Los premios ‘Creciendo Soludable’ promueven el hábito de la fotoprotección en los escolares

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Han sido galardonados los proyectos innovadores de cuatro centros educativos de las provincias de Jaén, Málaga y Granada El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la celebración de la primera edición de los Premios ‘Creciendo Soludable’, convocados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en colaboración con la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y el Hospital Universitario Costa del Sol. En los premios, correspondientes al curso 2025-2026, resultaron ganadores cuatro centros educativos: dos de Jaén, uno de Málaga y otro de Granada. Estos galardones tienen como objetivo reconocer proyectos innovadores desarrollados en centros docentes que promuevan el bienestar físico, emocional, social y ambiental de la comunidad educativa, con especial atención a su relación con la fotoprotección. En su primera edición, su finalidad ha sido concienciar a la población escolar andaluza sobre los riesgos asociados a la radiación ultravioleta, fomentando la adquisición de hábitos saludables desde las etapas tempranas de la educación. Están estructurados en cuatro categorías, a las que se han presentado 16 centros. Han resultado ganadores el IES Fernando III, de Martos (Jaén), con el proyecto ‘Generación Soludable’; el CEIP María Teresa León, de San Pedro de Alcántara (Málaga), con el proyecto ‘Sombrilla malagueña’; la Escuela Infantil Pedro Expósito, de Jaén, con el proyecto ‘¡Gorrita y agua fresquita!’, y el IES Nazarí, de Salobreña (Granada), con el proyecto ‘Somos Soludables, somos imparables’. Estos premios están vinculados con otras actuaciones puestas en marcha por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el marco de Programas educativos de los centros, así como con actuaciones de apoyo a la labor docente, como el Programa Hábitos de Vida Saludable, la Red de Escuelas Promotoras de Salud de Andalucía y el Proyecto Aulas Verdes Abiertas, impulsando el uso de entornos exteriores escolares seguros y sostenibles. La presentación de los proyectos se desarrolló en dos fases. En la primera, los centros docentes presentaron sus trabajos de acuerdo con la convocatoria y un jurado evaluó todas las propuestas, seleccionando los mejores proyectos. En la segunda fase tuvo lugar la defensa presencial por parte de los centros finalistas, una jornada que estuvo marcada por la implicación directa del alumnado de los centros, aportando un gran dinamismo y creatividad a través de iniciativas didácticas, artísticas y campañas de comunicación. Los premios fueron un diploma acreditativo para todos los finalistas y ganadores, un trofeo conmemorativo y una visita a un Espacio Natural de Andalucía para un grupo o una clase, incluyendo el servicio de transporte, para los ganadores.

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