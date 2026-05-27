COGITIAL, en el acto académico de puesta de distinciones de la UAL

Javier Martínez Alcaraz

El evento se celebró el pasado viernes en el Paraninfo de la Universidad de Almería

Entre otras autoridades, contó con la presencia del decano de COGITIAL, Francisco Lores Llamas, que también hizo entrega del premio al mejor TFG





El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Almería (COGITIAL) ha participado recientemente, un año más, en el acto de imposición de insignias al alumnado que ha finalizado la promoción en los distintos grados de Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, Mecánica y Química Industrial y que contó con la presencia, entre otras autoridades, del decano de COGITIAL, Francisco Lores Llamas.

El decano del COGITIAL, Francisco Lores, recuerda el compromiso que se hace desde el Colegio con los recién graduados en distintos aspectos como la formación continua y el desarrollo profesional, un curso de formación especial de 100 horas que les va a servir de acceso al mundo profesional según el sistema de acreditación DPC totalmente gratuito, además de la pre-colegiación también gratuita, bolsa de empleo local, nacional e internacional, turnos de trabajos, entre otros servicios.

De igual forma, el decano hizo entrega del premio al mejor Trabajo de Fin de Grado que concede el Colegio y que este año recayó en Jorge Francisco Fernández Rodríguez por su trabajo “Proyecto de construcción de una nave industrial para su uso como taller mecánico”, que contó con el profesor Francisco Javier Garrido Jiménez como tutor. En próximas fechas lo presentará en una visita a la sede colegial, donde recibirá además los méritos ganados por esta distinción.

El evento, que se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Almería, tuvo el carácter emotivo que caracteriza estas citas y estuvo presidido por la Vicerrectora de Transformación Digital e Infraestructuras, Pilar Martínez Ortigosa, la directora de la Escuela Superior de Ingeniería, Rosa Mª Ayala Palenzuela, y la secretaria de la Escuela Superior de Ingeniería, Encarnación Cantón Rodríguez.