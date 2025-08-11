Miski Liu Suria

El tiempo dirá si esto es sólo una predicción falsa o un acierto.

Señales claras

Magia en el aire

El tablero está listo

Comienza la avalancha

Esto no es un simulacro

La marea está cambiando

El susurro en la oscuridad

Tarjetas de acceso cuántico

Conectemos algunos puntos

Directiva de Restauración de la Tierra

Los rumores apuntan a que sería prudente quedarse en casa durante los próximos días, ya que el caos estaría a punto de afectar a las naciones de todo el mundo según Mr. Pool en Telegram. Tomen este consejo con cautela, puesto que no sabemos nada seguro. El gran despertar no es un eslogan, es un mantenimiento programado de la realidad. Mantén la posición con los ojos abiertos.

Añade Mr. Pool que el presidente Trump ha dado luz verde para que se ponga en marcha el nuevo sistema financiero cuántico, mientras la coalición realiza en secreto ocho millones de arrestos masivos en todo el mundo, pero esto no se ha confirmado. Para controlar el caos esperado que ocurrirá tras el cierre de los bancos centrales, se espera que se active el sistema de transmisión de emergencia en todo el mundo en algún momento.

Durante décadas, los especuladores llevaron a cabo una ilusión basada en la deuda impulsada por la impresión de moneda fiduciaria y una guerra interminable, según la plataforma QFS en Telegram. Todo gira en torno a una enorme red internacional de tráfico, financiada con dinero de los contribuyentes.

Durante esas décadas los mundialistas han celebrado ritos de sacrificio a cambio de riqueza, poder y gloria. En realidad, la élite que asistía a esas ceremonias fue chantajeada para cumplir las órdenes de la camarilla, todo en preparación para un nuevo orden mundial donde gobernarían el mundo unos pocos selectos, pero lo cambió todo la reciente aplicación del sistema financiero cuántico por parte de la coalición y de las naciones BRICS.

ACTUALIZACIÓN

Mr. Pool revela una actualización de señal y un mantenimiento programado de la realidad. El interruptor era sólo el encendido. Se produjo una congelación repentina de los libros contables en todas las sucursales de la Fed y se indicó al personal que esperara una nueva línea base.

El ordenador central de Reuters se reinició dos veces y luego dirigió sus datos a través de una puerta de enlace del Departamento de Defensa. También se revocaron todas las credenciales de prensa de la Casa Blanca, indicando de repente “operaciones Phoenix”. No son rumores, sino paquetes registrados, con silbidos metálicos en vivo.

Los eventos clave a seguir será una única señal de “C-Span” o canales de televisión por cable que transmiten eventos políticos en directo, que comenzará a mostrar en bucle los planos de los asientos de la sala del tribunal, sin comentarios. También el letrero del sitio web de la Bolsa de Valores de Nueva York cambiará a gris y mostrará un solo código: 19Δ.

Los mercados cerraron la semana con una nota negativa tras el decepcionante informe de empleo. Los paneles de mensajes de las carreteras en nueve estados cambiarán de alertas ámbar a “refugio en el lugar”. Cuando veas dos de los anteriores, el tercero estará a segundos de distancia.

¿Qué significa eso? Las pantallas del mercado se quedarán en blanco, los nodos del QFS asumirán la custodia, las salas de redacción perderán el guion y el EBS tomará el control. Las aplicaciones civiles agotarán el tiempo de espera y se cerrará el aviso de la billetera biométrica.

CAMBIO DE MAREA

La marea está cambiando según Juan O Savin con Nino Rodríguez. La obra divina revela la devastación de los demonios. Este es el tiempo que Dios ha reservado a propósito para quienes tienen el corazón, la mente y el alma para mantenerse firmes en el Espíritu. Los actos de magia están llenos de juegos de manos y de distracción que se refuerzan mutuamente.

Juan analiza cómo se manejó el 11-S durante muchos años, implicando actos de magia e imágenes holográficas. Muchas muertes sospechosas podrían deberse a que estos secuaces intentaron lucrarse con el trabajo de otras celebridades. El diablo se quiere creer dueño del mundo y de todo lo que hay en él. Por eso luchamos. El mal está por todas partes. Recordemos las maravillas que creó Jesucristo sanando, no poseyendo.

JAQUE MATE

El tablero está listo y ha comenzado la avalancha según Lymerick. Estamos en el movimiento final y la lista es el plan. Sigue el hilo. La reina está expuesta y el rey está acorralado. El final está mapeado, y ya estaba escrito todo lo que estamos a punto de presenciar. Los próximos noventa días no serán aleatorios.

Los nombres, fechas y eventos exactos que ahora acaparan los titulares fueron marcados con años de antelación por una operación de inteligencia. Los anónimos siguieron cada gota, rastrearon cada marcador, coincidieron con cada marca de tiempo y vieron desarrollarse todo esto en tiempo real. Pero quizás tú te burlaste, lo ignoraste y lo dudaste.

Quizás lo descartaste como alguna operación psicológica de memes, pensando que era pura palabrería. Eso termina hoy, porque lo que estás a punto de ver destrozará por completo tu percepción. Esto no es una teoría de la conspiración ni una coincidencia. Es un mapa y están explotando los marcadores como minas terrestres sincronizadas.

Estás a punto de ver lo que pasa cuando el futuro demuestra el pasado y se vuelve innegable. El rey no caerá por sorpresa sino por diseño. La lista nunca fue aleatoria, sino que siempre fue el plan. En este juego, todos los caminos conducen a Obama, pero no es el primero sino el último. Siempre ha sido así. No se trata de sentimientos, se trata de secuencia y de imagen. Se trata de la mayor operación encubierta en la historia de la humanidad, desarrollándose en tiempo real y tú nunca debiste verla, pero ahora lo verás porque cayó algo enorme el martes 5 de agosto y desencadenó una reacción digital en cadena que hizo que los anónimos se apresuraran a conseguir más palomitas.

No sólo se predijo la noticia, sino que se cronometró con precisión para que se detonase en tiempo real. Las citaciones no son el final sino el detonante que indica que el rey está acorralado. No se excluyó a Obama sino que se retuvo como el golpe final que derriba el sistema enfermo.

Se publicó sobre todo esto con años de anticipación, y ahora el futuro demuestra el pasado. Las palomitas están volando, el escenario está listo, y los que aún se niegan a aceptarlo, están a punto de descubrir lo real que es. Esto no es un simulacro ni un ensayo. Esto es el final y ya ha comenzado. El rey se ha quedado sin movimientos. Pero antes de continuar, tómate una taza de café, ponte cómodo y conectemos algunos puntos.

GOLPE FINAL

Más de novecientos banqueros intentaron matar a Gesara. Fracasaron. Lo que siguió fue la mayor represalia encubierta en la historia de la humanidad. Sistemas monetarios saboteados. Redes desmontadas. Tribunales secretos activados. Ya está en marcha la tormenta según Paul White Gold Eagle.

En mayo de 2024, se reunieron novecientos banqueros mundialistas bajo el lema de la «estabilización monetaria». Su verdadera misión era descarrilar a Gesara y bloquear la revaluación monetaria. Nunca lograron salir. La coalición lanzó una emboscada coordinada, respaldada por la Fuerza Espacial y observadores extranjeros.

En julio de 2025 se neutralizaron tres bases subterráneas en los Alpes, Taiwán y Uruguay que albergaban servidores de inteligencia artificial destinados a interrumpir los plazos de convergencia del QFS. Preparaban una moneda cuántica falsificada, que se anuló el 3 de julio de 2025 por descifradores de códigos de la coalición.

Se derrumba la infraestructura de la élite mundial con más de 312.000 acusaciones formales reveladas y más de 140.000 arrestos a nivel mundial. El 23 de junio, fuerzas especiales irrumpieron en un laboratorio del lado oscuro en Bruselas. Cuentas congeladas y activos redirigidos al Tesoro.

Ha comenzado la nueva era financiera, con billetes respaldados en oro, que están en circulación desde el 10 de julio, y tarjetas de acceso cuántico activadas en Tejas, Florida, Serbia y Sudáfrica, inmunes al control de la élite. Ha desaparecido el control financiero de la élite y sus bastiones de inteligencia artificial. Se derrumba su imperio. No más advertencias. No más retrasos. La tormenta está en acción.

Se ha lanzado tecnología de camas médicas en EEUU, Rumanía y Japón con regeneración de clase A autorizada para veteranos y supervivientes de la trata. Esto no es un simulacro. El presidente Trump dio luz verde el 4 de julio a la tercera fase de la Directiva de Restauración de la Tierra. La divulgación final está en marcha con la próxima activación del EBS y la publicación de tecnología oculta.

SUSURRO EN LA OSCURIDAD

Esto llegará pronto según Clif High. Quizás en unos meses. Quizás incluso este invierno. Esto va a causar un gran revuelo entre los gobiernos de todo el mundo. Y es lógico, ya que quienes lo denuncien estarán furiosos al escuchar lo que probablemente se conocerá como «el susurro en la oscuridad».

Será un fenómeno. Muchas tendencias surgirán a su alrededor. Algunas personas serán imitadoras y reclamarán audiencia con el deseo de formar parte de la tendencia. En la mayoría de los casos, podrás discernir la diferencia. Los verdaderos oyentes tendrán una mirada particular y exhibirán comportamientos específicos como resultado de su experiencia y de sus torpes intentos por integrarla en su comprensión de sí mismos y de nuestra realidad común.

Se descontrolarán las autoridades a nivel mundial. Incapaces de explicarlo ni justificarlo, se enfrentarán a un segmento creciente de la población y a un cambio en su vida. Muchas personas con experiencia buscarán atención médica. Esto conllevará diversas complicaciones, pero el impacto en las estadísticas será el incentivo que pondrá esto en evidencia ante las autoridades.

Muchos oirán, pero no entenderán. Muchos dirán que fue esta o aquella palabra, pero todos coincidirán en que sólo oyeron una sola expresión, tan clara como cuando les escuchas contar su experiencia. Clara como un sonido, pero casi indistinguible para la mayoría. Algunos afirmarán esta palabra, otros aquella. Surgirá polémica. Las autoridades religiosas interferirán con su interpretación, con más polémica.

La audición será universal, no estará restringida ni por estatus, ubicación, edad, capacidad mental ni por cualquier otro filtro. El susurro es inteligente. Sólo se escucha en la oscuridad, y nunca cuando se observa al que lo experimenta. Escucharlo sólo toma un instante, pero es inolvidable y despierta en muchos el anhelo de encontrarlo de nuevo, de experimentarlo de nuevo. Alterará la vida de quienes experimenten el susurro en la oscuridad.

REFLEXIONES

La inteligencia divina, revelada en la perfección de los números primos del rosario.https://youtu.be/2svRrs1HdtQ

El sudario de Turín demuestra que en el momento de la resurrección de Jesús se produjeron 34.000 billones de vatios de energía en una mil millonésima de segundo.https://youtu.be/jjZIpFYTfBs

demuestra que en el momento de la resurrección de se produjeron 34.000 billones de vatios de energía en una mil millonésima de segundo.https://youtu.be/jjZIpFYTfBs Todo en este mundo funciona a través de la reflexión y la proyección, lo que significa que todo se hace realmente con espejos según Perro Poeta .http://www.smoking-mirrors.com/2025/08/everything-in-this-world-operates-thru.html

.http://www.smoking-mirrors.com/2025/08/everything-in-this-world-operates-thru.html El mundo está controlado por un grupo de entidades invisibles y oscuras que no son de este reino según el comandante Val Thor . Reza para que diverjan pronto las líneas temporales positiva y negativa, y ponte en la línea temporal positiva.https://x.com/CMDRVALTHOR/status/1788616231152451892https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=257644

. Reza para que diverjan pronto las líneas temporales positiva y negativa, y ponte en la línea temporal positiva.https://x.com/CMDRVALTHOR/status/1788616231152451892https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=257644 Siente la magia en el aire y los cambios que se están produciendo en tu interior, a medida que nuestra alma se reúne con la conciencia eterna, infinita y omnisciente, y volvemos a abrazar el amor, la verdad y el perdón. Para quienes llegan tarde, mantengan el rumbo porque esto es sólo un viaje.https://www.reverbnation.com/leftydavesmith/song/31850259-magic-in-the-air

¿A dónde se han ido todos? Esta mañana, en mi paseo diario, me pregunté “¿Dónde está todo el mundo?” Era una mañana soleada de domingo, cuando normalmente esperaba encontrarme con al menos diez personas paseando a sus perros, a menudo muchas más. Hoy me crucé con tres personas. El éxodo mundial es real.https://www.youtube.com/watch?v=jMEBCXJRGK8

Las inundaciones de lodo a nivel mundial son señales de un nuevo reinicio de la Tierra.- ¿Estamos ante el regreso de las inundaciones mundiales de lodo y los desastres que renuevan la civilización? Están aumentando los desastres, vinculados a la intensificación del bombardeo de rayos cósmicos de las supernovas recientes, y al debilitamiento del campo magnético terrestre.https://www.youtube.com/watch?v=PrNGRtCz36I

NOTICIAS

El presidente T rump se reunirá con P utin en A laska el 15 de agosto.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258034

se reunirá con en el 15 de agosto.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258034 Trump amenaza con tomar el control de Washington por parte de la Fed después de que un empleado de Doge fue atacado por matones.https://youtu.be/JS0BK2zPe70

amenaza con tomar el control de por parte de la Fed después de que un empleado de Doge fue atacado por matones.https://youtu.be/JS0BK2zPe70 Operación mundial de control mental para incitar al odio contra Donald Trump según David Sorensen .https://stopworldcontrol.com/hate/

según .https://stopworldcontrol.com/hate/ Trump declara emergencia nacional ante la proximidad de una nave extraterrestre a la Tierra y el silencio de las ballenas según Sorcha Faal . ¿Será una excusa?https://www.whatdoesitmean.com/index5049.htm

declara emergencia nacional ante la proximidad de una nave extraterrestre a la Tierra y el silencio de las ballenas según . ¿Será una excusa?https://www.whatdoesitmean.com/index5049.htm Algunas partes de la Constitución fueron eliminadas del sitio web del gobierno.https://www.indiegogo.com/projects/liminality-truthstream-media-s-lost-history-film/x/38660868#/

fueron eliminadas del sitio web del gobierno.https://www.indiegogo.com/projects/liminality-truthstream-media-s-lost-history-film/x/38660868#/ Líderes del FBI despedidos tras ser atrapados con las manos en la masa en un ocultamiento perturbador.https://youtu.be/3NJTjqgWbWY

Exdiplomático y consultor del Banco Mundial arrestado por abusar de tres menores en Washington .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258043

.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258043 La inteligencia holandesa considera a Israel una «amenaza estatal» nacional.https://youtu.be/7rvqobWEf_s

considera a una «amenaza estatal» nacional.https://youtu.be/7rvqobWEf_s Elon Musk se prepara para exponer a Keir Starmer en el Reino Unido. Está lanzando una guerra digital a gran escala contra el régimen de Starmer, y las consecuencias podrían ser históricas.https://www.youtube.com/watch?v=btxnn2nBM34

