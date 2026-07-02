El Ayuntamiento inicia la redacción del Avance del nuevo PGOM para definir la Almería de las próximas décadas

La alcaldesa presenta el inicio de los trabajos junto a la concejala de Urbanismo y al equipo redactor, que expone la metodología de elaboración del documento

La plataforma nuevoplangeneralalmeria.es centralizará la información del proceso y la participación ciudadana durante la redacción del Avance

El Ayuntamiento de Almería ha dado por iniciada este jueves el proceso de redacción del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el documento que sentará las bases del desarrollo urbanístico de la ciudad durante las próximas décadas, con un proceso abierto a la participación de toda la sociedad almeriense. Con el inicio de esta fase, el Ayuntamiento de Almería abre oficialmente el proceso de elaboración del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, un documento llamado a sustituir al vigente planeamiento y a establecer las bases de una ciudad más sostenible, cohesionada, innovadora y preparada para afrontar retos y oportunidades de futuro.

La alcaldesa de Almería ha presidido este acto, celebrado en la Sala Multiusos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, acompañada por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y por los responsables de Territorio y Ciudad SLP, empresa adjudicataria del contrato para la elaboración del Documento Previo de Diagnóstico, el Avance del PGOM, el Documento Inicial Estratégico y el diseño y organización del proceso de participación ciudadana.

Una jornada que ha reunido a representantes de colectivos sociales, económicos, empresariales, profesionales, vecinales e institucionales como punto de partida de un proceso participativo que permanecerá abierto durante toda la elaboración del documento.

En su intervención, la alcaldesa ha destacado la trascendencia de un proyecto que definirá el modelo de ciudad para las próximas décadas y que sustituirá al vigente Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1998. Ha recordado que Almería ha experimentado una profunda transformación en estos casi treinta años y que la ciudad necesita un nuevo instrumento de planificación capaz de responder a los retos actuales en materia de vivienda, movilidad, sostenibilidad, actividad económica y calidad de vida.

“Un Plan General de Ordenación Municipal es mucho más que un documento técnico. Es la hoja de ruta sobre la que se va a trazar el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad para las próximas décadas. Si nuestras vidas han cambiado tanto desde 1998, lo lógico es que el documento que marca el futuro del urbanismo de Almería cambie también”, ha señalado.

La regidora ha puesto de manifiesto que el nuevo PGOM debe convertirse en una herramienta de transformación capaz de afrontar los desafíos del presente y aprovechar las oportunidades de futuro que tiene la ciudad, desde la integración ferroviaria y la llegada de la Alta Velocidad hasta la transformación urbana, la transición ecológica, la creación de suelo para vivienda y actividad económica o la mejora de la movilidad.

Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento ha querido que la participación ciudadana esté presente desde el primer momento, haciendo del diálogo uno de los principios fundamentales del proceso.

“Estamos” -ha dicho- “ante una herramienta de transformación real del futuro. Queremos construir un proceso participativo continuo, transparente y trazable. El nuevo Plan General no puede construirse únicamente desde los despachos. Necesita incorporar la experiencia, el conocimiento y la visión de quienes viven, trabajan, emprenden o desarrollan su actividad cada día en nuestra ciudad. La idea que resume este proyecto es muy sencilla: escuchar antes de decidir”.

En esta línea, ha querido poner en valor la “experiencia” de la consultora adjudicataria de este contrato en la redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico y ordenación territorial, al tiempo que ha invitado a toda la ciudadanía a implicarse en un proyecto que marcará el futuro de Almería.

“Os animo a participar, a aportar ideas y a hacer vuestro este proyecto, porque el mejor Plan General será el que construyamos entre todos”, ha concluido la alcaldesa.

Metodología para construir el nuevo modelo de ciudad

Los responsables del equipo redactor, Manuel González Fustegueras y Juan Antonio Lobato, han presentado seguidamente la metodología que guiará los trabajos durante los próximos meses, basada en un enfoque interdisciplinar que integra el análisis urbanístico, territorial, ambiental, jurídico, social, económico y patrimonial del municipio.

Según han explicado, el proceso comenzará con la elaboración de un diagnóstico integral de Almería que permitirá analizar la realidad del municipio e identificar sus fortalezas, necesidades y oportunidades de desarrollo. A partir de ese trabajo se formularán las distintas alternativas de ordenación que darán forma al Avance del PGOM y servirán para definir el modelo territorial y urbano que orientará el crecimiento de la ciudad durante las próximas décadas.

Paralelamente, se desarrollará el Documento Inicial Estratégico para iniciar la Evaluación Ambiental Estratégica, incorporando desde el inicio criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, protección del paisaje, regeneración urbana y adaptación al cambio climático, todo ello en coordinación permanente con el Ayuntamiento y las administraciones implicadas.

González Fustegueras ha explicado que el futuro PGOM sustituirá al vigente planeamiento de 1998, ya superado por los cambios experimentados en el territorio, la normativa y las dinámicas urbanas. En este sentido ha subrayado que el nuevo documento deberá responder a principios como la sostenibilidad, la limitación del consumo de suelo, la revitalización de la ciudad consolidada y la adaptación a las nuevas estrategias europeas, nacionales y andaluzas en materia urbana.



“El Avance no constituye el plan definitivo, sino un primer documento de carácter estratégico en el que la participación ciudadana será determinante. El objetivo es construir un diagnóstico compartido que combine el conocimiento técnico con las aportaciones de la ciudadanía antes de definir el modelo urbano de Almería”, ha explicado.





El equipo redactor ha destacado igualmente que la participación ciudadana no constituye una fase aislada del proceso, sino un eje transversal que acompañará toda la elaboración del Avance mediante talleres, encuentros sectoriales, entrevistas, cuestionarios, foros ciudadanos y consultas públicas, con el objetivo de incorporar al documento las aportaciones de vecinos, asociaciones, colegios profesionales, entidades sociales y agentes económicos, una reuniones que, como ha precisado la alcaldesa, comenzarán a desarrollarse previsiblemente a partir del mes de septiembre, como parte del proceso participativo que ahora se abre.

Una plaza pública digital para participar

Elemento fundamental en este proceso participativo será la plataforma hoy presentada nuevoplangeneralalmeria.es, concebida como el principal espacio de información, seguimiento y participación ciudadana durante la redacción del Avance del PGOM.

Una plataforma digital de participación que permitirá a cualquier persona consultar la información del proceso, responder a cuestionarios sobre cuestiones como vivienda, movilidad, medio ambiente, paisaje, actividad económica o usos del suelo, así como remitir propuestas y sugerencias a través de un buzón abierto de participación”, ha resumido González Fustegueras.

La plataforma nace pues con la vocación de convertirse en una auténtica plaza pública digital, un espacio permanente de encuentro entre la ciudadanía, los colectivos, el Ayuntamiento y el equipo redactor, garantizando una participación abierta, transparente, inclusiva y trazable.

Por su parte, Juan Antonio Lobato ha destacado que la nueva plataforma no es una página web convencional, sino un espacio permanente de intercambio entre el equipo redactor y la ciudadanía. La herramienta permitirá seguir la evolución del proceso, conocer los objetivos de cada fase y participar de forma continua durante toda la tramitación del PGOM, más allá de los periodos legales de información pública.

Asimismo ha explicado que los usuarios podrán suscribirse para recibir información sobre los avances del proceso y participar mediante formularios abiertos, disponibles en la web a partir de mañana, con la posibilidad de adjuntar documentación y propuestas. Según han indicado desde el equipo redactor, experiencias similares desarrolladas en otros municipios han demostrado una elevada implicación ciudadana, confiando en que Almería también registre una amplia participación.

Los redactores han coincidido en destacar que el éxito del nuevo Plan General dependerá de la implicación de la ciudadanía, ya que el objetivo es que el futuro modelo urbano de Almería no responda únicamente a criterios técnicos, sino también a las necesidades, prioridades y visión de quienes viven y desarrollan su actividad en la ciudad.

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