que produce Butaka 13 dentro de la programación de temporada del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería y que colgó una vez más el cartel de ‘entradas agotadas’. Avalado por sus dos Premios Max, al mejor espectáculo de danza y mejor coreografía, y aclamado por la crítica y el público en todo el mundo, había motivos para ello.

Jesús Carmona suma la inigualable maestría del compositor Manu Masaedo, también nominado a los Premios Max quien, durante todo el espectáculo, le acompaña tocando más de 20 instrumentos. Un espectáculo donde se combina la elegancia y la fuerza del flamenco con elementos contemporáneos, consiguiendo transportar al espectador a un viaje emocional único del que no volverá siendo el mismo.

La escenografía se presenta como un bosque en el que se adentran los personajes escénicos (Carmona y Masaedo), una alegoría de miedos y temores en la que se funden en un ejercicio expresivo que se transforma en energía, a veces cercana a lo ritual o lo tribal con el cuerpo embadurnado de polvo, o en un alarde de técnica en el taconeo voraz y veloz, a la altura de pocos genios del baile. No es extraño pues, ni los Max ni otros galardones como el ‘Premio Benois de la Danse’ o el ‘Premio Nacional de Danza’ que acumula en su historial Jesús Carmona.

La música, entre lo jondo, con efluvios de la Paquera de Jerez por bulerías, de ese ‘Nadie diga que es locura’ de El Chocolate y Manuel Agujetas, de fandangos, de soleás, y lo moderno, con programaciones, sintetizadores o incluso algún que otro rapeado con ‘swag’ de la tierra, hace de hilo conductor en un ‘exorcismo’ de males, de temores, miedos y egos frente a una realidad más límpida que no deja de irradiar, al menos, un halo de luz de salida que, al final, encuentran ante los ojos de un público entregado.

“Lo que te mata es el miedo, el monstruo es inofensivo”.

Próximas citas de Trasladanza

La tercera parada de Trasladanza, que cuenta con la colaboración de Fundación SGAE,.será con la compañía La Monto que llegará el 17 de abril con ‘Next To My Skin’, en este caso con danza contemporánea. El 22 de mayo será el estreno absoluto de ‘Pleita’, de la almeriense nijareña Marta Bonilla, que mezclará folclore y flamenco. Trasladanza cerrará se segunda edición el 12 de junio con Mariana Collado, junto con Lucio Baglivo y Alfonso Acosta, en ‘Un patético amor desconocido’. Otro estreno absoluto que aúna teatro, danza contemporánea y flamenco.

Las entradas para la tercera, cuarta y quinta convocatoria con el ciclo están teniendo un gran ritmo de venta. Por el momento siguen disponibles tanto en la página del Área https://almeriaculturaentradas.es/ como en la taquilla del Apolo, con un precio anticipado de doce euros. Si quedarán butacas también estarán disponibles en la taquilla del propio Apolo desde una hora antes del inicio de la representación, en este caso con un precio de quince euros.