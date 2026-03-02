Vícar celebra un nuevo Pleno potenciando el papel del municipalismo y abanderando la cultura de la seguridad

Noelia Martin Pintor

El municipio de Vícar ha celebrado hoy una nueva sesión plenaria donde, entre otros asuntos, se ha aprobado la adhesión al Manifiesto Institucional de la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) por el Día de Andalucía. Una declaración institucional con la que se defienden el carácter, cultura y particularidades que definen a los andaluces y andaluzas pero, además, donde se “potencia el papel del municipalismo”, como señalaba la portavoz del Gobierno Municipal, Luz María Fernández.

También ha resultado favorable la moción del Partido Popular sobre el incremento de los efectivos y medios materiales de la Guardia Civil en el puesto de Vícar. El conjunto de los grupos del Pleno han coincidido en el reconocimiento de la labor de los agentes así como una apuesta por su refuerzo. En este sentido, el Alcalde Antonio Bonilla ha manifestado la “continua comunicación y negociación” realizada desde la institución municipal, no solo para la llegada de más efectivos, sino para la dotación de material e infraestructura. A este respecto, señalaba el regidor municipal la “firme apuesta por la seguridad” y “compromiso de este Gobierno” con sus vecinos y vecinas. Entre los ejemplos citados como muestra de este compromiso se encuentran la cesión de la parcela municipal al Ministerio para la construcción del nuevo cuartel de Guardia Civil, la instalación de cámaras de tráfico o las de vigilancia 360º en espacios como la Plaza Cervantes. Asimismo, “la cultura de la seguridad es una prioridad para el gobierno de Antonio Bonilla”, ha defendido la portavoz Luz María Fernández, destacando los “tres nuevos agentes de Policía Local que ya están realizando sus prácticas en la academia” o la próxima publicación de nuevas plazas para el cuerpo.