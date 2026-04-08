La UAL inaugura una exposición conmemorativa de los 30 años de la Declaración de Beijing

Bajo el título ‘Por ellas, por todas’, la muestra analiza el impacto de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y recorre, a través de 50 paneles, las doce esferas críticas de actuación para lograr la igualdad real y el empoderamiento femenino

La Universidad de Almería ha inaugurado, en su sala de exposiciones del Edificio de Gobierno, una muestra itinerante cedida por el Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, con motivo del trigésimo aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995. El acto ha contado con la asistencia y participación de la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz, y de la directora de Igualdad, Inmaculada López.

Bajo el título ‘Por ellas, por todas’, esta muestra ofrece un exhaustivo recorrido por la trayectoria de los derechos humanos de las mujeres y las niñas desde la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.

La vicerrectora de Cultura y Sociedad ha explicado que esta exposición es el resultado de la colaboración de dos servicios de la Universidad: del Servicio de Cultura y de la Unidad de Igualdad. “Nos propusimos pues acercar esta exposición, que está itinerando por todas las universidades, para visibilizar todo el trabajo que se ha realizado durante 30 años desde aquella Conferencia Internacional de las Naciones Unidas que se celebró en Beijing y que puso el foco en la necesidad de poner en valor y visibilizar a la mujer y en la necesidad de que exista una igualdad real entre hombres y mujeres. Desde entonces, han pasado ya 30 años y esta exposición recaba, organizada por temáticas, todo ese trabajo que se ha ido haciendo y que, como todos sabemos, todavía no es suficiente”, ha indicado María del Mar Ruiz.

El contenido explica cómo este hito histórico estableció un compromiso internacional sin precedentes, definiendo doce esferas críticas de especial preocupación que van desde la erradicación de la pobreza y el acceso a la educación y la salud, hasta la lucha contra la violencia y la participación equitativa en la toma de decisiones y la economía.

A través de la información proporcionada por el Instituto de las Mujeres, la exposición también analiza los procesos de revisión realizados en las últimas décadas. En estos paneles se detalla el progreso global y los obstáculos persistentes, subrayando que la Plataforma de Acción de Beijing sigue siendo la hoja de ruta más completa para lograr la igualdad y el empoderamiento femenino a nivel mundial.

Por su parte, Inmaculada López, directora de la Unidad de Igualdad, ha destacado que “espacios como este son los que necesita una universidad comprometida con su tiempo, un espacio donde la cultura, el pensamiento crítico y la justicia social caminan de la mano. La igualdad real y efectiva todavía necesita vigilancia, compromiso y una acción compartida. Por eso es tan importante esta exposición, porque nos invita a pensar, a revisar lo que se ha logrado y a ver qué papel es el que tenemos que desarrollar para seguir avanzando. Como la UAL es un lugar de formación, de generación de conocimiento, de debate y de transformación social, esperamos que esta exposición sea un lugar de encuentro y de reflexión dentro de nuestra comunidad universitaria y sirva de ayuda para mirar el presente con lucidez».

Esta muestra busca acercar a la comunidad universitaria y al público general los logros alcanzados en estos treinta años, así como los retos de futuro en materia de derechos sociales. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 27 de abril consolidándose como un espacio de reflexión sobre el impacto de las políticas de igualdad en la sociedad contemporánea.