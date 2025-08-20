Más agencias de viajes en línea se comprometen a reembolsar en un plazo de 14 días los vuelos cancelados, tras un diálogo con la Comisión y las autoridades de consumo

Tras un diálogo con la Comisión Europea y la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) de las autoridades nacionales en materia de consumo, Expedia y Lastminute.com se han comprometido a informar mejor a los consumidores de sus derechos y a garantizar que reciban el reembolso de los billetes en un plazo de 14 días en caso de cancelación de un vuelo por parte de la compañía aérea.

Este diálogo, dirigido por la Agencia de Defensa de los Consumidores de Suecia, tenía por objeto animar a las agencias de viajes en línea a adoptar voluntariamente prácticas que mejoren la protección de los consumidores y el conocimiento de sus derechos, así como el cumplimiento de la legislación de la UE por parte de las plataformas. Se basa en una acción coordinada de 2023 dirigida por la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores, que había obtenido los mismos compromisos por parte de Edreams ODIGEO, Etraveli Group y Kiwi.com. De esta forma, ya son cinco las grandes agencias de viajes en línea que se adhieren a los mismos compromisos.

Lastminute.com ha acordado aplicar la mayoría de los compromisos a partir del 1 de julio de 2025, con plena aplicación a más tardar el 1 de septiembre de 2025, mientras que Expedia ha declarado que sus prácticas ya se ajustan a los compromisos acordados.

La Red CPC supervisará si Expedia y Lastminute.com cumplen correctamente los compromisos en el plazo acordado. La Red también seguirá supervisando la aplicación de los compromisos por parte de Edreams ODIGEO, Etraveli Group y Kiwi.com. Además, seguirá promoviendo estos compromisos entre otras agencias de viajes en línea.