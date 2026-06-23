La Guardia Civil investiga a un menor por conducir sin permiso de conducción mientras viajaba con su madre y otro familiar

En el vehículo viajaba la madre que también fue investigada

Agentes del Subsector de Tráfico de Almería, durante la realización de un control, han investigado a un conductor de un vehículo en el Levante Almeriense como presunto autor de un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducir.

El suceso ocurrió a finales del pasado mes, sobre las 20:00 horas en la carretera AL-5107 (Mojacar-Carboneras), término municipal de Mojacar (Almería) y partido judicial de Vera, cuando al ser identificado el conductor del vehículo controlado, se comprueba de que el mismo, se trata de una persona menor de edad y que se encontraba al mando del vehículo, dándose la circunstancia de que junto a él viajaba su madre y otro familiar.

Consecuencias penales:

El delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal, se tramitará conforme a la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad penal del Menor (LORPM) al tratarse de un menor de edad y podría enfrentarse a tareas socioeducativas y programas de educación vial, prestaciones en beneficio de la comunidad (por ejemplo, colaborar con asociaciones de víctimas de accidentes) o amonestación.

Su progenitora, investigada como cooperadora necesaria, se enfrenta a prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Recomendaciones y consejos:

Ponerse al volante sin permiso de conducción o permitir que otros a sabiendas de que no cumple los requisitos y condiciones legalmente exigibles lo hagan, es un error grave que pone en riesgo su vida y la de los demás.

La carretera no perdona fallos; por eso la ley exige formación obligatoria para garantizar que todos regresemos sanos a casa. Esta acción no es una simple infracción, sino un delito penal que conlleva penas de 3 a 6 meses de prisión, multas económicas elevadas o trabajos en beneficio de la comunidad.

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