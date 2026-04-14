Las ganadoras de los Premios TFG/TFM en Cooperación al Desarrollo ensalzan el compromiso de la UAL

El Vicerrectorado de Proyección Internacional los da por plenamente consolidados con una segunda edición en la que se eleva notablemente la participación desde una gran mayoría de las titulaciones de la Universidad de Almería, con alta calidad general, y que galardona a Marina Lirón, del Grado en ADE, y a Nicole Moreno, del Máster en Migraciones

Los Premios al Mejor Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster en Cooperación al Desarrollo de la UAL siguen escribiéndose en femenino. Este martes ha tenido lugar el acto de entrega de su segunda edición, y a Sofía Martínez y Marta Fernández, las ganadoras del año pasado, las han seguido en el palmarés Marina Lirón y Nicole Moreno. Las dos han conseguido un meritorio triunfo, toda vez que se ha elevado tanto el número de participantes como la focalización sobre la temática convocada, como la calidad de los trabajos. Así lo han desvelado José Carlos Redondo, vicerrector de Proyección Internacional, y Lola Roldán, directora de Cooperación Internacional, encargados de realizar la entrega de los diplomas y los cheques con la cuantía económica de la que se han dotado los premios.

Marina Lirón es egresada del Grado en Administración y Dirección de Empresas, habiendo realizado como colofón a sus estudios el TFG premiado, titulado ‘La Universidad y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un análisis del compromiso de la UAL con los ODS (2020-2024)’. Ha asistido presencialmente al acto, mostrando su satisfacción por el reconocimiento. Se ha llevado diploma y 300 euros. En cuanto a Nicole Moreno, ha cerrado su formación en el Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables con el TFM premiado, titulado ‘Atención a la salud mental de personas migrantes en los planes, programas y estrategias públicas: un estudio comparado entre Brasil y España’. En su caso, su asistencia ha sido virtual, al encontrarse en una estancia en Chile como becaria de la Fundación Carolina, iniciativa impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que cuenta con la participación activa de la UAL. La dotación de su premio es de 400 euros.

Redondo ha explicado que “estos premios se enmarcan en un proyecto con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con una importante participación de la Universidad de Almería, y uno de los puntos era precisamente el incentivar a través de TFG y de TFM la cooperación al desarrollo, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el voluntariado internacional”. Se ha felicitado de que “la convocatoria ha sido muy bien recibida, con casi una treintena de trabajos presentados, algo más de la mitad de Fin de Grado”. Ha destacado que “la calidad ha sido la deseada, han participado casi todas las titulaciones de la UAL” ha llamado la atención sobre que “este tipo de iniciativas son las que ponen en valor y subrayan la relevancia del voluntariado y su ajuste a la Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativa loable y que se deberá mantener en el tiempo”.

En ese sentido, Dolores Roldán ha detallado que “ha habido un aumento en el número de trabajos presentados de la primera a esta segunda edición” y también “se han focalizado más, porque al principio había un poco más de desconocimiento”. En concreto, “era una parte más genérica, hubo muchos en el área de Economía, o de Cooperativas, mientras que este año ha habido más variedad y se han presentado desde distintos ámbitos”. Por lo tanto, y como muy positivo de “ese cambio”, Roldán ha subrayado que “se está expandiendo la cooperación a otras áreas”. Se ha logrado el objetivo de “implicar a toda la comunidad universitaria en cooperación al desarrollo, no solamente el PDI o el PTGAS, sino que el estudiantado tenga presente este tipo de valores, este tipo de solidaridad”. Como el vicerrector, ha reconocido que ha estado “bastante reñida” la selección “por muy buena calidad” de todos los trabajos, deseando que “estas alumnas quieran seguir desarrollando su camino futuro en este área de la cooperación”.

Nicole Moreno ha relatado su motivación sobre la temática de su trabajo: “La atención a la salud mental, que está en gran parte de los tratados internacionales, es una cuestión global fortísima, y en Brasil, que es mi país, y en España también, es creciente que se necesita cada vez más atención por todas las tensiones de la propia migración en este ámbito”. Además, “en la Agenda 2030 uno de los objetivos específicos habla de salud, como también de igualdad”. Por ello, “mi trabajo se insertaría ahí justamente para un diálogo y para entrar más en el debate, que también es sobre lo que estoy continuando en el Doctorado para poder analizar estas contradicciones y cómo los países pueden trabajar juntos”, textualmente. A su juicio, esta convocatoria de premios es “maravillosa” y se ha declarado “muy agradecida” porque “la Universidad de Almería tiene una mirada muy importante sobre la cooperación”, y “feliz porque este premio pueda hacer que las personas tengan cada vez más en conciencia estas relaciones internacionales”.

Marina Lirón ha detallado que su trabajo planteó “un análisis del compromiso en la UAL para implantar en el ámbito universitario los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030”. Para ello, “llevé a cabo un análisis documental sobre todas las acciones que había llevado a cabo a lo largo del periodo entre 2020 y 2024, sus plan de acción en sostenibilidad ambiental y su informe de ejecución sobre ello”. De esa forma “pude ver la gran labor que hace la Universidad de Almería a lo largo de los años, porque es muy importante acercar esta cooperación internacional y a su vez los ODS a la sociedad y a los estudiantes en su día a día”. Sobre la convocatoria, ha considerado “bastante importante que se promueva la realización de trabajos científicos sobre esta temática a través de estos premios”.

Cabe insistir en que a través de iniciativa se pretende ‘promover la investigación y la sensibilización de la comunidad universitaria de la UAL en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, el Voluntariado Internacional y la Agenda 2030, como parte esencial del compromiso de esta institución con la sociedad y la formación integral del estudiantado para la transmisión de los valores solidarios, el desarrollo sostenible y la cultura de la paz’. Así se recoge de modo textual en las bases de la convocatoria. Ha podido optar a este premio ‘cualquier estudiante, de todas las ramas del conocimiento, que haya defendido su TFG o TFM en la Universidad de Almería’ en el curso académico 2024/2025, ‘con trabajos adscritos a las temáticas señaladas’.