Sanidad y la ADA firman un protocolo para impulsar la transformación digital del SAS

Antonio Sanz y Jorge Paradela destacan que “estas herramientas mejorarán la relación de la ciudadanía con el sistema sanitario”

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, han suscrito un protocolo de colaboración entre la ADA y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para “impulsar nuevos proyectos de innovación digital que mejorarán la relación entre la ciudadanía y su sistema sanitario”.

Antonio Sanz ha valorado que este protocolo es un “paso más” en el objetivo compartido de “construir una Administración más cercana, accesible y sencilla para la ciudadanía”, porque, ha añadido, “si hay un ámbito donde la transformación digital tiene un impacto directo en la vida de las personas, ese es, sin duda, la sanidad”.

Enmarcado en la Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA), la transformación digital del sistema sanitario andaluz se basa en tres grandes principios: mejorar la accesibilidad “facilitando el acceso a la información y a los servicios a través de herramientas digitales cada vez más intuitivas”; mejorar la eficiencia del sistema sanitario “utilizando la tecnología para optimizar procesos, reducir cargas administrativas y facilitar el trabajo de los profesionales”, y avanzar hacia un modelo de sanidad cada vez más personalizado y centrado en las personas, ha explicado Antonio Sanz.

Por su parte, el consejero Jorge Paradela ha resaltado que “con esta colaboración, se vuelve a implementar la tecnología para mejorar la vida de las personas en un área crucial como es la salud”. En esta línea, ha indicado que “se establecerán canales de conexión directos y seguros con la ciudadanía a través de WhatsApp para la notificación de citas médicas e información de salud de interés, reemplazando el sistema SMS.” Este canal, que será unidireccional, permitirá una mayor claridad y funcionalidad, como el envío de imágenes y enlaces seguros, y garantizará la autenticidad del emisor para prevenir fraudes o suplantaciones de identidad (phishing).

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha explicado que la sanidad pública andaluza es “un sistema complejo, con millones de interacciones cada año entre ciudadanos, profesionales y administración y la tecnología nos permite simplificar procesos, mejorar la información disponible y hacer el sistema más ágil y eficiente”. Así, ha destacado la puesta en marcha de la Tarjeta Sanitaria Virtual, integrada en la aplicación Carpeta Ciudadana de la Junta de Andalucía. Con ella los andaluces tendrán acceso desde el móvil a los servicios sanitarios para realizar gestiones de forma sencilla y segura.

En paralelo, ha añadido el titular de Sanidad, también “estamos trabajando en incorporar nuevas funcionalidades digitales y en mejorar los canales de relación con los usuarios a través de SaludResponde+”. La intención es integrar los distintos canales de comunicación con la ciudadanía bajo esta marca y facilitar la gestión de citas, realizar consultas o recibir información sanitaria de forma cada vez más sencilla.

Estas herramientas, ha detallado, “forman parte de una estrategia más amplia que busca acercar la sanidad pública andaluza al día a día de las personas, facilitando el acceso a los servicios y mejorando la experiencia del ciudadano en su relación con el sistema sanitario”.

En concreto, se ha referido a las alertas automáticas de gestión, que permiten mejorar la organización interna generando avisos automáticos dirigidos a los responsables de los centros sanitarios cuando se detecten situaciones que requieren seguimiento o intervención, “facilitando una respuesta más rápida y una mejor toma de decisiones”. Como hito relevante, este sistema incorpora funcionalidades generales de inteligencia artificial generativa, dentro del marco Junta-GPT, lo que facilitará la mejor gestión de la información en el entorno de trabajo, la productividad y la innovación abierta.

Es, por tanto, una herramienta “muy útil para mejorar la planificación y la coordinación de los servicios sanitarios, ya que puede aplicarse a distintos ámbitos de gestión del sistema”, como el seguimiento de los programas de cribados poblaciones u otros procesos asistenciales y organizativos, ha abundado.

Otro de los avances relevantes es el desarrollo de una nueva solución de gestión de colas para el portal ClicSalud+ y para la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC), un proyecto liderado por la ADA. “Un sistema de sala de espera virtual que actúa como un regulador de flujo para gestionar picos de tráfico elevados y garantizar la disponibilidad de los servicios digitales”.

La mejora del Distrito Sanitario Virtual también está integrada en este protocolo y permitirá que, cuando una persona solicita una cita de diversas agendas, el sistema le ofrezca alternativas no sólo en su centro de salud, sino en otros centros del mismo distrito sanitario, según ha explicado Sanz, “respetando siempre los criterios organizativos y asistenciales”, ha puntualizado el consejero, antes de añadir que, de esta forma, “aprovechamos mejor la capacidad del sistema sanitario, reducimos tiempos de espera y ofrecemos a los ciudadanos más opciones para ser atendidos con mayor rapidez”.

Otro proyecto especialmente relevante es la comunicación directa entre farmacéuticos comunitarios y médicos de Atención Primaria para facilitar la renovación de tratamientos, especialmente en pacientes crónicos. “Este nuevo sistema permitirá que el farmacéutico, siempre con el consentimiento del paciente, pueda iniciar la solicitud de renovación de un tratamiento de larga duración sin que la persona tenga que pedir cita ni desplazarse a su centro de salud”, ha abundado.

Jorge Paradela ha destacado, además, el papel que juega en esta transformación digital de la sanidad “la automatización de procesos internos que hoy consumen mucho tiempo y recursos”. Así, “mediante herramientas de robotización y automatización administrativa se puede optimizar la gestión de tareas como la organización de agendas o la asignación de citas reduciendo cargas administrativas y permitiendo que los profesionales puedan dedicar más tiempo a lo realmente importante: la atención a los pacientes”, ha explicado Jorge Paradela en calidad de presidente de la ADA.

De forma paralela, la red de Puntos Vuela desempeñará un papel clave en la capacitación digital de la ciudadanía, ofreciendo información específica para que los usuarios puedan aprender a gestionar sus citas sanitarias, consultar resultados de pruebas o acceder a su información clínica.

La transformación digital de la sanidad no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas tecnológicas sino, “sobre todo, en cambiar la forma en la que las personas se relacionan con su sistema sanitario”. “Desde Andalucía, y con el empleo de la tecnología, estamos diseñando el modelo sanitario del futuro. Más eficiente, más cercano al ciudadano, digital, y que responde a las necesidades de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios”, han concluido los consejeros.