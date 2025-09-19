La ADA lanza nuevos cursos gratuitos para jóvenes desempleados en sus nodos tecnológicos

La Agencia Digital de Andalucía oferta esta formación presencial, semipresencial u online para personas de entre 16 y 29 años

El consejero Antonio Sanz resalta que “la tecnología se está consolidando como el tercer motor económico de nuestra región”

La Agencia Digital de Andalucía (ADA), a través de su red de nodos tecnológicos, ha publicado una nueva oferta de capacitación digital destinada a jóvenes desempleados menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Estos cursos se ofrecen en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), con la que la ADA ha puesto en marcha 11 nodos tecnológicos (10 físicos y uno online) desde los que se ofrece capacitación digital para jóvenes, así como un centro de alto rendimiento empresarial y un coworking de impulso al emprendimiento digital.

El programa formativo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y enfocado en el fomento de la empleabilidad entre los jóvenes de entre 16 y 29 años, integra un amplio catálogo de cursos gratuitos relacionados con la tecnología que se ofrecen en las modalidades presencial, semipresencial u online. “La tecnología se está consolidando como el tercer motor económico de nuestra región y estos programas formativos mejoran la empleabilidad de nuestros jóvenes y les abren las puertas de la economía digital”, ha expuesto Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

Actualmente, existen 26 cursos en fase de captación de participantes. Las temáticas de estos cursos abarcan formación digital en tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el análisis de datos o la robótica.

Entre los cursos se encuentran ‘Aplicando la IA al sector turismo’ (Granada), ‘Construye tu primera Web: Desarrollo Frontend y Backend’ (online), ‘Arte 2D y 3D para Videojuegos’ (online), ‘Automatización Inteligente: Programación de Robots con UiPath’ (online), ‘Data Analytics’ (online), ‘Desarrollo de Videojuegos con Unity’ (online), ‘Inteligencia artificial y automatización. Industria automoción’ (Linares), ‘Inteligencia Artificial y Automatización Avanzada. Industria Naval’ (Cádiz) o ‘Inteligencia Artificial y automatización’ (Jaén). Se puede acceder a los cursos a través del portal de Andalucía Vuela: andaluciavuela.es/empresas/nodos-tecnologicos/

Una red de nodos para impulsar la economía digital

Los nodos tecnológicos son fruto de la colaboración entre la ADA y la EOI, y cuentan con una inversión de 30 millones de euros distribuidos a lo largo de cuatro años. Esta red la componen 10 centros físicos de formación en competencias digitales e impulso al emprendimiento digital y un nodo virtual, con el que se extiende el proyecto a cada rincón de la región.

Cada uno de estos nodos cuenta con una especialización en un sector pujante: Industria 5.0 (Huelva), software para automoción (Linares), tecnología aplicada a la logística militar (Córdoba), industria aeroespacial (Jerez de la Frontera), industria naval de alta tecnología (Cádiz), videojuegos y contenidos digitales (Jaén), inteligencia artificial (Granada), tecnología aplicada a la agricultura (Vélez-Málaga) y dos nodos más, Puente Genil y el nodo de Utrera focalizado en el impulso al emprendimiento digital. A estos se sumará próximamente otro nodo en Baeza.

“Con esta red de nodos impulsamos sectores productivos en los que Andalucía se está convirtiendo en una referencia, así como reforzamos nuestro compromiso con el emprendimiento digital, apoyando el talento digital que tenemos en Andalucía”, ha dicho el consejero.

A través de estos nodos se han convocado 144 actividades formativas, para las que se han recibido 3.487 inscripciones, se ha contado con 1.806 participantes matriculados y 1.143 personas que han completado exitosamente su formación, reforzando así sus competencias digitales.Gracias también a estos nodos tecnológicos se han impulsado cerca de 37 proyectos de emprendimiento digital y 40 pymes han mejorado la competitividad de sus empresas a través del programa ‘Centro de Alto Rendimiento Empresarial’.