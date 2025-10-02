Más De 250 Estudiantes Participan De La Circulación Responsable Con Motivo De La Semana Europea De La Movilidad

Noelia Martin Pintor

Se Han Impulsado Actividades Dentro Y Fuera De Las Aulas Como Charlas Informativas Y Talleres Creativos

Vícar, 2 de octubre de 2025: La Semana Europea de la Movilidad en el municipio de Vícar ha concluido con un exitoso dato de participación extendiendo la cultura de la seguridad a todos los rincones. Entre los días 16 y 22 de septiembre se impulsaron diferentes actividades en las que se implicó al conjunto de la sociedad con un especial guiño a la comunidad estudiantil.

Respecto a las sesiones informativas en las aulas, alrededor de 250 alumnos recibieron información sobre la normativa vigente relativa a los vehículos de movilidad personal (patinetes), su uso responsable y cómo circular con seguridad. Asimismo, se recordó la entrada en vigor a partir del próximo mes de enero de la obligatoriedad del seguro para dicho vehículo. Concretamente, los estudiantes participantes provienen del IES La Puebla e IES Villa de Vícar con 7 y 5 grupos respectivamente de 4.º ESO. También lo han hecho los estudiantes de 1.º y 2.º del Grado Superior en Movilidad Segura y Sostenible. Como en ocasiones anteriores, las charlas han estado impartidas por el coordinar del programa de Educación Vial, Miguel Ángel Fernández, en sesiones de 1 hora de duración.

Además de esta actividad informativa y de concienciación, se han puesto en marcha otras propuestas en el entorno público como una Gymkhana saludable por el Bulevar Ciudad de Vícar o la gran fiesta familiar que tuvo lugar en el Parque de la Infancia el pasado día 18. En ésta se desarrollaron diferentes talleres creativos para toda la familia estampación de camisetas, creación de llaveros, personalización de matrículas, etc.

El Ayuntamiento de Vícar se suma cada año al mensaje promovido por la Unión Europea, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la DGT (Dirección General de Tráfico), con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Y es que la cultura de la seguridad y su extensión a la ciudadanía forman parte del ADN del municipio.