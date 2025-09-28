Home / Música / ARCO presenta AMarte, nuevo single adelanto de su próximo álbum y anuncia nuevas fechas

ARCO presenta AMarte, nuevo single adelanto de su próximo álbum y anuncia nuevas fechas

septiembre 28, 2025 11:15 am
Bajo un auténtico cañonazo de fuerza y energía, AMarte esconde algunos de los versos más brillantes de Arco hasta la fecha, una canción con adictivas metáforas que plantean reflexiones universales sobre el tiempo, las prioridades, el camino y el destino. 

AMarte ha sido producida por Carlos Díaz en Granada, logrando traer a la actualidad melodías, armonías y matices que si bien por momentos pueden mostrar aires de otra época, lo hacen bajo un prisma totalmente moderno y contemporáneo que realmente te atrapa y sobrecoge en un temazo de puro rock. 

AMarte es un nuevo adelanto en formato single de lo que será el próximo trabajo  del artista granadino. AMarte llega el 26 de septiembre para llevarnos al planeta rojo con escala directa en el epicentro igualmente rojo donde habita y late nuestra alma…

Escucha nuevo single adelanto de su nuevo disco «AMarte»: 
PINCHA AQUÍ
Fechas DIRECTO
18 Oct – El Búho Club – TENERIFE 
19 Oct – Talleres Palermo – LAS PALMAS
24 Oct – Circulo Arte – TOLEDO 
15 Nov – Supra – SEVILLA 
21 Nov – Aliatar – GRANADA
22 Nov. – Aliatar – GRANADA
29 Nov – Paris 15 – MÁLAGA 
7 Febrero – Jerusalem – VALENCIA 
21 Febrero – Apolo 1 – BARCELONA 
7 Marzo – Sala Lopez – ZARAGOZA 
21 Marzo  – MareaRock – ALICANTE 
17 Abril – La Riviera – MADRID
08 Mayo – Kafe Antzokia – BILBAO 
Venta de entradas: https://linktr.ee/LiveArco

