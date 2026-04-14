Cooltural Fest desvela el reparto por días del cartel en la que será su edición más almeriense

El Paseo de Almería ha vivido hoy un ‘flashmob vocal’ con el Coro Góspel Clasijazz interpretando ‘Ave María’ de David Bisbal y con una ‘gallery sesion’ en Cosentino City de los también confirmados Nixon

Quien conoce la trayectoria de Cooltural Fest desde su nacimiento sabe que las sorpresas a sus ‘coolters’ es una constante en todas las ediciones. Y esta tarde lo han vuelto a hacer. El Paseo de Almería y Cosentino City han sido hoy los escenarios de la presentación de nuevas novedades para la edición que desarrollará del 20 al 23 de agosto, con fiesta de clausura el 29.

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación Provincial, Almudena Morales, como representantes de las dos administraciones que impulsan el festival promovido por Crash Music, acompañados de uno de sus cofundadores, Diego Ferrón, han desvelado un gran cubo en el que el público ya ha podido conocer la distribución por días de la novena edición de Cooltural Fest, que contará con 82 nombres propios en la suma de los distintos escenarios.

Tal y como ha señalado Diego Cruz, “una información siempre muy demandada por los coolters para poder empezar a programar ya estos días de festival y también para facilitar a aquellas personas que solo quieran asistir a ver a su artista o grupo favorito o que tengan que planificar sus viajes. Eso sí, con un cartel tan completo y variado la verdad es que todos los días son altamente recomendables y seguro que vamos a llenar de buen ambiente el Recinto de Conciertos y también la bienvenida y la clausura”.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que “se da un paso más con el Cooltural Fest, consolidando un proyecto que crece en cada edición”. En este sentido, la diputada de Cultura ha señalado que “entramos ya en la cuenta atrás de un festival que volverá a llenar la ciudad de música, y talento, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes”. Asimismo, Morales ha subrayado que “el festival contará con uno cartel de lujo, donde por ejemplo todos podremos disfrutar de David Bisbal el domingo, poniendo el broche final a la programación en el Recinto”.

Precisamente, David Bisbal ha sido protagonista de la cita de esta tarde, ya que el Coro Góspel Clasijazz ha realizado un ‘flashmob vocal’ con la popular canción ‘Ave María’, a la que se ha sumado el público y los curiosos presentes, que han contado –por si hiciera falta- con la letra para sumarse a la interpretación.

Tampoco ha sido la única sorpresa. Tras la canción, la música en directo ha comenzado a sonar desde el interior de Cosentino City. La banda almeriense Nixon ha ofrecido una actuación cercana a los treinta minutos desde el escaparate del establecimiento, al más puro estilo ‘Gallery Sessions’. El grupo, que ha vuelto a la actividad recientemente, ha sido la guinda confirmada para la próxima edición de Cooltural Fest. Como ha destacado Diego Ferrón, CEO de Crash Music, “estamos ante la edición de Cooltural más almeriense de la historia. Con Bisbal, con Vera GRV, con Profesor Popsnuggle, Laura Diepstraten, Lian Faz, Juanporelmundo y ahora también Nixon”.

La banda ha iniciado su actuación a lo grande, con la celebrativa ‘La fiesta’, ha continuado con su elegante ‘Gravitacional’ y la voraz ‘Tribal’, además de estrenar dos temas inéditos, ‘No todo vale’ y ‘Hemos venido a joderlo todo’, una canción para la que han estrenado videoclip oficial esta misma noche.

La venta de entradas por día ya está activa y se puede adquirir, como los abonos y los distintos servicios que se encuentran disponibles, a través de la página web oficial https://coolturalfest.com/.

Una distribución por días equilibrada

Tras una pequeña presentación a medios y reducida a los ‘coolters’ que obtengan su invitación llegado el momento el miércoles, 19 de agosto, con Angie Sánchez, y la fiesta de bienvenida –de entrada libre- el 20 en el Cable Inglés, las jornadas de abono se iniciarán en el Recinto de Conciertos el viernes, 21 de agosto.

El viernes se concentran varios de los grupos más cercanos al indie rock y las miradas más alternativas como las de Bala, Depresión Sonora, La M.O.D.A., León Benavente o Lori Meyers, pero también las más luminosas y divertidas de Hey Kid, La Plazuela o Rusowsky.

El sábado, 22 de agosto, se caracteriza por ser una propuesta abierta a todo tipo de edades y gustos, con las figuras generacionales de Ana Torroja y Hombres G, la diversión de La Pegatina o Rigoberta Bandini, el rock de Sexy Zebras, Sidecars o Ultraligera o los internacionales Kakkmaddafakka.

El Recinto de Conciertos vivirá su última jornada de Cooltural Fest el domingo, día 23, con nombres muy especiales para Almería como son David Bisbal, Vera GRV o Nixon. Los almerienses compartirán día con otros nombres destacados como Ginebras, Marlena, el regreso de Melón Diesel o el rock de Sarria.

La fiesta de clausura, el día 29, contará con Bloco Suca, Éxtasis, Las Dianas, Los Punsetes, los almerienses Profesor Popsnuggle, Sao y Victorias.