Abiertos al anochecer: ópera, conciertos y talleres de fotografía crepuscular animan la programación de los conjuntos culturales andaluces

La Alcazaba de Almería, Baelo Claudia, Madinat al-Zahra, Cástulo, Dólmenes de Antequera, Carmona e Itálica ofrecen actividades este verano durante la noche para toda la familia

La consejera Patricia del Pozo resalta que estas propuestas pretenden “acercar a los andaluces su extenso y rico patrimonio, involucrándolos en su conservación”

Los conjuntos culturales andaluces, dependientes de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, cuentan con una variada programación nocturna durante este verano y dirigida a todos los públicos, en unas fechas en las que disfrutar de estos espacios durante las horas más frescas del día con actividades que abarcan visitas guiadas y teatralizadas, pero también ópera, observación de estrellas y del eclipse solar, conciertos y artes escénicas. Todas estas actividades son gratuitas, aunque algunas de ellas son de acceso libre hasta completar aforo y otras necesitan de reserva previa.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, resalta que las actividades divulgativas programadas de manera habitual en estos espacios, a las que se suman este verano las desarrolladas en horario nocturno, tienen el objetivo de “acercar a los andaluces su extenso y rico patrimonio, involucrándolos en su conservación. De ahí el compromiso siempre firme del Gobierno de Juanma Moreno por la conservación, la protección y difusión de este legado como un valioso recurso de desarrollo social y económico”.

Uno de los lugares patrimoniales andaluces que ofrecen actividad nocturna durante este verano es el Conjunto Monumental Alcazaba de Almería, que, de entrada, ofrece visitas dinamizadas, el 5 y el 12 de agosto, para descubrir la historia de este bien cultural desde una perspectiva rigurosa, amena y participativa a través de un recorrido por los espacios más emblemáticos del monumento.

A esta propuesta se suma también la visita teatralizada, denominada ‘Ventanas a la historia’, que tendrá lugar el 1 y el 8 de agosto y en la que se asomarán personajes que han recorrido su historia durante siglos, como sultanes, soldados, esclavas, poetas…

Además, el conjunto monumental propone para el 9 de agosto el taller de fotografía ‘Amanecer en la Alcazaba’, que imparte Blas Fuentes a partir de las 5:15 horas y en el que, tras una introducción básica sobre la fotografía crepuscular o nocturna, los participantes podrán tomar imágenes hasta la hora de apertura del enclave en las zonas habilitadas para el público.

Este bien cultural propone también música, teatro y flamenco. Así, el 6 de agosto el recinto propone un espectáculo de ‘maping’ con luz y sonido a cargo de Mecánica Clásica y Cristina Beltrán, que busca resaltar la arquitectura del monumento. Al día siguientes tendrá lugar el concierto ‘De las Alpujarras a Arafat’, una creación de la artista Samira Kadiri que rinde homenaje a la cultura aljamiado-española musulmana.

Ya el 13 de agosto se podrá disfrutar de ‘Érase una vez… Almería. Una comedia sobre nuestra historia’, a cargo de la compañía Kikín Fernández y que conmemora el 200 aniversario de la demarcación de Almería como entidad administrativa distinta del reino de Granada. Se trata de una comedia teatral que realiza un recorrido por la historia de la provincia.

Finalmente, la Alcazaba almeriense ofrece el 14 de agosto un espectáculo de flamenco contemporáneo y performance a cargo de la compañía de Anabel Veloso en colaboración con la diseñadora y figurinista almeriense Victoria Monteoliva, donde arte jondo dialoga con la creación artesanal del vestuario en tiempo real.

Comedia clásica y jazz en Baelo Claudia

En la provincia de Cádiz, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa presenta el 1 de agosto en horario nocturno la actividad ‘Teatro y filosofía: un teatro cómico y filosófico participativo’, que combina micro-obras cómicas con las reflexiones de los filósofos David Pastor y Jonatán Romero, y la participación del público. A ello se suma, el 6 de agosto, el concierto de clausura del Festival Baelo Jazz, a cargo del grupo Piet Bervist Sextet con la participación de la cantante Alicia Carrasco.

Por su parte, el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra en la provincia de Córdoba continúa con sus visitas teatralizadas nocturnas, que se pueden disfrutar los días 1, 14, 21, 22, 28 y 29 de agosto, así como los días 4, 5, 11, 12, 18 y 18 de septiembre. En esta actividad, el público podrá acercarse a pasajes históricos vinculados este espacio cultural.

Además, durante agosto se celebra en este lugar patrimonial el ciclo ‘Algarabía’, que se acerca a expresiones escénicas de las sociedades medievales mediterráneas, europeas y orientales. La inauguración el 5 de agosto correrá a cargo de Artefactum, que ofrecerá un recorrido por la música de la Europa medieval entre los siglos XII y XIV. Al día siguiente, la cita será con el grupo Umayya, especializado en la preservación del patrimonio tradicional oriental, desde los cantos devocionales a la música clásica de raíz andalusí.

En días posteriores se podrá disfrutar dentro de este ciclo del grupo Hafsa Wallada (7 de agosto) que presenta ‘Cuando caiga la noche’ un espectáculo que incluye música y danza; y de la formación Layali/Amanés (8 de agosto), que explora las conexiones entre las tradiciones árabe-andalusíes y el rebético griego.

En Jaén, el Conjunto Arqueológico de Cástulo organiza en estas fechas, en concreto los días 7 y 21 de agosto, las visitas temáticas ‘Atardecer en Cástulo’, que recorre durante unas tres horas los templos principales para conocer la arquitectura religiosa del yacimiento.

Observación de estrellas en los Dólmenes de Antequera

La astronomía tendrá un protagonismo especial entre las actividades nocturnas que ha preparado durante agosto el Conjunto Monumental Dólmenes de Antequera. Para empezar, el 11 de agosto se ha organizado una actividad de observación las Perseidas, coincidiendo con el pico de esta popular lluvia de estrellas. Al día siguiente, se ha organizado un seguimiento del primero de los tres eclipses de sol que se podrán ver desde la península ibérica. Las propuestas de observación astronómica llegarán a su fin el 19 de septiembre, con un taller centrado en la observación de la Luna, en el que también se abordará la mecánica de los eclipses, estrellas y constelaciones.

La música será, en cambio, el eje de la propuesta del 28 de agosto, con una actuación de guitarra clásica a cargo de Victoria Ruiz de la Rubia; mientras que el 5 de septiembre se podrá en escena ‘El eco del mar de Tetis’, una obra teatral que reinterpreta el mito de la Peña de los Enamorados.

En Sevilla, el Conjunto Arqueológico de Carmona continúa con su programa de visitas nocturnas, denominado ‘Un viaje al Hades’ y que se realiza con pequeños candiles de luz, donde los participantes pueden conocer los rituales funerarios y la mitología de la muerte en Roma. Hay sesiones los días 6, 13, 20 y 27 de agosto. Además, el yacimiento sevillano acoge el 18 de agosto la actividad de observación astronómica ‘Una mirada al cielo desde la Necrópolis’.

La programación se completa con una visita musical: ‘Ópera en la Necrópolis de Carmona’, el 11 de agosto, que propone un repaso por las primeras óperas de la historia y su unión con diferente personajes y aspectos del mundo clásico, en un concierto narrado conectado con el pasado romano.

Finalmente, el Conjunto Arqueológico de Itálica, en la localidad de Santiponce, ha puesto en marcha todos los viernes y sábados de agosto un programa de visitas nocturnas al anfiteatro, denominadas ‘Animalia in harena’, centrada en los espectáculos con animales salvajes que tanto apasionaban los romanos y en las que descubrir algunos de los secretos de este edificio.

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