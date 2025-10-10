Manuel Gavira denuncia que “la atención sanitaria en Andalucía va como un barco a la deriva”

SANDRA GÁLVEZ

El portavoz del GP VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado que el Gobierno de Moreno Bonilla “primero las minimizaron, luego las insultaron y ayer dimitió o la hicieron dimitir a la consejera de salud” y “las víctimas de esa falta de planificación son las andaluzas y el responsable es el señor Moreno Bonilla”.

Gavira ha calificado el plan de choque como “insuficiente” porque “ni siquiera saben el problema que tienen encima de la mesa”.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado la “grave” situación de la sanidad andaluza y ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, “mintió a todos los andaluces” en relación con el problema del cribado del cáncer de mama, por lo que en la sesión de control VOX “va a decirle al señor Moreno Bonilla que se vaya a su casa”.

Gavira ha asegurado que la atención sanitaria en Andalucía “va como un barco a la deriva” y ha señalado que, si se confirma que el señor Sanz asume de manera provisional la Consejería de Salud y Consumo, “en esta legislatura, como mínimo, el gobierno de Moreno va a tener cuatro consejeros diferentes de sanidad”. “¿Alguien cree que con cuatro consejeros diferentes de sanidad se están haciendo bien las cosas? Porque la respuesta es no”, ha recalcado. Asimismo, el portavoz de VOX en Andalucía ha criticado que “con cuatro consejeros de salud diferentes parece que Moreno Bonilla no tiene un plan”. Asimismo, Gavira ha alertado que “si hacen lo mismo que hacían los socialistas, el resultado va a ser el mismo”.

En relación con el cribado del cáncer de mama, Gavira ha asegurado que Moreno Bonilla “mintió a todos los andaluces”, es decir, “faltó a la verdad” porque “dijo que se había enterado la semana pasada del problema que hay en el cribado del cáncer de mama y no es verdad”. El portavoz del partido de Abascal ha subrayado “las propias afectadas han dicho que llevaban tres años denunciando la situación a las distintas consejeras que ha tenido el gobierno de Moreno Bonilla”. “Un presidente que miente no merece ocupar ese escaño verde, un presidente que miente no merece ser presidente de la Junta de Andalucía”, ha sentenciado.

En este sentido, Gavira ha lamentado que “esta es la triste realidad” y ha pedido “dejar de llamar ya fallo a esto que está sucediendo”, porque “es un problema que hay en el gobierno de Andalucía en relación con la atención sanitaria que recibimos todos los andaluces”. Además, el portavoz de VOX ha señalado que la atención sanitaria “es la principal competencia que tiene Moreno Bonilla” y “lo hace rematadamente mal”. Sin embargo, Gavira ha denunciado que el Presidente de la Junta de Andalucía “va a derivar la responsabilidad sin recompensa, por supuesto, en los profesionales de la atención andaluza”. “Son los propios profesionales los que llevan años diciéndole a Moreno Bonilla lo mal que funciona el servicio andaluz de salud”, ha sentenciado.

El portavoz de VOX en Andalucía ha afirmado que el Partido Popular “no sabe gestionar” y ha asegurado que “lo vimos en Valencia con la DANA, lo vivimos en los incendios del verano y lo estamos viviendo hoy en Andalucía con el cribado del cáncer de mama”. A este respecto, Gavira ha recalcado que “tenemos un presidente de la Junta de Andalucía al que le viene grande el cargo”, así como ha señalado que “no es suficiente con las disculpas”, porque “estamos hablando de la vida de las andaluzas”.

Asimismo, Gavira ha recordado, sobre las afectadas en el cribado del cáncer de mama”, que “primero las minimizaron, luego las insultaron y ayer dimitió o la hicieron dimitir a la consejera de salud”. En este sentido, el portavoz de VOX andaluz ha asegurado que esta situación “viene a reflejar que el señor Moreno Bonilla no tiene un plan para la atención sanitaria”. “Las víctimas de esa falta de planificación son las andaluzas y el responsable es el señor Moreno Bonilla”, ha subrayado.

Plan de choque de Moreno Bonilla

El portavoz de VOX en Andalucía ha calificado el plan de choque anunciado ayer por la Junta de Andalucía como “insuficiente” porque “ni siquiera saben el problema que tienen encima de la mesa”. Además, Gavira ha denunciado que ayer “decía que estaba todo focalizado en el Hospital del Virgen del Rocío”, sin embargo “hoy ya le están diciendo los sindicatos que en Huelva hay 20.000 pruebas pendientes de analizar”. En este sentido, Gavira ha subrayado que “pensamos que hay muchísimas más” y ha criticado que “al principio dijeron que eran cuatro casos, después las insultaron y le dijeron que eran alarmistas”. “¿Que las mujeres andaluzas que salieron ayer a la calle polarizaban?, ha denunciado.

Gavira ha asegurado que Moreno Bonilla “no se merece ser presidente de Andalucía” cuando “uno ya ve lo que está sucediendo en la atención sanitaria, ve a esas mujeres en la calle, ve a esas madres que han perdido la sonrisa y el calvario que están pasando”.

Acciones de VOX sobre el cribado del cáncer de mama

Gavira ha recordado que VOX ha solicitado en el Parlamento de Andalucía una Comisión de Investigación “al margen de los partidos de izquierda”, porque “los partidos de izquierda se quieren limitar exclusivamente a lo que es la administración Moreno Bonilla”. Sin embargo, Gavira ha denunciado que “esto viene desde hace muchos años”, por ello, “habrá que depurar todas las responsabilidades sea del gobierno que sea”. Por otro lado, el portavoz ha afirmado que “estamos analizando y esperamos tener noticias hoy o mañana en relación de acudir a los tribunales, bien sea para presentar una denuncia o una querella o personarnos en las actuaciones judiciales que se hayan ya presentado”.

Finalmente, el portavoz de VOX ha anunciado que en la sesión de control “vamos a decirle al señor Moreno Bonilla que se vaya a su casa” porque “si no es capaz, que se vaya a su casa, que ya sobra”. Gavira ha recalcado que desde VOX “no nos conformamos con las excusas y no nos conformamos con que le pida perdón a los andaluces”. “La salud es lo principal que tenemos los andaluces y el señor Moreno Bonilla está jugando con ella”, ha concluido.