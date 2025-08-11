Dreambeach 2025 ha generado un impacto económico de 12 millones de euros en Almería

El público, procedente en un 60% de fuera de la provincia, ha disfrutado con estrellas como Will Smith, Steve Aoki o Steve Angello en el recinto de El Toyo-Retamar

Dreambeach clausuró el pasado sábado su edición nº 11 en Almería con más de 90.000 asistentes, que han disfrutado de los conciertos y sesiones desde el jueves 7 y hasta el sábado 9 de agosto. Tres intensas jornadas con un denominador común, la música electrónica que ha articulado una vez más la programación del festival desde su arranque el pasado jueves. Los asistentes procedentes de toda España han disfrutado de estrellas como Will Smith, Steve Aoki o Steve Angello. Una edición que se clausura con la jornada con mayor asistencia de público.

La organización calcula un impacto económico de 12 millones de euros en Almería, con un 60% de público llegado de fuera de la provincia. Una producción con un equipo de más de doscientas personas y que ha trabajado con proveedores regionales y locales creando más de 1.400 empleos directos e indirectos durante todo el desarrollo logístico para un evento de esta dimensión.

La última noche de Dreambeach tenía como reclamo a la estrella internacional Will Smith. El granadino Anthony Z arrancó la programación del MainStage, seguido Nathy Peluso presenta Club Grasa. Con un cuerpo de baile sobre el escenario Peluso junto a Badsista B2B Kebra ha reproducido el espíritu de un club sobre el escenario de Dreambeach. El turno para el rapero americano atrapó al público con un espectáculo de primer nivel, basado en el hip hop clásico, en el que no han faltado hits como ‘MIB’ o una colaboración en exclusiva sobre el escenario con India Martínez. Fatboy Slim ha brillado con un directo donde ha destacado el montaje audiovisual seguido del nuevo directo CTRL ALT DELETE de Don Diablo, o el set Dj Nano que despidió este espacio del festival que ha reprogramado sus horarios tras un retraso en el primer show..

Dreams Tent comenzó con sets como Alex Lennon o el B2B de Hector Couto y Rendher, o la fuerza en el escenario de Mason Collective. Chelina Manuhutu, una de las más aclamadas de la noche, alargó su set, debido a la cancelación de Seth Troxler de última hora, tomando el mando Marco Carola en solitario que ha hilado el sonido mas underground del festival con su característico sonido.

La programación del Open Air también ha sufrido cambios con la cancelación a última hora de Hol!, los sets mas frenéticos de la noche se han vivido en este escenario de la mano de Space Laces, Deekline & Wizard, Lady Max o Aida Blanco.

El cartel de artistas de la 11ª edición ha apostado tanto por grandes nombres internacionales, pero también dando un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del festival del verano, Dreambeach 2025. Este año el festival ha contado con Punto Violeta y protocolo informativo para control de violencia de género, en coordinación con las fuerzas de orden público, además de la aplicación de seguridad y atención médica Serviall. Con el patrocinio del INAEM, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.