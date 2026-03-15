Más de un centenar de profesores y directores de academias de inglés de Almería participan en un seminario organizado por el centro examinador de Cambridge Examia

Expertos de la Universidad de Cambridge han impartido formación especializada en destrezas de ‘Writing’ para el nivel B2 en cinco provincias andaluzas, entre ellas Almería

El centro examinador de Cambridge English Examia, uno de los más grandes de toda Europa, ha concluido con éxito su reciente ciclo de seminarios formativos, impartidos en cinco provincias andaluzas. Las jornadas, celebradas en Sevilla, Almería, Estepona, Málaga y Granada, se han consolidado como un punto de encuentro estratégico para más de 400 profesores, jefes de estudios y directivos de academias de idiomas de toda la región.

El ciclo de seminarios recorrió la geografía andaluza con una respuesta masiva. En el caso de Almería, más de un centenar de directivos de academias y profesores han asistido a este seminario, con el que Examia reafirma su posición como el centro examinador de referencia, liderando la digitalización y la excelencia académica en el sector de la enseñanza de idiomas.

El director de Examia, Ricardo Freires, lideró la apertura de los seminarios presentando la evolución de la marca y la hoja de ruta tecnológica de la institución. Entre las novedades más destacadas se encuentra la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial y el lanzamiento de una App pionera que permite a los candidatos gestionar toda la información de sus exámenes con un solo clic.

Asimismo, los encuentros sirvieron para anunciar las nuevas Becas Examia para premiar el esfuerzo de los estudiantes y un sistema de automatismos diseñado para mejorar la relación con el alumnado mediante mensajes personalizados de reconocimiento y seguimiento.

«Examia evoluciona adaptándose a las nuevas tendencias y a las demandas actuales de los alumnos y los centros», ha afirmado Ricardo Freires. «No solo presentamos una nueva marca, sino un ecosistema de herramientas de IA y servicios de valor añadido que actúan como ayudas directas para que el alumnado consiga su objetivo en el menor tiempo posible».

Formación de élite con el sello de Cambridge

El «plato fuerte» de las jornadas fue la formación técnica titulada «Developing writing skill at B2», impartida por expertos de la Universidad de Cambridge llegados desde el Reino Unido y Madrid. Estas sesiones dotaron a los docentes de estrategias y consejos prácticos para mejorar la destreza escrita en los exámenes oficiales del nivel B2.

El equipo de Cambridge también presentó las últimas novedades en plataformas de e-learning y recursos pedagógicos para optimizar la formación en los centros preparadores.

De Exams Andalucía a Examia: 70 años de legado

Examia tiene su origen en Mangold, la primera academia de inglés que abrió sus puertas en Granada hace justo 70 años, ubicada en Puerta Real. Posteriormente fue Institute of Modern Languages (IML Granada) y más tarde Exams Andalucía, una marca que ahora da paso a Examia.

Examia ha sido reconocida por Cambridge English, departamento perteneciente a la Universidad de Cambridge, como uno de los mayores centros examinadores de toda Europa por el número de candidatos presentados a examen Además, ha sido elegido por Cambridge English como mejor centro examinador del mundo en la implementación de innovaciones tecnológicas e Inteligencia Artificial.

En la actualidad existen más de 600 centros preparadores oficiales adscritos al Platinum Examination Centre Examia, repartidos por toda España. Cambridge English está presente en más de 130 países de todo el mundo, y sus exámenes son reconocidos por más de 25.000 organizaciones e instituciones.