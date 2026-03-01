Miski Liu Suria

Hay días que no deberían existir. Dormí mal y no sabía por qué. Ahora lo sé.

Llegó el día D

Reinicio de la historia

Guerra de Gog y Magog

Choque de civilizaciones

Ataque militar contra Irán

El bitcóin se derrumba un 6%

“¡Mamá, ¿por qué bombardean nuestra casa? ¡Sal, mamá!” La guerra no tiene un “por qué”, porque es absurda. Esa escena me ha conmovido el alma, mientras llega la noticia de que han perecido ochenta personas por el ataque contra dos escuelas primarias cerca del estrecho de Ormuz. La oscuridad está dando su último coletazo en este momento. Recen por la paz. Pero hagamos una reflexión antes de dar las noticias.

🇺🇸🇮🇱🇮🇷⚡️- Moments from the early hours of the U.S. attack:



“Why did they bomb our home,

Mom, come outside, Mom!"



And still some in Iran might think US is helping them. pic.twitter.com/FPgeqezd3d — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) February 28, 2026

https://www.aljazeera.com/news/2026/2/28/israel-strikes-two-schools-in-iran-killing-more-than-50-people

«Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre» Mateo 24:27. La profecía bíblica más vinculada a la guerra actual en Oriente Medio, es la de Ezequiel 38, donde Persia forma parte de una coalición liderada por Gog y Magog que ataca a Israel en los tiempos finales. Otra clave es Apocalipsis 16:12, sobre los «reyes del Oriente» cuyo camino se prepara al secarse el Éufrates, interpretada por algunos como fuerzas iraníes avanzando hacia Armagedón en el contexto de la escalada actual.

CHOQUE

El mundo está entrando en una nueva era de choque entre civilizaciones y valores, donde se han demostrado equivocadas las teorías del “fin de la historia” y dominan el panorama mundial las tensiones identitarias y culturales. Se sacrifican industrias en nombre de la “religión verde”, sustituyéndolas por exportaciones chinas producidas con carbón, mano de obra esclava y subsidios estatales.

Hace treinta y cinco años, el politólogo Francis Fukuyama se hizo famoso al proponer que el fin de la guerra fría y la disolución de la Unión Soviética prometían el ascenso y la universalización de la llamada democracia liberal occidental. Concibió el liberalismo occidental como «el punto final de la evolución ideológica de la humanidad» y «la forma final de gobierno humano». Con la expectativa de que todas las luchas humanas se precipitaran hacia un estado de equilibrio inminente y paz futura, Fukuyama afirmó en voz alta que la humanidad había llegado al final de la historia.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/clash-civilizations-restarts-history

JB Shurk sostiene que la tesis del “fin de la historia” de Fukuyama ha sido refutada por la realidad del siglo XXI y que estamos entrando de lleno en una “guerra de civilizaciones” que pronosticó Samuel Huntington, donde los conflictos fundamentales son culturales, religiosos e identitarios, no ideológicos ni económicos.

La teoría del «choque de civilizaciones» de Samuel Huntington postula que, tras el fin de la guerra fría, los conflictos mundiales principales no se darían por ideologías políticas o económicas, sino por diferencias culturales y civilizatorias profundas. Según Huntington, las civilizaciones, definidas por religión, historia, lengua y tradiciones compartidas, serían la máxima unidad de identidad humana, sustituyendo a las naciones o bloques ideológicos.

Huntington presentó esta idea en su libro “El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial” (1996), como respuesta al «fin de la historia» de Fukuyama. Influido por Arnold Toynbee y Carroll Quigley, ve las civilizaciones en interacción cíclica de «desafío y respuesta», donde el contacto genera fricciones inevitables. Predice choques violentos en líneas de fractura entre civilizaciones, impulsados por la mundialización que intensifica las interacciones y resalta identidades culturales opuestas.

El célebre diplomático francés Charles Maurice de Talleyrand, dijo sobre los Borbones: «Es costumbre de los reyes robar, pero los Borbones lo hacen a lo grande». Lo que dijo Talleyrand se aplica igualmente bien al culto suicida de los mundialistas que se odian a sí mismos.

ORIENTE MEDIO

EEUU e Israel lanzan una operación militar a gran escala contra Irán .https://efe.com/mundo/2026-02-28/israel-ataque-iran-2/

lanzan una operación militar a gran escala contra .https://efe.com/mundo/2026-02-28/israel-ataque-iran-2/ Irán advierte de una fuerte respuesta y ataca bases de EEUU en la región.https://efe.com/mundo/2026-02-28/iran-venganza-ataque-israel-eeuu/

advierte de una fuerte respuesta y ataca bases de EEUU en la región.https://efe.com/mundo/2026-02-28/iran-venganza-ataque-israel-eeuu/ Los hutíes de Yemen reanudarán sus ataques esta misma noche.https://esrt.press/actualidad/589533-huties-yemen-reanudar-ataques-israel-buques-esta-noche

reanudarán sus ataques esta misma noche.https://esrt.press/actualidad/589533-huties-yemen-reanudar-ataques-israel-buques-esta-noche Marco Rubio avisó con antelación de los ataques a un grupo reducido de congresistas.https://esrt.press/actualidad/589580-cbs-rubio-aviso-antelacion-ataques

avisó con antelación de los ataques a un grupo reducido de congresistas.https://esrt.press/actualidad/589580-cbs-rubio-aviso-antelacion-ataques Noruega afirma que el ataque israelí contra Irán no es preventivo.https://esrt.press/actualidad/589586-pais-otan-ataque-iran-preventivo

afirma que el ataque israelí contra no es preventivo.https://esrt.press/actualidad/589586-pais-otan-ataque-iran-preventivo El bitcóin se derrumba un 6% tras el ataque masivo contra Irán.https://noticiaslatam.lat/20260228/1171901511.html

MISCELÁNEA

Las imágenes muestran el impacto de misiles iraníes en Doha .

. Estudiantes iraníes celebran los ataques contra Irán

Un gran incendio continúa ardiendo en la base naval en Bahréin .

. Eliminado Mohammad Pakpour , comandante de la Guardia Revolucionaria.

, comandante de la Guardia Revolucionaria. Irán atacó la base militar estadounidense en Erbil , en el Kurdistán iraquí.

atacó la base militar estadounidense en , en el iraquí. Informes indican que se dispararon misiles desde el Líbano hacia Israel .

hacia . El ayatolá Jamenei , y el presidente Pezeshkian fueron el objetivo, pero fracasaron.

, y el presidente fueron el objetivo, pero fracasaron. Suspendidos los envíos de petróleo y combustible a través del estrecho de Ormuz .

y combustible a través del estrecho de . Impacto directo contra una base que alberga a las fuerzas de la Otan en Kuwait

Se reportan nuevas explosiones en Qatar, Emiratos y Bahréin .

y . Ataques contra bases militares estadounidenses en J ordania .

. Irán anunció que una andanada de misiles se dirige hacia Israel.

https://battleforworld.com/2026/01/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-2/#IsraelWarIran

El sistema de defensa israelí intercepta misiles sobre Haifa.https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/2/28/israeli-defence-system-intercepts-iranian-missiles-over-haifa

NOTICIAS DEL RESETEO

Guerra contra la libertad de expresión, según Mike Adams .https://madmaxworld.tv/watch?id=69a0615e776555c69a7cacf3

.https://madmaxworld.tv/watch?id=69a0615e776555c69a7cacf3 El Pentágono acaba de publicar seis vídeos de ovnis sin resolver.https://youtu.be/TXdGHcvEirg

acaba de publicar seis vídeos de ovnis sin resolver.https://youtu.be/TXdGHcvEirg La tecnocracia sustiturá al viejo sistema destruido, según Catherine Austin Fitts .https://rumble.com/v6mjlq0-old-system-being-destroyed-technocracy-to-replace-it-catherine-austin-fitts.html

sustiturá al viejo sistema destruido, según .https://rumble.com/v6mjlq0-old-system-being-destroyed-technocracy-to-replace-it-catherine-austin-fitts.html La biotecnología es clave para la soberanía industrial de Rusia , afirma Putin .https://www.rt.com/russia/633084-putin-ai-powered-biotech-key-russia-sovereignty/

es clave para la soberanía industrial de , afirma .https://www.rt.com/russia/633084-putin-ai-powered-biotech-key-russia-sovereignty/ Más de un millón de uniformados están ahora en todo EEUU para realizar detenciones, según el Jinete de la Tormenta .https://x.com/TheStormRider_/status/2026265590277525740

.https://x.com/TheStormRider_/status/2026265590277525740 Archivos desclasificados admiten un envenenamiento lento en alimentos para aplastarte con ansiedad, desesperanza, depresión y dependencia.https://x.com/andweknow/status/2026250765287735562

¿Estás preparado cuando se agraven estos acontecimientos? Los ríos se congelan por toda Europa , se baten récords de nieve en Rusia y las inundaciones abruman algunas de las ciudades más avanzadas del planeta. ¿Qué ocurre cuando fallan los sistemas modernos y nadie tiene un plan B?https://www.youtube.com/watch?v=23tKi0pWjdo

, se baten récords de nieve en y las inundaciones abruman algunas de las ciudades más avanzadas del planeta. ¿Qué ocurre cuando fallan los sistemas modernos y nadie tiene un plan B?https://www.youtube.com/watch?v=23tKi0pWjdo El exdirector de la CIA, John Brennan , afirma que la agencia paga a personas para que sean espías y luego las chantajea, pero no lo considera chantaje porque se trata de “seguridad nacional”.https://x.com/iluminatibot/status/2025736620906017136

, afirma que la agencia paga a personas para que sean espías y luego las chantajea, pero no lo considera chantaje porque se trata de “seguridad nacional”.https://x.com/iluminatibot/status/2025736620906017136 El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink , admite ahora que la transición a la energía solar y eólica provocará una escasez energética mundial, tras años presionando a las empresas para que hicieran eso precisamente.https://x.com/redpillb0t/status/2026762348476911890?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026762348476911890%7Ctwgr%5E2a8ac86bce52c0d97282b23c1470afddb6a19a2d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D265485

, admite ahora que la transición a la energía solar y eólica provocará una escasez energética mundial, tras años presionando a las empresas para que hicieran eso precisamente.https://x.com/redpillb0t/status/2026762348476911890?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026762348476911890%7Ctwgr%5E2a8ac86bce52c0d97282b23c1470afddb6a19a2d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D265485 El Tribunal Supremo podría anular las elecciones de 2020. Esto desencadenaría el caso Brunson y la destitución de todos los que certificaron dichas elecciones, con elecciones federales en 120 días e introducción de la nueva República.https://x.com/lovetocook12345/status/2026077502716641702

y la destitución de todos los que certificaron dichas elecciones, con elecciones federales en 120 días e introducción de la nueva República.https://x.com/lovetocook12345/status/2026077502716641702 Según Castor Travieso, los pleyadianos dijeron que la inteligencia artificial invasora y la sustancia viscosa negra o goo negro son las mayores amenazas para la Tierra. Esa sustancia destruye mundos. Las almas de alta frecuencia son inmunes a ella. Las almas de baja frecuencia son sus víctimas. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes se están volviendo locos?https://x.com/beaver_naughty/status/2025731413731836413

EPSTEIN

Los archivos Epstein son una trampa espiritual. Si los miras, no podrás olvidarlos.https://x.com/maximumpain333/status/2025980886299389959?s=20

son una trampa espiritual. Si los miras, no podrás olvidarlos.https://x.com/maximumpain333/status/2025980886299389959?s=20 Dimite el director del Foro de Davos por sus vínculos con Epstein .https://es.euronews.com/2026/02/26/el-presidente-del-foro-de-davos-dimite-por-sus-vinculos-con-epstein

por sus vínculos con .https://es.euronews.com/2026/02/26/el-presidente-del-foro-de-davos-dimite-por-sus-vinculos-con-epstein Bill Gates se disculpa por sus vínculos con Epstein y confiesa sus aventuras sexuales.https://www.naturalnews.com/2026-02-26-bill-gates-apologizes-epstein-ties-confesses-affairs.html

se disculpa por sus vínculos con y confiesa sus aventuras sexuales.https://www.naturalnews.com/2026-02-26-bill-gates-apologizes-epstein-ties-confesses-affairs.html Detenido el abogado de los Países Bajos que procesa a Bill Gates, Ursula von der L eyen , Albert Bourla y Klaus Schwab , quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad.https://x.com/iluminatibot/status/2027106850567835679?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027111535953240178%7Ctwgr%5E2a8ac86bce52c0d97282b23c1470afddb6a19a2d%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D265485

que procesa a y , quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad.https://x.com/iluminatibot/status/2027106850567835679?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027111535953240178%7Ctwgr%5E2a8ac86bce52c0d97282b23c1470afddb6a19a2d%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D265485 En un video filtrado, Klaus Schwab promete que su cuerpo vivirá después de la muerte y que su cerebro serán replicado a través de inteligencia artificial y algoritmos.https://x.com/iluminatibot/status/2026028230650814540

promete que su cuerpo vivirá después de la muerte y que su cerebro serán replicado a través de inteligencia artificial y algoritmos.https://x.com/iluminatibot/status/2026028230650814540 La propiedad más inquietante de Epstein no era la isla. Era el Rancho Zorro: 7.500 acres en Nuevo México, en terrenos públicos, arrendados por doscientos dólares al año. Contaba con una pista de aterrizaje privada, túneles y habitaciones subterráneas.

RESUMEN DE FULFORD

Jim Carrey usó la máscara de Biden durante cuatro años y las ovejas nunca lo notaron.

Según Putin, “el declive de Europa es consecuencia directa de la jerarquía corrupta que la gobierna”.

El líder sindical argentino Jorge Sola afirmó que «me resulta difícil llamar ‘modernización’ laboral a algo que nos hace retroceder cien años en materia de derechos individuales y colectivos».

https://buenosairesherald.com/politics/la-huelga-general-fue-tremenda-con-el-90-de-observancia-dice-cgt

Argentina solía ser el segundo país más rico del planeta (después de Suiza) y desde entonces ha caído en el abismo del tercer mundo. Sin embargo, toda la civilización occidental y la asiática se enfrentan a una crisis aún peor.

En Rusia, ha caído la tasa de natalidad a su nivel más bajo en más de dos siglos. En el primer trimestre de 2025, disminuyeron los nacimientos un 4% en comparación con el año anterior.

https://united24media.com/latest-news/rusia-arrests-head-of-demographic-institute-as-record-rate-down-16121

China y la mayoría de los países desarrollados sufren una crisis de fertilidad similar. Todo esto demuestra que necesitamos un cambio fundamental en nuestros sistemas de gestión social y económica. Necesitamos crear un mundo donde las mujeres y todas las madres del reino animal se sientan seguras para tener hijos. Si terminamos con esta infección anti-vida que plaga nuestro planeta, podremos convertir la Tierra en el paraíso que estaba destinada a ser.

También tenemos la tecnología para hacernos inmortales, como lo sugiere esta noticia: El jueves Japón dio un paso más hacia la aprobación de la venta de dos productos de medicina regenerativa que utilizan células madre, lo que marca el primer tratamiento basado en células del mundo que está cerca de usarse comercialmente. Los medicamentos experimentales están diseñados para tratar enfermedades cardíacas graves y la enfermedad de Parkinson avanzada.

https://asia.nikkei.com/business/pharmaceuticals/japan-panel-approves-world-s-first-ips-cell-based-therapies

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265482

Citas

El célebre diplomático francés Charles Maurice de Talleyrand, dijo sobre los Borbones: «Es costumbre de los reyes robar, pero los Borbones lo hacen a lo grande».

«¿Quién le dio a la Otan el derecho a ejecutar a Gadafi?» Libia era la única nación libre de deudas del mundo hasta que las bombas la destrozaron, dijo Putin.

"Who gave NATO the right to execute Gaddafi?"



Libya stood as the world’s only debt-free nation until NATO’s bombs shattered it into a wrecked state.



Vladimir Putin has been throwing this question in the West’s face for years. pic.twitter.com/Icd70VdrSh — illuminatibot (@iluminatibot) February 24, 2026

“Ellos mismos crearán el virus y les venderán los antídotos. Después, fingirán que tardan en encontrar la solución cuando ya la tienen.” Muammar Gaddafi. (Asamblea de las Naciones Unidas de 2009)

https://x.com/iluminatibot/status/2025101961503408150

