María del Mar Esparza destaca la figura de “La Colombine, como ejemplo de lucha por la igualdad”

El IAM acoge la celebración del taller intergeneracional sobre Carmen de Burgos

La sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha acogido la jornada ‘Narrativas visuales y diálogo social’, una iniciativa innovadora que ha unido a distintas generaciones a través del arte y la memoria histórica de Carmen de Burgos. El evento ha sido organizado en el marco de la convocatoria de actividades en materia de igualdad de la Universidad de Almería (UAL).

La coordinadora provincial del IAM, María del Mar Esparza, ha sido la encargada de dar la bienvenida a este taller, destacando la importancia de la figura de Carmen de Burgos, “periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer. Todo un emblema de lucha por la Igualdad, una almeriense que ha marcado el camino de muchas otras”.

El proyecto, coordinado por Alejandro Galindo Durán, profesor de la UAL, ha logrado reunir a alumnado de la Universidad, especialmente del Grado en Educación Social con las mujeres del Taller de Lectura y Escritura Creativa del IAM.

La jornada ha comenzado con una bienvenida a cargo del profesor Galindo. Acto seguido, la profesora de la UAL y escritora, María Alejo Armijo, ha liderado una introducción histórica centrada en el legado de Carmen de Burgos y otras autoras que marcaron el camino hacia la igualdad real.

El núcleo de la actividad ha sido el taller práctico de collage dirigido por la doctora e ilustradora Mª Luz Reyes Nuche. Durante el taller, cerca de 60 personas asistentes han trabajado de forma colaborativa, utilizando archivos históricos y frases propias para crear composiciones visuales sobre la evolución de los derechos de la mujer. La jornada ha culminado con la encuadernación manual de todas las piezas.