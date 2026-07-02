El curso de verano sobre el cáncer alerta sobre el peligro de los vapeadores en jóvenes

Los alumnos del seminario ‘Cáncer: presente, pasado, futuro’, que comenzó ayer en Roquetas de Mar, se han trasladado este jueves al Hospital Universitario Torrecárdenas donde han visitado la unidad de oncología y han conocido los últimos avances en fármacos dirigidos de la mano de la especialista Victoria Eugenia Castellón.

El curso de verano de la Universidad de Almería titulado «Cáncer: presente, pasado, futuro» continúa con el desarrollo de su programación académica tras dar el pistoletazo de salida en el día de ayer. Aunque este encuentro tiene fijada su sede principal en el Centro Polivalente El Puerto de Roquetas de Mar, los estudiantes se han desplazado este jueves hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas. En el centro hospitalario, además de asistir a diversas charlas especializadas, han tenido la oportunidad de realizar una visita guiada a la unidad de oncología para conocer de primera mano el trabajo diario con los pacientes.

La jornada ha contado con la participación de la doctora Victoria Eugenia Castellón Rubio, facultativo especialista en Oncología Médica del Hospital Universitario Torrecárdenas. En su intervención, la oncóloga ha abordado la preocupante realidad del cáncer de pulmón, haciendo especial hincapié en el impacto del tabaquismo y las nuevas formas de consumo entre la población juvenil, al tiempo que ha arrojado luz sobre la revolución terapéutica actual.

“El cáncer de pulmón es un problema de salud pública por el aumento en la incidencia, de hecho, es la primera causa de muerte en varones y quería resaltar sobre todo en este curso, al que han venido muchos chicos jóvenes, el tema del tabaco y del vaper. Y por otro lado, dar una luz de esperanza sobre los nuevos fármacos dirigidos que hay y que están aumentando la supervivencia y que han cambiado radicalmente el paradigma del tratamiento del cáncer de pulmón”.

Sobre estos nuevos fármacos y su porcentaje de supervivencia, ha explicado que “por un lado, tenemos el tratamiento con inmunoterapia, que en pacientes con cáncer de pulmón metastásico ya estamos hablando por encima de dos años y en pacientes largos responedores y, luego, hay pacientes jóvenes, nunca fumadores, que han hecho ejercicio físico, que tienen un tipo de cáncer de pulmón que se llama ALK positivo y que tenemos fármacos con los que ya están viviendo por encima de los siete años”.

La oncóloga ha destacado los principales efectos negativos en la salud de los vaper. Frente a la visión que se tiene de ellos de menos dañinos que el tabaco, lo cierto es que provocan muchos problemas de salud. “El vaper es un problema dentro del grupo español de cáncer de pulmón. Estamos haciendo una serie de campañas porque aumenta el riesgo de cáncer de pulmón más que el tabaco y, de hecho, hay muchos casos de chicos con neumotoras y en el futuro, dentro de 15-16 años, pueden desarrollar cáncer de pulmón. Desde el servicio de oncología médica, vamos a llevar a cabo planes en los colegios para concienciar sobre el riesgo del vapor y cáncer de pulmón”.

Castellón ha incidido en el problema de salud pública que supone el cáncer de pulmón. “Hay que concienciar a la población de adquirir hábitos de vida saludables, como no fumar, protegerse del sol por el riesgo de melanoma que tenemos en la provincia y que todos conozcan también lo que hacemos todos los días y cómo tratamos a los pacientes”.

Este curso de verano, dirigido por Antonio Romerosa y codirigido por Gracia María Castro De Luna, se consolida como un espacio fundamental de divulgación y concienciación social en la provincia. La actividad continuará mañana en su sede de Roquetas de Mar para cerrar tres días de ponencias orientadas a analizar los mecanismos biológicos del cáncer, la inmunoterapia, las tecnologías de administración dirigida de fármacos y la importancia de la prevención.

El curso cuenta con la colaboración del Grupo Especializado de Química Inorgánica, el grupo de investigación CTS-1104 y el grupo de investigación FQM-317.

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