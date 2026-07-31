Andalucía se prepara para el eclipse solar de 2027, el primero total en la región en más de un siglo

La comunidad tiene la oportunidad de realizar una evaluación previa este domingo para estimar la logística y seguridad necesarias de cara al evento astronómico que será visible en 115 localidades de Almería, Cádiz, Granada y Málaga

Andalucía albergará en agosto del próximo año el primer eclipse total que se verá desde la comunidad en más de un siglo. Será el segundo del trío de eclipses que se producirán entre 2026 y 2028. El primero de ellos tendrá lugar este mismo verano, el próximo 12 de agosto, y será parcial en la región al igual que el de 2028. En 2027 podrá observarse como total en parte del territorio andaluz.

Por ello, y con el fin de preparar ese eclipse del próximo año, que será uno de los eventos astronómicos de mayor repercusión internacional, este domingo día 2, se constituye como una oportunidad única para que gestores locales, instituciones y ciudadanía lleven a cabo una evaluación previa para anticipar los retos logísticos y estimar sobre el terreno las zonas de observación más idóneas.

En concreto, el eclipse del verano de 2027 será total en 115 municipios de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Especialmente en estas localidades se podrán valorar un año antes del evento los espacios con capacidad para acoger visitantes, detectar puntos conflictivos y estudiar las medidas necesarias para ordenar el tráfico, evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad.

Esta jornada no busca reproducir la posición exacta del Sol, sino conocer las condiciones que presenta el territorio durante uno de los periodos de mayor afluencia turística del verano. Para las administraciones y ayuntamientos, esta fecha ofrece una primera imagen real de los desplazamientos, la ocupación de los espacios públicos y la capacidad de los principales accesos.

La evaluación del 2 de agosto permitirá extraer conclusiones útiles de cara al eclipse total de 2027. La coincidencia de este acontecimiento con el periodo estival puede atraer a miles de personas hacia los mejores puntos de observación andaluces.

En cualquier caso, la jornada del domingo permitirá valorar aspectos como el tiempo real necesario para llegar y abandonar la zona de observación; el estado de los accesos, las carreteras y la disponibilidad de aparcamiento; la existencia de espacios seguros para permanecer cómodamente durante varias horas; la presencia de sombra, agua, servicios básicos y asistencia sanitaria, y las alternativas de transporte público y posibles restricciones de las autoridades, entre otras.

El calor será otro factor clave, por lo que se recomienda planificar la protección solar, la hidratación y prestar especial atención a personas mayores y niños. Asimismo, la seguridad visual para lo que se requerirá el uso continuo de gafas de eclipse debidamente homologadas y en buen estado para la observación, evitando siempre mirar directamente al Sol o usar instrumentos ópticos sin filtros específicos.

Día de evaluación vs día espejo

La prueba que se llevará a cabo el domingo no debe confundirse con los denominados días espejo. Como explica el investigador del Instituto Astrofísico de Andalucía (IAA-CSIC), Alejandro Sánchez de Miguel, se trata de pruebas complementarias. En los días espejo, como el que tuvo lugar el pasado 7 de mayo o el que se desarrollará el 10 de mayo de 2027, el Sol está prácticamente en la misma posición que durante el eclipse.

Mientras que, en las evaluaciones, como la de este domingo, se reproduce el contexto turístico y logístico del evento, el día espejo permite estudiar la posición del Sol en el cielo para comprobar su altura, la orientación y la existencia de obstáculos visuales como edificios o árboles desde cada emplazamiento concreto.

Un fenómeno excepcional

El eclipse del 2 de agosto de 2027 será totalmente visible en zonas de Andalucía, Ceuta y Melilla mientras que en el resto del país podrá observarse como eclipse parcial, según indican el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la NASA. En España, la franja de totalidad atravesará el entorno del Estrecho de Gibraltar y cubrirá ciudades como Cádiz, Málaga y pueblos costeros de Granada y de Almería.

El eclipse tendrá lugar por la mañana, en torno a las 10.45 y las 10.50 horas, lo que facilitará la observación al encontrarse el Sol más alto sobre el horizonte que en los eclipses de 2026 y 2028.

El IGN indica que en 2027 este fenómeno comenzará a las 9.30 horas -hora oficial peninsular y balear- en el Atlántico y terminará a las 14.43 horas en el océano Índico. Su punto máximo se alcanzará en Egipto, donde la totalidad durará 6 minutos y 23 segundos, una duración excepcional que lo sitúa entre los eclipses totales más largos del siglo.

¿Se verá desde tu localidad?

Serán 115 municipios andaluces desde los que se podrá observar el eclipse total del verano de 2027. En concreto, en la provincia de Almería será visible desde Adra, Almería, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar.

En Cádiz, se podrá ver de manera total en Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Cádiz, El Bosque, El Puerto de Santa María, Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San Fernando, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, San Roque, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villaluenga del Rosario.

Hasta 16 son los municipios granadinos desde los que se verá por completo el eclipse: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Jete, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Torrenueva Costa, Vélez de Benaudalla e Ítrabo.

Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Almáchar, Alozaina, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Casarabonela, Casares, Cortes de la Frontera, Coín, Cártama, El Burgo, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Monda, Montejaque, Málaga, Nerja, Ojén, Parauta, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sayalonga, Tolox, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y Yunquera son las localidades malagueñas donde este fenómeno se verá en su totalidad.

Relacionado