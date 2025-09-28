Las Escuelas Deportivas Municipales de Adultos del IMD arrancan curso con 1.500 inscritos

La concejala de Deportes, María José Martín, destaca que “la demanda por practicar deporte se incrementa cada año en el municipio y un ejemplo de ello son nuestras EDM de Adultos que aumentan en inscripciones con respecto a la pasada temporada”

Las actividades llegan a todos los núcleos de población del municipio con un total de 81 grupos formados

Pilates se sitúa como la actividad que mayor demanda genera entre los usuarios

Las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de Adultos del Instituto Municipal de Deportes (IMD) han arrancado curso y lo han hecho un año más mostrando el interés de los ejidenses por practicar deporte y por impulsar un estilo de vida saludable.

Así, el curso 25-26 arranca con alrededor de 1.500 matriculados en las seis modalidades deportivas que proponen las EDM de Adultos como son Gimnasia de Mantenimiento, Yoga, Dance Fitness, Ciclo Indoor, Gimnasia para la Tercera Edad y Pilates. Propuestas que llegan a todos los núcleos de población del municipio y que este año cuentan en total con 81 grupos formados hasta el momento.

La concejala de Deportes, María José Martín, ha destacado que “la demanda por practicar deporte se incrementa cada año en el municipio y un ejemplo de ello son nuestras EDM de Adultos que aumentan en inscripciones con respecto a la pasada temporada”.

En este sentido, Pilates es la modalidad deportiva que mayor demanda registra cada edición con hasta 30 grupos repartidos por los Pabellones de El Ejido, Balerma, Santa María del Águila y Las Norias, además de en espacios de Almerimar, Pampanico y Matagorda.

Por su parte, la Gimnasia de Mantenimiento cuenta con hasta 17 grupos repartidos entre El Ejido, Balerma, Almerimar, Santa María del Águila, San Agustín y Las Norias.

La Gimnasia para la Tercera Edad cuenta también con grupos tanto en El Ejido como en San Agustín, Almerimar, Balerma, Las Norias, Santa María del Águila, Pampanico, Santo Domingo, Tarambana y Venta Carmona.

Por su parte, el Yoga también registra cada edición una gran demanda tanto en horario matinal como vespertino, con 14 grupos repartidos por El Ejido, Balerma, Santa María del Águila, Las Norias y Almerimar.

A estas propuestas se unen Dance Fitness en Matagorda y Balerma, así como el Ciclo Indoor en el Pabellón de El Ejido y en el Pabellón de Deportes de Santa María del Águila.