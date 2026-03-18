Más de 500 profesionales sanitarios del Distrito Almería en formación para reforzar la calidad asistencial

El plan formativo de 2026 supera las 2.000 plazas e impulsa la innovación, la inversión y la atención a áreas como la violencia de género

El Distrito Sanitario Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejeria de Sanidad, Presidencia y Emergencias, mantiene en la actualidad a más de 500 profesionales participando en acciones formativas dentro de su apuesta estratégica por la mejora continua de la calidad asistencial, el desarrollo profesional y la excelencia en la Atención Primaria.

La actividad formativa se articula a través de la Unidad de Gestión del Conocimiento (UGC), un instrumento clave del sistema sanitario público andaluz que, desde su creación en 2009, trabaja para garantizar la actualización permanente de las competencias de los profesionales sanitarios.

La UGC tiene como misión gestionar de forma eficiente la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento, contribuyendo directamente a mejorar los servicios sanitarios y la atención a la ciudadanía.

Plan formativo con más de 2.000 plazas

El Plan de Formación Continuada para 2026 contempla más de 2.000 plazas distribuidas en cerca de 50 actividades formativas, diseñadas en función de las necesidades detectadas, las líneas estratégicas del sistema sanitario y las competencias profesionales requeridas.

De estas acciones, 32 ediciones corresponden al Plan de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, con 19 actividades distintas, 373 horas lectivas y 696 plazas, complementadas con formación interna autofinanciada.

Las áreas formativas abarcan ámbitos clave como la práctica clínica, la promoción y prevención de la salud, la prevención de riesgos laborales, la investigación, las tecnologías de la información y la atención a la violencia de género y agresiones sexuales.

En este último ámbito, considerado prioritario, se están desarrollando acciones específicas dirigidas a mejorar la detección precoz, la intervención coordinada y el conocimiento de los protocolos asistenciales, así como las habilidades de comunicación con las víctimas.

El grado de satisfacción de los profesionales participantes supera el 9 sobre 10, destacando especialmente la utilidad práctica de los contenidos y el incremento de metodologías innovadoras como la simulación clínica.

En este contexto, el delegado territorial, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado que “la formación continua de los profesionales sanitarios es una herramienta esencial para garantizar una atención de calidad, segura y basada en la evidencia científica”.

Asimismo, ha subrayado que “el esfuerzo que realiza el Distrito Sanitario Almería para mantener a más de 500 profesionales en formación simultánea demuestra el compromiso del sistema sanitario público andaluz con la excelencia y la mejora constante”.

Belmonte también ha puesto en valor la incorporación de áreas prioritarias como la violencia de género, señalando que “la capacitación específica en la detección y atención a las víctimas refuerza el papel del sistema sanitario como agente clave en la protección y apoyo a las mujeres”.

Reconocimiento a la calidad formativa

La Unidad de Formación Continuada del Distrito ha obtenido recientemente la certificación de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, conforme a los estándares del Manual de Diseño de la Producción Formativa.

Esta acreditación, concedida en diciembre de 2025, reconoce la calidad en la planificación, diseño, gestión y evaluación de la formación, y sitúa a la unidad entre las cuatro mejores de Andalucía, contribuyendo además a posicionar a la provincia de Almería como referente en este ámbito.

El reconocimiento público tendrá lugar el próximo 10 de abril en la Delegación de Salud.

Sobre este reconocimiento, Juan de la Cruz Belmonte ha señalado que “esta acreditación avala el excelente trabajo que se está realizando y sitúa a Almería como referente en formación sanitaria dentro de Andalucía”.

Formación práctica e impulso investigador

La UGC coordina además la formación práctica de más de 500 estudiantes anuales de Formación Profesional y titulaciones universitarias como Medicina, Enfermería o Fisioterapia, en colaboración con universidades andaluzas.

Como novedad, este año se incorporan 90 alumnos de segundo curso del Grado de Medicina para conocer el funcionamiento del primer nivel asistencial.

En el ámbito de la investigación, el Distrito desarrolla diversos proyectos activos en áreas como enfermedades raras, salud ósea, prescripción enfermera, salud sexual o innovación tecnológica aplicada a la asistencia sanitaria.

Compromiso con la mejora continua

La actividad de la Unidad de Gestión del Conocimiento se sustenta en criterios de planificación estratégica, evaluación continua y orientación a resultados en salud, garantizando que la formación tenga un impacto directo en la práctica profesional y en la calidad de la atención a la ciudadanía.

Con esta apuesta, el Distrito Sanitario Almería refuerza su compromiso con un modelo sanitario basado en la evidencia, la innovación y la excelencia.