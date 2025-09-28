ARCO presenta AMarte, nuevo single adelanto de su próximo álbum y anuncia nuevas fechas

|Bajo un auténtico cañonazo de fuerza y energía, AMarte esconde algunos de los versos más brillantes de Arco hasta la fecha, una canción con adictivas metáforas que plantean reflexiones universales sobre el tiempo, las prioridades, el camino y el destino.
AMarte ha sido producida por Carlos Díaz en Granada, logrando traer a la actualidad melodías, armonías y matices que si bien por momentos pueden mostrar aires de otra época, lo hacen bajo un prisma totalmente moderno y contemporáneo que realmente te atrapa y sobrecoge en un temazo de puro rock.
AMarte es un nuevo adelanto en formato single de lo que será el próximo trabajo del artista granadino. AMarte llega el 26 de septiembre para llevarnos al planeta rojo con escala directa en el epicentro igualmente rojo donde habita y late nuestra alma…
Escucha nuevo single adelanto de su nuevo disco «AMarte»:
Fechas DIRECTO
18 Oct – El Búho Club – TENERIFE
19 Oct – Talleres Palermo – LAS PALMAS
24 Oct – Circulo Arte – TOLEDO
15 Nov – Supra – SEVILLA
21 Nov – Aliatar – GRANADA
22 Nov. – Aliatar – GRANADA
29 Nov – Paris 15 – MÁLAGA
7 Febrero – Jerusalem – VALENCIA
21 Febrero – Apolo 1 – BARCELONA
7 Marzo – Sala Lopez – ZARAGOZA
21 Marzo – MareaRock – ALICANTE
17 Abril – La Riviera – MADRID
08 Mayo – Kafe Antzokia – BILBAO
Venta de entradas: https://linktr.ee/LiveArco