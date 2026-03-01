Bartomeu Crespi e Inés Fernández ganan el 12º Duatlón Ciudad de Almería ‘M1 Europack’

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, da la salida y destaca el recorrido, donde el Parque del Andarax ha sido el protagonista

Deporte y naturaleza se han fusionado esta mañana con la celebración del 12º Duatlón Ciudad de Almería, promovido por el Club M1 Europack, con el apoyo del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte. Ha sido espectacular e integrado con el Parque del Andarax, donde se ha desarrollado gran parte del recorrido y estaba la meta, en un ambiente saludable.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha dado la salida a la prueba, tanto masculina como femenina, con cerca de 200 participantes, que primero han realizado un recorrido de carrera de 5 kilómetros, paralelo a río, y que terminaba dentro del Parque del Andarax, para en la salida esperarles las bicicletas para hacer 20 kilómetros y concluir en el interior de este espacio natural, donde estaba la meta, con los últimos 2,5 kilómetros a la carrera.

En la categoría masculina el ganador ha sido Bartomeu Crespi Quetglas, con ritmo muy alto y que se ha escapado desde el primer tramo en carrera y no ha abandonado la primera posición en solitario hasta la meta. El tiempo ha sido de 00:56:31. Segundo, Ennio Costantino, luchado en un segundo grupo con varios deportistas en una disputa muy emocionante. Su tiempo ha sido de 00:57:47. Tercero, David Sánchez Jiménez, muy cerca, con 00:57:54.

En mujeres ha sucedido lo mismo, con una deportista escapada desde la zona de running. Inés Fernández ha logrado un tiempo de 01:05:49. Segunda, Marta Román Jiménez, con 01:06:59. Tercera, Águeda Salas Sánchez, con 01:07:16

Antonio Casimiro ha afirmado que “es la primera prueba provincial, la tercera del circuito andaluz y la edición más numerosa. El recorrido es precioso y queremos potenciar el Parque del Andarax como el gran espacio natural del deporte. Está siendo una jornada muy satisfactoria”.

Más allá del aspecto estrictamente deportivo, el impacto del duatlón trasciende lo competitivo. Cada participante y acompañante ha generado movimiento en la hostelería, el comercio y los servicios locales, reforzando el tejido económico de la ciudad. “Apostar por el deporte es también apostar por el desarrollo económico, por la proyección exterior y por el posicionamiento de Almería como una ciudad dinámica, atractiva y preparada para acoger grandes citas”, añade el concejal.

Por último, Antonio Casimiro ha querido agradecer de manera especial al Club M1 Europack su esfuerzo, dedicación y profesionalidad en la organización de la prueba, así como la implicación de voluntarios, patrocinadores y cuerpos de seguridad.