Los Brincos, el teatro solidario de ‘El Eunuco’ y las actividades de las bibliotecas, protagonistas de la semana

El concejal de Cultura, Diego Cruz, anima a los almerienses “a seguir disfrutando como viene haciendo este trimestre, con lleno tras lleno en los espacios municipales”

La programación del ‘Otoño Cultural’ puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería encara la segunda semana de octubre con nuevas y variadas propuestas para el público, que sigue respondiendo de manera entusiasta, como este fin de semana ha ocurrido con Sílvia Pérez Cruz o ‘La noche de la comedia’, abarrotando el Auditorio. Para esta semana habrá desde comedia con ‘El Eunuco’ el viernes, día 10 –además con carácter solidario- a la música imperecedera e histórica de Los Brincos el día 11, o las actividades en la red municipal de bibliotecas que contarán con bebecuentos, cuentacuentos y un taller para adultos.

Cronológicamente, serán las actividades de las bibliotecas las que protagonizarán el desarrollo de la semana. El martes, 7 de octubre, la Biblioteca Central José María Artero será escenario del bebecuentos ‘Los músicos alegres’, que será a las 18.00 horas. El día 8, miércoles, el turno será para los adultos, con el taller especializado ‘Soluciones prácticas para la vida diaria con mi móvil’, a las 11.30 horas, también en la Central, siendo necesaria inscripción previa a través de la web https://www.bibliotecaspublicas.es/almeria. La última cita de la semana en las bibliotecas será el jueves, 9 de octubre, en Cabo de Gata, con el cuentacuentos infantil ‘Superhéroes en el cole’, a las 18.00 horas.

La actividad se trasladará en el fin de semana al Auditorio Municipal Maestro Padilla con la comedia ‘El Eunuco’, una comedia musical repleta de enredos, celos y pasiones en la Atenas más alocada, que será lleva a escena el viernes, 10 de octubre, a partir de las 20.00 horas, a cargo de la compañía de teatro almeriense Venus En Escena. La cita, además, tiene carácter solidario a beneficio de la Asociación A Toda Vela, entidad almeriense referente en ocio inclusivo, que trabaja por los derechos y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

El sábado, día 11, a las 20.30 horas, será el turno de Los Brincos, una banda legendaria. Con el liderazgo de Miguel Morales a la dirección musical desde hace años, están de nuevo en gira y en directo con todos sus grandes éxitos, en la gira celebración de su 60 aniversario. Varias generaciones disfrutarán ahora con un concierto de calidad, vivirán grandes emociones con un repertorio de canciones inolvidables que forman parte muy importante de la historia musical de nuestro país. Su música, su estilo y sus canciones de oro del mejor pop rock en español de todos los tiempos (‘Mejor’, ‘Flamenco’, ‘Un sorbito de champán’, ‘Nadie te quiere ya’, ‘Lola’, ‘A mí con esas’…) volverán a sonar con la autenticidad y encanto de siempre.

Las entradas para los dos espectáculos de esta semana en el Auditorio se encuentran a la venta, como es habitual, tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la plataforma web de venta online del Área de Cultura, https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio.