Los hosteleros afectados por las obras del Paseo de Almería ven al límite sus negocios

Arropados por ASHAL han mantenido un encuentro con la concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, que no ha despejado ninguna de sus dudas

Los hosteleros afectados por las obras del Paseo de Almería ven peligrar sus negocios porque pasados los meses, los trabajos siguen retrasados y poco de lo prometido se está cumpliendo, de forma que el nivel de trabajo en sus locales se ha reducido de forma drástica sin que a día de hoy aún sepan cuando podrán relanzar su actividad.

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) junto a la práctica totalidad de los hosteleros perjudicados han mantenido esta mañana una reunión con la concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, que , sin embargo, no ha permitido disipar sus temores. La edil se ha comprometido a mantener reuniones individuales a partir de la próxima semana con cada uno de ellos para analizar caso por caso, encuentros en los que ASHAL tiene previsto estar presente.

En la reunión de esta mañana, los hosteleros han trasladado a la concejala el retraso que mantienen las obras y la imposibilidad de reabrir sus terrazas según se van terminando los trabajos a lo que ésta ha contestado argumentando que por prevención de riesgos laborales no se pueden abrir tramos hasta que no estén prácticamente terminados, es decir, que tengan su iluminación y demás mobiliario urbano.

Ante ello, los hosteleros han planteado que se priorice la terminación completa de tramos entendiendo que la instalación electrica de farolas y otros elementos del mobiliario previsto en la zona del primer tramo de la obra no entorpece los trabajos de demolición y adoquinado que se puedan estar desarrollando en el segundo tramo, proponiendo que no continúen las obras en nuevos tramos hasta que no concluyan las anteriores con el fin de que, por un lado, se pueda ir normalizando el tránsito peatonal y la instalación de terrazas y, por otro, se permita continuar con cierta normalidad la actividad de las empresas que estan en la parte baja del Paseo.

Tampoco entienden los hosteleros que no se haya planteado el Ayuntamiento de Almería la aportación de ayudas directas. “A algunos, aseguran desde ASHAL, les va a ser muy difícil poder reabrir sus establecimientos si no se les da alguna solución bien vía ayudas bien apertura de tramos que les permitan recuperar aunque sea el cincuenta por cien de su actividad con la instalación de sus terrazas”.

Desde ASHAL se ha vuelto a reclamar una rebaja de tasas e impuestos municipales para el sector afectado por las obras del Paseo de Almería, tales como IBI, basura o por ocupación de terraza y reservas de espacio.