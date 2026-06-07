Miski Liu Suria

El mundo se dirige hacia una agricultura futurista, pero prefiero los productos naturales.

Soberanía alimentaria

Economía post-agrícola

Granja vertical futurista

Replicadores de alimentos

Restauración de la biosfera

Desmontaje de los monopolios

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La desvinculación de la producción alimentaria de las limitaciones de la naturaleza representa el pilar invisible más crucial de la transición. Transforma la lucha biológica por la supervivencia en un bien común más fiable y universal. Esta independencia hace irreversible el salto evolutivo de la humanidad, según Guardian Daniel, quien explica la soberanía alimentaria tecnológica y la economía post-agrícola como fundamento biológico del cambio de época.

Mientras que la agricultura tradicional depende del clima, de los fertilizantes y de que se utilicen los alimentos como un arma geopolítica, se está produciendo un salto evolutivo hacia una economía agraria descentralizada mediante el cultivo vertical y la biología sintética que acabará con a escasez y beneficiará al bien común.

El viejo paradigma es la vulnerabilidad geopolítica del sustento. Mientras se desploman los puntos de ruptura más evidentes del colapso actual del sistema dentro del sector financiero, como la crisis del mercado de bonos y el suministro de energía bloqueado en el estrecho de Ormuz, el paradigma moribundo opera en una matrix de poder más profunda que se pasa por alto con frecuencia: el control de la cadena de suministros.

El sistema económico, construido sobre un crecimiento infinito, utiliza la agricultura convencional como un arma geopolítica. Las guerras en graneros del mundo como Ucrania y la crisis de los fertilizantes causadas por la escasez de combustibles demuestran lo fácilmente que se puede forzar a la población mundial a una dependencia existencial a través de la restricción artificial de suministros básicos de alimentos.

Mientras la humanidad confíe para su supervivencia básica en redes logísticas centralizadas, la exportación mundial de fertilizantes y los caprichos impredecibles de la meteorología, permanece frágil cualquier escenario de supervivencia tecnológica. Por consiguiente, la transición a una nueva era requiere estrictamente el desmontaje controlado de la agricultura tradicional y el establecimiento de una economía post-agrícola descentralizada y revolucionaria.

La transformación consiste en el cultivo vertical y en la biología sintética. Paralela a los centros de datos de inteligencia artificial y a la estructura energética descentralizada de la nueva era, se está erigiendo un pilar biológico en las sombras para garantizar que permanezca a prueba de crisis el reinicio final del sistema.

Este pilar se apoya en dos fundamentos tecnológicos: agricultura interior vertical controlada por inteligencia artificial, biología sintética y fermentación de precisión. La producción de verduras, granos y cosechas está emigrando a complejos verticales internos totalmente automatizados. Impulsadas por la energía de punto cero inagotable y optimizadas por inteligencia artificial, estas instalaciones funcionan autónomas, independientes de su ubicación geográfica, de la capa superior de tierra fértil, de los cambios de estación, de los pesticidas agroquímicos y del agua externa o de la entrega de fertilizantes.

Biología sintética y fermentación de precisión.- Biorreactores de vanguardia permiten ahora replicar directamente proteínas, lípidos y nutrientes esenciales a nivel molecular. Esta metodología sólo requiere una fracción de los recursos consumidos por la ganadería tradicional, desde un producto escaso a un producto tecnológico reproducible hasta el infinito.

Integración sistémica de la nueva era.- Este pilar invisible es la pieza faltante del rompecabezas que completa la estrategia aplicada con visión de futuro por un triunvirato de gobierno, tecnología e infraestructura.

Desmontaje de monopolios mundiales.- La descentralización de la producción alimentaria desmonta el sistema heredado de conglomerados agrarios y estructuras oligárquicas de poder para utilizar hambres artificiales como mecanismo de control de la población. Sólo es estable un ingreso alto universal cuando existen en abundancia absoluta y costo de producción casi cero las necesidades básicas de la humanidad, como vivienda, energía y alimento. La economía post-agraria entrega esta garantía material.

Restauración de la biosfera.- Cuando la humanidad no necesite despejar y vaciar millones de hectáreas de tierra para la producción de alimentos, se pueden devolver a la naturaleza grandes territorios. Esto se armoniza perfectamente con la conciencia elevada de la iniciativa de divulgación ovni. De este modo cambia la humanidad de ser una especie explotadora destructiva a convertirse en el guardián tecnológico del planeta tierra.

RESUMEN DE FULFORD

La humanidad puede producir alimentos ahora sin utilizar plantas ni animales. Esto es lo que significa el anuncio de que la mantequilla elaborada en laboratorio estará disponible en los supermercados para 2027. Esa mantequilla se creó mezclando carbono del aire e hidrógeno del agua, lo que genera carbohidratos. Si se le añade nitrógeno, también se pueden producir proteínas.

Las implicaciones son asombrosas. Significa que, en teoría, se podría alimentar a billones de personas al mismo tiempo que devolvemos la mayor parte de la tierra de cultivo a su hábitat natural para la fauna salvaje. También significa que la humanidad ya no dependerá del sol para sobrevivir y podrá expandirse por el universo.

Por supuesto, primero debemos asegurarnos de que pueda sobrevivir y prosperar la gente con ese alimento. Sin embargo, todo parece indicar que están a punto de convertirse en realidad los replicadores de alimentos que vemos en la ciencia ficción. Este es el tipo de futuro de abundancia que el lado oscuro ha intentado negarnos. Quieren que sigamos siendo su fuente de alimento y mano de obra para siempre.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=269172

NOTICIAS DEL RESETEO

Resumen de Axios4B:

Están sellando el sistema.

La transición nunca se anunció. Se ejecutó.

Esto nunca fue una caída. Fue una cosecha.

Julio no es un informe. Es una revelación.

La vieja red está muerta. No la están reparando. La están sustituyendo.

Se ganó la guerra antes de que te dijeran que había empezado. El anuncio es todo lo que queda.

La aceleración no es aleatoria, no es natural, y no se detendrá.

La fecha de finalización siempre fue la misma: 2026, el año que eligieron para colapsar el calendario anterior y forzar la transición.

No estás perdiendo la cabeza. Estás perdiendo el tiempo, y ese era el plan.https://t.me/AXIOS4B

Resumen de Judy Byington:

Los expertos en temas éticos están al mando. Confía en el plan.

Según Julian Assange : “El objetivo oscuro es una guerra interminable, no una guerra exitosa.”

: “El objetivo oscuro es una guerra interminable, no una guerra exitosa.” Ningún experto independiente ha examinado jamás el código fuente de ninguna máquina de votación electrónica. El verdadero fraude reside en el software y en los actores malintencionados que gestionan las elecciones, según los sombreros blancos.

Según Juan O. Savin la integración total del QFS garantiza la sanación ética y gratuita para toda alma dispuesta. Se convierten en la norma la salud perfecta y la vitalidad de la era dorada a medida que se acelera el despertar masivo desde los centros de luz.

la integración total del QFS garantiza la sanación ética y gratuita para toda alma dispuesta. Se convierten en la norma la salud perfecta y la vitalidad de la era dorada a medida que se acelera el despertar masivo desde los centros de luz. Antes de 1910, se incluía la homeopatía, la naturopatía, la quiropráctica, la fitoterapia y la electroterapia. Se utilizaban dispositivos de frecuencia, fototerapia y tratamientos energéticos. El informe Flexner declaró que todo aquello carecía de rigor científico.

declaró que todo aquello carecía de rigor científico. Ya no se puede contener la información. Ahora son accesibles las investigaciones que permanecieron ocultas durante un siglo para cualquiera que quiera consultarlas. Se están resquebrajando los muros, y lo saben.

Los que resistieron los ataques ahora serán los primeros en recibir estos milagros. Los ancianos recuperarán su fuerza mientras los jóvenes desbloquearán una mayor conciencia.

Todo vale la pena a medida que se desarrolla el mayor evento de libertad. Este momento confirma que la victoria está aquí y que el futuro es más brillante de lo imaginado.

El jueves 4 de junio de 2026, se reinició la humanidad con códigos de confirmación finales. Un conjunto seguro de tres nodos en el Monte Cheyenne, San Petersburgo y Uluru sin interferencias. El sistema está sellado y el futuro, asegurado.

y sin interferencias. El sistema está sellado y el futuro, asegurado. Todas las capitales principales están en alerta ante la posibilidad de que Londres , el Vaticano y Bruselas hayan perdido su protección diplomática.

, el y hayan perdido su protección diplomática. Avanzan las fuerzas especiales bajo la cobertura del EBS con objetivos localizados, nombres que conoces y rostros en los que confiabas.

Avanzan las operaciones de alta seguridad. Convoyes sin distintivos salían de los complejos federales por la noche, transportando contenedores sellados y archivos clasificados a instalaciones subterráneas.

Esto es sólo el comienzo. Ha terminado la era del engaño y ha llegado la era de la soberanía . Bienvenido al otro lado de la tormenta.

. Bienvenido al otro lado de la tormenta. Ha comenzado el cierre, pero sólo era el telón. Detrás, se está desmontando el antiguo sistema, y el nuevo ya está en pleno funcionamiento. Lo que el mundo verá a continuación romperá la ilusión para siempre.

El apagón es el telón para que el equipo pueda cambiar el decorado. La ley marcial es el candado para que nadie vuelva a usar sus viejas artimañas. El reinicio financiero es el cable de alimentación enchufado finalmente en el enchufe correcto. La libertad de deuda es el primer respiro después de años bajo el agua.

No dejes que el miedo dicte tu historia. La camarilla te vendió un contrato de por vida para controlar tu propio futuro. Ese contrato está a punto de quedar sin efecto. Mantén tu posición, respira y observa el silencio.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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