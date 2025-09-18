MABEL MATA Y NIEVES FERNÁNDEZ GANAN EL XIII PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO “COLOMBINE”, COPATROCINADO POR LA FUNDACIÓN UNICAJA Y COSENTINO GLOBAL

El trabajo ganador se titula “Alcaldesas por elección” y fue emitido en el programa

Las periodistas Mabel Mata Porras y Nieves Fernández García han ganado la XIII

edición del Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos “Colombine” que

concede la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería con el

copatrocinio de la Fundación Unicaja y Cosentino Global.

El trabajo ganador se titula “Alcaldesas por elección” y trata sobre “Las primeras

alcaldesas andaluzas de la democracia”; fue emitido el 6 de abril de 2024 en el programa

“Los Reporteros”, de Canal Sur TV. Han participado en el acto del anuncio del trabajo

ganador Malena Rodríguez-Comendador Bosquet, Showroom Manager de Cosentino

City Almería y Esther Jerez López, responsable de Fundación Unicaja en Almería, el

directivo Manuel Gutiérrez Navas y nuestro presidente, José Manuel Bretones.

El jurado del XIII Premio Colombine seleccionó de entre los 132 presentados los

cuatro trabajos finalistas y de éstos al ganador. Esta edición cuenta con un montante

económico de 5.000 euros y una reproducción en mármol del monumento a la libertad

de expresión de la Plaza de los Periodistas de Almería. Los componentes del jurado son

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Jesús Pozo Gómez, Carlos Santos Gurriarán, Mar

Abad, Antonia Sánchez Villanueva, Rosalía Mayor Rodríguez, Pilar Molero (vocal de la

AP-APAL y coordinadora del jurado por delegación del presidente) y Anuska Benítez

Fernández (secretaria del jurado).

El jurado ha valorado así el trabajo premiado: “En 1979, en las primeras elecciones,

nueve mujeres fueron elegidas alcaldesas de sus municipios. No tenían experiencia, en

muchos casos poca formación, pero decidieron con valentía que podían dedicarse al

servicio público y a mejorar sus respectivos pueblos. En este trabajo, fruto de un notable

esfuerzo de producción periodística, cuentan sus experiencias, sus dificultades, sus

logros y la determinación para conseguir una mejor sociedad”.

El jurado destaca que reivindica su papel y cómo contribuyeron a crear los cimientos

de la democracia. “El trabajo denota una impecable realización audiovisual, con una

producción muy trabajada. Es un reconocimiento y un homenaje a las mujeres en la

política, centrado en la política local, la más cercana a las personas. Es, en definitiva,

un trabajo periodístico excelente que transciende la función informativa y divulgativa

para convertirse en un documento histórico.

Destaca el enorme valor que tiene recopilar los testimonios de estas primeras

alcaldesas, fuentes primarias que cuentan la historia; y eso es oro en una época en la

que se recibe muchísima información mediatizada y pasada por el filtro de chatbots

como chatGPT”.

Recuperar la memoria histórica del destacado papel de la mujer en la política

municipal en un momento crucial para la historia de España y de Andalucía ha resultado

determinante para la concesión del Premio a este trabajo, que entronca directamente

con la lucha de Colombine por realzar la valía de la mujer en los momentos más difíciles

y a pesar de las dificultades.

Enlace del reportaje ganador:

https://www.youtube.com/watch?v=BBhBQ7vb4kI

MABEL MATA PORRAS

Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad de Periodismo, por la

Universidad de Sevilla. Estudios universitarios de Derecho y de Historia. En la

actualidad, es presentadora y redactora del Programa Los Reporteros, de Canal Sur TV.

Inicia su trayectoria profesional en la Radio. Primero en Radio Cadena Española y,

desde 1988 hasta 1997, en Canal Sur Radio y en Radio Voz, donde dirige y presenta

programas musicales y, posteriormente, programas informativos.

Entre 1998 a 2002 desarrolla su carrera profesional en TVE en Andalucía. Durante

unos meses presenta los informativos de fin de semana y, durante más de cuatro años,

presenta “Telesur”, el informativo territorial de las 14.00 horas. Desde 2002, y hasta la

actualidad, su trabajo profesional lo realiza en Canal Sur Televisión. Entre 2002 y 2003

conduce el magazine “Mi Tierra”, emitido en Canal Sur 2, con entrevistas y reportajes a

emprendedores andaluces. Más tarde, es redactora de los programas “Solidarios” y “Los

Reporteros”. Como presentadora en Canal Sur TV, en 2006, está al frente del

Informativo local de Sevilla “Noticias 2”. A partir de 2007, es editora y presentadora de

los programas informativos diarios “La entrevista”, “El Meridiano” y “Buenos días,

Andalucía”. Por estos dos últimos programas, con formato de tertulia, debate y

entrevista, a lo largo de años pasan los principales líderes políticos nacionales y

autonómicos del momento.

Desde 2011, participa en los informativos especiales de las distintas campañas

electorales, tanto andaluzas como generales y europeas, en las que modera y presenta

los debates centrales con los candidatos a la presidencia del Gobierno y a la presidencia de la Junta de Andalucía y realiza las entrevistas individuales a los principales

candidatos. Entre 2013 y 2017 ha editado y presentado el informativo “Noticias 2” en

Canal Sur Televisión y el informativo “Noticias Mediodía” también en la Televisión

Pública de Andalucía.

Es Premio Arco Iris de la Comunicación en Televisión en Andalucía, por su labor

divulgativa de las cooperativas, y obtiene el accésit del premio de artículos periodísticos

Manuel Alcántara. En 2014, es la periodista que, por primera vez en la historia de

Andalucía, presenta la gala institucional del Día de Andalucía de entrega de medallas y

títulos de hijos predilectos. Ese mismo año, la Academia de Televisión le concede el

premio Iris a la mejor presentadora de informativos autonómicos.

Es Premio Nacional de Periodismo de la Guardia Civil y tiene la Medalla al Mérito

Civil de la Policía Nacional.

NIEVES FERNÁNDEZ GARCÍA

Mérida (Badajoz) 2 de octubre de 1965

Formación Académica:

Licenciada en CC de la Información

Universidad Complutense de Madrid 1983-1989

Experiencia Profesional:

Trabaja en CANAL SUR TV desde enero de 1989. Superó el primer proceso de

selección de la recién nacida Cadena de Televisión autonómica.

Como realizadora ha desarrollado diferentes tareas, desde informativos a

retransmisiones deportivas, programas de reportajes, magazines, etc.

Con anterioridad pasó por el Centro Territorial de TVE en Sevilla como operadora

de vídeo y por el Centro Territorial de La Roja como becaria de realización en el año de

finalización de los estudios universitarios.



En 2014 presentó, como directora, un documental coproducido por Canal Sur TV,

titulado “Don Pablo el maestro alcalde”.