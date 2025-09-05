El Huércal Burger Sound abre sus puertas con gran éxito y asistencia de público

Se celebra hasta el domingo 7 de septiembre en el Recinto Ferial combinando hamburguesas de calidad, música en vivo y un ambiente festivo

El municipio de Huércal-Overa se convierte en el epicentro de la gastronomía y la música con la celebración del primer festival Huércal Burger Sound, que se desarrollará hasta el domingo, 7 de septiembre.

Ayer, la apertura del evento fue un rotundo éxito, atrayendo a una gran cantidad de público que acudió al recinto ferial para disfrutar de la variada oferta culinaria. El alcalde, Domingo Fernández, junto a varios concejales, estuvo presente en la jornada inaugural, destacando la excelente acogida que ha tenido esta iniciativa.

El alcalde ha comentado que «estamos muy contentos de ver la gran respuesta de los vecinos y visitantes en la primera noche de este festival. El Huércal Burger Sound es una oportunidad fantástica para dinamizar nuestro municipio y ofrecer una propuesta de ocio diferente y atractiva para todas las edades que combina hamburguesas de calidad, música en vivo y un ambiente festivo.»

El festival cuenta con la participación de nueve food trucks que ofrecen una amplia variedad de hamburguesas «brutales», así como una zona de postres para los más golosos. Además, el evento dispone de música en vivo, un área recreativa para niños y un excelente ambiente durante toda la jornada.

El Huércal Burger Sound se celebra en el recinto ferial de Huércal-Overa y la entrada es libre. El evento continuará hasta el domingo, con una programación musical que incluye actuaciones de grupos como Los Lagartos y Los Felinos, además de sesiones de DJs.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huércal-Overa, busca consolidarse como una cita en el calendario de eventos del municipio, ofreciendo una experiencia única que une la buena comida con la música y el ocio familiar.