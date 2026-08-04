CCOO ALMERÍA EXIGE UN PLAN DE EMPLEO PARA ESPECÍFICO PARA ALMERÁ

La valoración de CCOO de Almería sobre los datos de julio se aparta de la lectura habitual del descenso del paro, porque la provincia restó 419 personas de sus listas en el mismo mes en que perdió 5.676 cotizantes. Con el balance de los últimos doce meses sobre la mesa, que suma más de doce mil afiliados nuevos, la organización sindical reconoce la mejora anual y advierte de que ese crecimiento no procede de quienes llevan años inscritos en las oficinas de empleo.

El empleo que se crea en la provincia procede en su mayoría de personas que antes no cotizaban, sostiene CCOO de Almería, entre ellas quienes han regularizado su situación administrativa y quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral, y no de quienes figuran inscritos en las oficinas de empleo. Quienes llevan años en esas listas permanecen, en consecuencia, al margen del crecimiento que reflejan las estadísticas de afiliación.

El registro provincial de julio recoge 22.850 mujeres paradas, un 58% del total, y 21.297 personas de 45 años o más, un 54,1%. Dentro de ese registro, 12.340 mujeres tienen 45 años o más y representan el 31,3% de todo el desempleo almeriense, el grupo más numeroso de las listas por delante de los hombres de esa misma edad y de las mujeres más jóvenes. El sindicato reclama a la Junta de Andalucía políticas activas específicas para ese colectivo en lugar de programas generalistas que, a su juicio, no llegan a quienes llevan más tiempo fuera del mercado laboral.

A pesar de que servicios ha creado el 85% de los contratos en el mes de julio, ese sector reúne 25.608 personas paradas en la provincia, el 65% del registro, e industria se queda en 1.589, un 4%, la cifra que CCOO de Almería utiliza para sostener que Almería carece de tejido industrial capaz de sostener el empleo cuando la campaña agrícola termina, y de ahí que reclame un plan provincial de industrialización con calendario, partida presupuestaria y responsable identificado, llevado al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales antes de que acabe el año.

Junto a ello, CCOO Almería recuerda que,Almería es la provincia andaluza donde el desempleo extranjero pesa más, con 8.509 personas inscritas que representan el 21,6% del registro provincial, frente al 9,3% de la comunidad y al 15,5% del conjunto de España. Ese diferencial guarda relación, según la lectura del sindicato, con un mercado de trabajo agrícola que emplea de forma intensiva mano de obra migrante y con la reciente incorporación al registro de personas que antes no figuraban en ninguna estadística.

Finalmente, los convenios provinciales caducados centran la exigencia dirigida a la patronal almeriense, a la que el sindicato reclama la reapertura inmediata de las mesas de negociación. Advierte además de que ningún dato mensual compensa la pérdida de poder adquisitivo de quienes trabajan bajo convenios sin actualizar.

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