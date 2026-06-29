Francisco Navarro asume la presidencia de Asalsido con el reto de impulsar la puesta en marcha de Residencial21

Rosa Maldonado

La asociación renueva su Junta Directiva para afrontar una nueva etapa marcada por la continuidad del proyecto, la incorporación de nuevos perfiles y el impulso a la vida independiente.

Francisco Navarro Ruiz ha sido elegido nuevo presidente de Asalsido, la Asociación Almeriense de Personas con Síndrome de Down, tomando el relevo de Isabel Parras Martín, quien ha estado al frente de la entidad durante los últimos cuatro años y continuará formando parte de la organización como vocal de la nueva Junta Directiva.

La renovación de la Junta Directiva marca el inicio de una nueva etapa para la asociación, en la que se combina la experiencia acumulada durante décadas con la incorporación de nuevos perfiles que aportarán una visión renovada para seguir avanzando en la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

La nueva Junta Directiva queda constituida por:

Presidente: Francisco Navarro Ruiz.

Francisco Navarro Ruiz. Vicepresidenta: Gema Aguirre Hernández.

Gema Aguirre Hernández. Secretaria: Yolanda Rodríguez Romaguera.

Yolanda Rodríguez Romaguera. Tesorera: Josefina Soria Estevan.

Josefina Soria Estevan. Vocales: Ana Balbín Chica, Ana M.ª Moya López, Belén Fernández Crespo, Carmen M.ª Morales Amate, Elena Ahedo Kottertzsch, Isabel Parras Martín, José Augusto Sánchez Sánchez, Laureano Guillén Montoya, María del Mar Gallardo Ávila, María José Torres Pérez y Raquel Garaballú Ríos.

Tras su nombramiento, Francisco Navarro agradeció la confianza depositada en él para asumir la presidencia de una entidad a la que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional. Navarro se jubiló el pasado mes de octubre después de 25 años como gerente de Asalsido, una etapa en la que contribuyó al crecimiento y consolidación de la asociación.

El nuevo presidente destacó que los próximos cuatro años serán «intensos y apasionantes», con importantes proyectos por culminar. Entre ellos, subrayó la puesta en marcha de Residencial21, un recurso llamado a convertirse en un referente de vida independiente para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

«Residencial21 permitirá que 43 personas puedan desarrollar un proyecto de vida independiente con los apoyos que necesiten, además de contar con una planta específica con 16 plazas destinadas a personas gravemente afectadas. En total, más de medio centenar de personas con discapacidad intelectual vivirán en un espacio diseñado para ellos. Es un proyecto ilusionante que marcará un antes y un después para muchas familias», señaló.

Navarro quiso también reconocer el trabajo desarrollado por la anterior presidenta y por todos los miembros de la Junta Directiva saliente, agradeciendo el compromiso y la dedicación mostrados durante los últimos cuatro años.

Asimismo, puso en valor la composición de la nueva Junta Directiva, en la que se incorporan personas más jóvenes que aportarán nuevas perspectivas. «Contar con diferentes generaciones nos permitirá abordar mejor las necesidades de nuestros usuarios en cada etapa de su vida y seguir construyendo una asociación fuerte, cercana y preparada para los retos del futuro. Vamos a continuar trabajando para y por las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual», afirmó.

Balance y agradecimiento de Isabel Parras

Por su parte, Isabel Parras expresó su agradecimiento a todas las personas que la han acompañado durante su presidenciay aseguró sentirse orgullosa de estos años al frente de la entidad, en los que “recientemente han finalizado las obras de nuestro Residencial21. Ha sido una etapa intensa en la que hemos avanzado en la integración y en la defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual”.Además, mostró su satisfacción por ceder el testigo a Francisco Navarro.

«Gracias a todas las familias, profesionales, voluntarios, entidades colaboradoras y compañeros de Junta por su confianza, apoyo y el trabajo realizado en estos cuatro años. Nuestra entidad se queda en buenas manos, ya que Paco Navarro conoce la asociación desde sus inicios y estoy convencida de que seguirá impulsando este gran proyecto colectivo», señaló.

Con esta renovación, Asalsido reafirma su compromiso de continuar trabajando por la inclusión, la autonomía y la plena participación de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, afrontando una nueva etapa con ilusión, experiencia y una clara mirada hacia el futuro.

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