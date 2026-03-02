Las mentiras de Amat sobre el hospital de Roquetas

Por Rafael Torres es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Sorprenden las mentiras del PP sobre el hospital de Roquetas, al negar cualquier papel al último Gobierno socialista de la Junta y que se haya pagado con fondos Next Generation.

Ahí están las hemerotecas para comprobar que en octubre de 2018, con un Gobierno socialista, se firmó el acuerdo para construirlo, después de muchos años esperando a que el Ayuntamiento lo hiciera, tal y como se comprometió en un convenio, vinculado a un pelotazo urbanístico, que propuso el propio Gabriel Amat.

Niegan los Next Generation, pese a toda la documentación oficial. Empezando por el acuerdo del Consejo de Gobierno del 9 de febrero de 2021 (en el BOJA del 15 de febrero) por el que tramitar varios proyectos, incluido el hospital de Roquetas, “con el uso de los fondos europeos Next Generation”. Siguiendo con la aprobación, el 23 de abril de 2021, del expediente de contratación de su construcción con cargo a fondos REACT EU, que para el que no lo sepa son parte de los Next Generation. Y continuando con la licitación de la obra, en la Plataforma de Contratación de la Junta, donde se cita una y otra vez su financiación con fondos REACT EU.

Es más, no hay más que ver las hemerotecas, incluida la de este diario, para comprobar que meses antes de que se decidiera vincular a los Next Generation, en la presentación de los presupuestos de la Junta para 2021, el entonces consejero, Jesús Aguirre, dijo que el hospital se haría con “colaboración público privada”. Es decir, que si se ha hecho finalmente 100% público ha sido gracias a los Next Generation, por mucho que les duela reconocerlo.

De quien no me sorprende esto es de Gabriel Amat, al que hay que reconocerle gran habilidad para colocar mentiras en el imaginario colectivo de los roqueteros. Ha conseguido que muchos crean que él se hartó de pedir a la Junta que hiciera el hospital y que fue Moreno Bonilla el que lo asumió.

Pretende que olvidemos que la responsabilidad de su construcción era suya durante todos esos años que dice ahora que no dejaba de pedirlo. No quiere que nos acordemos tampoco que, en los mismos momentos en los que el Gobierno de Susana Díaz decidía asumir la obra, él amenazaba con organizar una manifestación en Sevilla, no para pedir a la Junta que lo hiciera, sino curiosamente para exigir un nuevo acuerdo para hacerlo el Ayuntamiento. Habría que preguntarse qué motiva tanto empeño en dirigir una obra multimillonaria, que afortunadamente ha hecho la Junta gracias al PSOE.