Last Tour triunfa en los Iberian Festival Awards con cinco galardones para sus festivales

Los Iberian Festival Awards celebraron anoche su nueva edición en el Coliseu Micaelense de Ponta Delgada (Azores), en una gala que reconoce las contribuciones y logros de los principales festivales celebrados en la península ibérica. En total, fueron cinco los premios recogidos por Last Tour y sus festivales, reafirmando el reconocimiento del sector y del público a su labor en la creación y desarrollo de grandes eventos musicales.



El voto del público decidió que Bilbao BBK Live fuese reconocido como Mejor Festival de Gran Formato Internacional, convirtiéndose así en el festival ganador absoluto de esta categoría en los Iberian Festival Awards. También por decisión del público, MEO KALORAMA recibió el galardón a Mejor Festival de Gran Formato de Portugal, mientras que Pirineos Sur, el festival que se celebra cada verano en el emblemático escenario flotante sobre las aguas de Lanuza, fue distinguido como Mejor Festival de Formato Medio de España.



Además, el jurado reconoció el trabajo de Bilbao BBK Live con el premio a Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing en España, mientras que el galardón a Mejor Actuación en Directo Internacional fue otorgado al concierto de Damiano David celebrado en MEO KALORAMA.

A lo largo de su trayectoria, Last Tour ha sido reconocida en más de 25 ocasiones en los Iberian Festival Awards, unos galardones que distinguen a los principales agentes de la industria de los festivales en la península ibérica y que buscan reforzar las relaciones culturales entre España y Portugal.



Palmarés en los Iberian Festival Awards 2026

Mejor Festival de Gran Formato (Internacional) – Bilbao BBK Live

Mejor Festival de Gran Formato (PT) – MEO KALORAMA

Mejor Festival de Formato Medio (ES) – Pirineos Sur

Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing (ES) – Bilbao BBK Live

Mejor Actuación en Directo (Internacional) – Damiano David en MEO KALORAMA