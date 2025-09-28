ARCO presenta AMarte, nuevo single adelanto de su próximo álbum y anuncia nuevas fechas

Bajo un auténtico cañonazo de fuerza y energía, AMarte esconde algunos de los versos más brillantes de Arco hasta la fecha, una canción con adictivas metáforas que plantean reflexiones universales sobre el tiempo, las prioridades, el camino y el destino.



AMarte ha sido producida por Carlos Díaz en Granada, logrando traer a la actualidad melodías, armonías y matices que si bien por momentos pueden mostrar aires de otra época, lo hacen bajo un prisma totalmente moderno y contemporáneo que realmente te atrapa y sobrecoge en un temazo de puro rock.



AMarte es un nuevo adelanto en formato single de lo que será el próximo trabajo del artista granadino. AMarte llega el 26 de septiembre para llevarnos al planeta rojo con escala directa en el epicentro igualmente rojo donde habita y late nuestra alma…



Escucha nuevo single adelanto de su nuevo disco «AMarte»:

PINCHA AQUÍ

Fechas DIRECTO

18 Oct – El Búho Club – TENERIFE

19 Oct – Talleres Palermo – LAS PALMAS

24 Oct – Circulo Arte – TOLEDO

15 Nov – Supra – SEVILLA

21 Nov – Aliatar – GRANADA

22 Nov. – Aliatar – GRANADA

29 Nov – Paris 15 – MÁLAGA

7 Febrero – Jerusalem – VALENCIA

21 Febrero – Apolo 1 – BARCELONA

7 Marzo – Sala Lopez – ZARAGOZA

21 Marzo – MareaRock – ALICANTE

17 Abril – La Riviera – MADRID

08 Mayo – Kafe Antzokia – BILBAO

Venta de entradas: https://linktr.ee/LiveArco