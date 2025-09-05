Más de 300 efectivos de la Guardia Civil de Almería velarán por la seguridad de los miles de peregrinos que harán la subida al Cristo de la Luz

Durante el dispositivo se llevarán a cabo controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas

Igualmente, se llevará cabo una campaña provincial centrada en la protección de peatones, ciclistas y motoristas

Ya está listo el dispositivo que velará por la seguridad de los miles de peregrinos que realizarán la subida al Cristo de la Luz de Dalías a lo largo de los próximos días. Éste estará integrado por más de 300 agentes, perteneciente a las unidades del Subsector Tráfico, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Servicio de Información (SIGC), SEPRONA y las unidades territoriales de la Compañía de El Ejido, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería que, además contarán con el apoyo del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, que guiarán el recorrido de los peatones. En total, se han dispuesto 35 patrullas del miércoles 17 al 21 de septiembre, los días en los que se prevé más presencia de peregrinos.

Además, se llevarán a cabo controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas y se llevará a cabo una campaña provincial centrada en la protección de peatones, ciclistas y motoristas.

Por su parte, la Jefatura provincial de Tráfico y el Centro de Gestión de Tráfico de Málaga se encargarán con su personal técnico de las medidas para la ordenación y regulación del tráfico. Al igual que en años anteriores, el recorrido se delimitará con conos y otras medidas de balizamiento para que los peregrinos circulen únicamente por el arcén habilitado en la calzada.

En el dispositivo también participarán Policía Local y Protección Civil de El Ejido, 112, Cruz Roja y Bomberos del Poniente.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha dado el visto bueno a este operativo, que estará coordinado desde la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, con el coronel José Antonio Carvajal Cantarero al frente. “Sé que son muchos los vecinos que van a hacer esta peregrinación y solo pido que tengan precaución, que hagan caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local y que sigan las recomendaciones de Protección Civil. Por lo demás, espero que sean unas fiestas fabulosas que todos podamos disfrutar”, ha señalado Martín.

Dispositivo integral de seguridad

El dispositivo de seguridad previsto por la Guardia Civil no se centrará solo en materia de tráfico y seguridad vial, sino que también colaborará con los servicios de emergencia ante cualquier incidencia que pueda surgir, especialmente ante la ocurrencia de incendios forestales.

Igualmente, los agentes controlarán que se cumpla la normativa vigente en cuanto a espectáculos públicos, especialmente sobre uso de artificios pirotécnicos, así como la posible comisión de infracciones relacionadas con la propiedad intelectual o industrial o la venta ambulante no autorizada.